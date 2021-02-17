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Евросоюз (15883) Шарль Мишель (212)

ЕС будет защищать территориальную целостность Украины, - президент Евросовета Мишель

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

ЕС будет защищать территориальную целостность Украины, - президент Евросовета Мишель

Евросоюз будет защищать территориальную целостность Украины и Грузии.

Об этом на совместной пресс-конференции с премьер-министрами Вышеградской группы в Кракове в рамках празднования 30-летия объединения сказал президент Европейского совета Шарль Мишель, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В ближайшие недели у меня будет возможность поехать в Украину и в Грузию. Там буду говорить, как мы хотим реализовать нашу солидарность с этими странами, защищая также ценности территориальной целостности Украины и Грузии"‎, - сказал Мишель.

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Президент Евросовета рассказал, что во время встречи в Кракове обсудили общие вызовы: восстановление Европы после пандемии COVID-19, климатические вызовы, цифровую экономику, безопасность и оборону, отношения с внешними партнерами и европейские ценности.


Как известно, президент Европейского совета Шарль Мишель планирует 2-3 марта приехать с визитом в Украину и посетить Донбасс.
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Топ комментарии
+15
Возмущением и озабоченностью?
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17.02.2021 17:03
+5
А в нас 73% пофиг,им бы газ по 1 грн да доллар по 8.
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17.02.2021 17:04
+5
Поребрик это там где ***** царем работает
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17.02.2021 17:25
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Возмущением и озабоченностью?
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17.02.2021 17:03 Ответить
Ну как противовес и заслон от Рашки - однозначно. бибизяны должны жить за поребриком
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17.02.2021 17:22 Ответить
Поребрик это там где ***** царем работает
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17.02.2021 17:25 Ответить
Блеать,а кому ты нужен в своей Костроме? Вяликая расея,ёпта..Скоро опять самолёты с "ножкамиБуша" прилетят. Дебилы.))
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17.02.2021 17:25 Ответить
Побухать на 2-3 дня приедет.
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17.02.2021 17:57 Ответить
Спасибо, а главное, вовремя
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17.02.2021 17:03 Ответить
У скомороха другие планы.
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17.02.2021 17:03 Ответить
P.S. "В мусульманскую страну в брючном костюме ... бл.....ь !" Кому это он?
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17.02.2021 17:04 Ответить
И что?
https://www.arabnews.com/node/1732151/saudi-arabia
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17.02.2021 17:08 Ответить
А в нас 73% пофиг,им бы газ по 1 грн да доллар по 8.
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17.02.2021 17:04 Ответить
А калбасу по 2-20 і жість удалась.
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17.02.2021 18:11 Ответить
да ... да ... защищать ... озабочено
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17.02.2021 17:10 Ответить
Кацап, твоєму козлостану до Європи дуже далеко
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17.02.2021 17:21 Ответить
то ви є бидло. дома сидіть. і свою сестру взад на росію забери.
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17.02.2021 17:33 Ответить
Очередные байки про фуфайки. А на Марсе хоть у тебя родственники не живут? Ох и свинорусы😆
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17.02.2021 17:35 Ответить
Защити меня, Господи, от подобных друзей. А с врагами я как-нибудь и сам управлюсь.
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17.02.2021 17:12 Ответить
угу Еврогеи-импотенты вы .. уже 7-й год защищаете так что пустили обратно делегацию кацапов в ПАРЕ. ЕС будет защищать территориальную целостность Украины, - президент Евросовета Мишель - Цензор.НЕТ 1262
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17.02.2021 17:12 Ответить
какими силами и средствами ?
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17.02.2021 17:12 Ответить
"Евросоюз будет защищать территориальную целостность Украины" до последнего украинца. Источник: https://censor.net/ru/n3248506
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17.02.2021 17:13 Ответить
Жалкий пук кацапа,дожевывающего последний кусок ягеля)
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17.02.2021 17:23 Ответить
Для условного васи из тамбова это лишь подтвержение величия расеи. Кацапы-это аномалия.
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17.02.2021 17:21 Ответить
Вже, не шкодуючи себе, сьомий рік захищають...
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17.02.2021 17:16 Ответить
как ? СП2 достроят и запустят?
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17.02.2021 17:16 Ответить
Каким образом? Выступлениями перед телекамерами?
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17.02.2021 17:18 Ответить
По периметру Украины стена из озабоченности и обеспокоенности ЕС. Мы в безопасности.
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17.02.2021 17:19 Ответить
Да это же шмигаль.
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17.02.2021 17:22 Ответить
Только что в Ютуб увидел рекламу, в которой наши враги заявляют, что... "Зеленский закрыл наши каналы (т.е. Медведчуковые), потому что там рассказывали правду". Вот скоты, и тут врут и за Каждым Словом обман и запудривание мозгов! СволотА! Место вам негодяи в сортире, оттуда вещайте!
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17.02.2021 17:24 Ответить
Надо не с ЕС требовать плюшек, а покончить с олигархами и коррупцией в Украине. А то хлебальники широко открываем на Европу, а сами в гавнище по горло.
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17.02.2021 17:24 Ответить
***
Коли Україна за право життя
З катами боролась, жила і вмирала,
І ждала, хотіла лише співчуття,
Європа мовчала.

Коли Україна в нерівній борьбі
Вся сходила кров'ю і слізьми стікала
І дружної помочі ждала собі,
Європа мовчала.

Коли Україна в залізнім ярмі
Робила на пана і в ранах орала,
Коли ворушились і скелі німі,
Європа мовчала.

Коли Україна криваві жнива
Зібравши для ката, сама умирала
І з голоду навіть згубила слова,
Європа мовчала.

Коли Україна життя прокляла
І ціла могилою стала,
А сльози котились і в демона зла,
Європа мовчала.

22.08.1931, Александр Олесь
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17.02.2021 17:27 Ответить
Евросоюз будет защищать территориальную целостность Украины и Грузии (Шмыгаль)

ЄС захищатиме територіальну цілісність України, - президент Євроради Мішель - Цензор.НЕТ 7181
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17.02.2021 17:36 Ответить
ЄС захищатиме територіальну цілісність України, - президент Євроради Мішель - Цензор.НЕТ 9624ЕС будет защищать не территориальную целостность, а ценности территориальной целостности Украины и Грузии. А для этого у ЕС есть слепая ОБСЕ с немалым количеством ФСБшников в ее рядах (российская делегация) а также широчайший спектр обеспокоенностей, встревоженностей, и разочарований
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17.02.2021 17:38 Ответить
Хотел посоветовать ЕС отказаться от российских энергоносителей, но потом вспомнил, что мы то сами не отказались.....
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17.02.2021 17:38 Ответить
Ну, надо ж это кому-то делать, пока Бубочка по шашлыкистанам Ленку за госсчет выгуливает...
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17.02.2021 17:40 Ответить
Як Будапештський меморандум захистив територіальну цілісність так і гейропейський союз захистить? Цей захист трапиться через торгівлю з *********** чи як?
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17.02.2021 17:57 Ответить
А президент Европейского совета Шарль Мишель и НЕ ГОВОРИЛ что ЕС будет защищать территориальную целлостность Украины. Он сказал ЕС будет защищать ценности территориальной целостности Украины и Грузии. Вот и все. А это як кажуть в Одесi две большие разницы
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17.02.2021 18:38 Ответить
"говорила, балакала, розказувала аж плакала"(С)
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17.02.2021 18:19 Ответить
Захищати можна по різному. Будапештський меморандум теж "захищав".
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17.02.2021 20:30 Ответить
Ви можете лише пи........., а не захищати. Нахрена потрібно те ОБСЄ, який толк за 6 років, що вони є на території України?Чим вони допомогли? Уже допоміг Будапештський меморандум так і допоможе ЕС.
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17.02.2021 22:52 Ответить
 
 