ЕС будет защищать территориальную целостность Украины, - президент Евросовета Мишель
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Евросоюз будет защищать территориальную целостность Украины и Грузии.
Об этом на совместной пресс-конференции с премьер-министрами Вышеградской группы в Кракове в рамках празднования 30-летия объединения сказал президент Европейского совета Шарль Мишель, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"В ближайшие недели у меня будет возможность поехать в Украину и в Грузию. Там буду говорить, как мы хотим реализовать нашу солидарность с этими странами, защищая также ценности территориальной целостности Украины и Грузии", - сказал Мишель.
Президент Евросовета рассказал, что во время встречи в Кракове обсудили общие вызовы: восстановление Европы после пандемии COVID-19, климатические вызовы, цифровую экономику, безопасность и оборону, отношения с внешними партнерами и европейские ценности.
Как известно, президент Европейского совета Шарль Мишель планирует 2-3 марта приехать с визитом в Украину и посетить Донбасс.
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https://www.arabnews.com/node/1732151/saudi-arabia
Коли Україна за право життя
З катами боролась, жила і вмирала,
І ждала, хотіла лише співчуття,
Європа мовчала.
Коли Україна в нерівній борьбі
Вся сходила кров'ю і слізьми стікала
І дружної помочі ждала собі,
Європа мовчала.
Коли Україна в залізнім ярмі
Робила на пана і в ранах орала,
Коли ворушились і скелі німі,
Європа мовчала.
Коли Україна криваві жнива
Зібравши для ката, сама умирала
І з голоду навіть згубила слова,
Європа мовчала.
Коли Україна життя прокляла
І ціла могилою стала,
А сльози котились і в демона зла,
Європа мовчала.
22.08.1931, Александр Олесь