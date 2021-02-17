Годовщина Революции Достоинства: полиция перешла на усиленную охрану центра Киева
Новости Цензор.НЕТ Общество
В центре Киева полиция вместе с Нацгвардией заступила на усиленное дежурство для обеспечения порядка во время проведения запланированных мероприятий, посвященных годовщине трагических событий Революции Достоинства.
Об этом сообщил глава столичной полиции Андрей Крищенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт полиции.
Сообщается, что в органы местной власти уже поступило несколько сообщений о проведении мероприятий в центральной части Киева, поэтому полицейские усилили меры безопасности в местах их проведения.
"Для обеспечения порядка на всех зонах проведения мероприятий будут патрулировать усиленные наряды правоохранителей. К обеспечению правопорядка мы привлекли представителей всех структурных подразделений, в том числе кинологов, взрывотехников и полицейских диалога. Чтобы не допустить каких-либо правонарушений, полицейские будут проводить превентивные меры, в частности выборочные проверки вещей и документов у граждан", - сказал начальник полиции Киева.
По его словам, все запрещенные предметы, обнаруженные у граждан во время проверок, будут сразу изыматься, а их владельцам будет дана правовая оценка.
Учитывая это, Крищенко призвал граждан с пониманием относиться к действиям правоохранителей, так как такие превентивные меры направлены исключительно для обеспечения общественной безопасности и правопорядка и чтобы все запланированные мероприятия прошли спокойно.
В то же время в полиции призвали организаторов и участников акций соблюдать нормы действующего законодательства и карантина и не нарушать общественный порядок.
Пожалуйста, подождите...
Творять Революцію фанатики,
користуються результатами негідники".
Боже такі жертви, і в третій раз на ті ж самі граблі.
Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что зрителям разрешат посещать матчи командных видов спорта, но заполненность мест может быть до 50%.
Таким образом, болельщиков, вероятно, пустят на трибуны уже с завтрашнего дня, а также поединки очередного тура УПЛ уже могут пройти со зрителями.
Звучить як погроза, поліції мабуть буде більше ніж мітінгувальників.
"проверки вещей и документов у граждан" шманать мабуть по карманам і сумкам будуть, а як же закон що такий досмотр можна проводити тільки зі згоди, а так тільки поверхневий? Накшталт документів як бути, у нас же закон не зобов'язує його при собі весь час носити? А какие це у нас предметьі запрещенньіе - покришка - де закон та роз'яснення? Дрючок можна чи запрещен?
Є надія що у поліцаїв теж не буде "запрещенньіх предметов"? Чи поліцаям можна?