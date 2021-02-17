РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13932 посетителя онлайн
Новости Общество Расследование преступлений на Майдане
1 611 12
майдан (4138) Нацполиция (15739) революция (1370)

Годовщина Революции Достоинства: полиция перешла на усиленную охрану центра Киева

Новости Цензор.НЕТ Общество

Годовщина Революции Достоинства: полиция перешла на усиленную охрану центра Киева

В центре Киева полиция вместе с Нацгвардией заступила на усиленное дежурство для обеспечения порядка во время проведения запланированных мероприятий, посвященных годовщине трагических событий Революции Достоинства.

Об этом сообщил глава столичной полиции Андрей Крищенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт полиции.

Сообщается, что в органы местной власти уже поступило несколько сообщений о проведении мероприятий в центральной части Киева, поэтому полицейские усилили меры безопасности в местах их проведения.

"Для обеспечения порядка на всех зонах проведения мероприятий будут патрулировать усиленные наряды правоохранителей. К обеспечению правопорядка мы привлекли представителей всех структурных подразделений, в том числе кинологов, взрывотехников и полицейских диалога. Чтобы не допустить каких-либо правонарушений, полицейские будут проводить превентивные меры, в частности выборочные проверки вещей и документов у граждан", - сказал начальник полиции Киева.

По его словам, все запрещенные предметы, обнаруженные у граждан во время проверок, будут сразу изыматься, а их владельцам будет дана правовая оценка.

Учитывая это, Крищенко призвал граждан с пониманием относиться к действиям правоохранителей, так как такие превентивные меры направлены исключительно для обеспечения общественной безопасности и правопорядка и чтобы все запланированные мероприятия прошли спокойно.

В то же время в полиции призвали организаторов и участников акций соблюдать нормы действующего законодательства и карантина и не нарушать общественный порядок.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Приговор по расстрелам на Майдане может быть уже в этом году, - Венедиктова. ВИДЕО
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+4
Годовщина Революции Достоинства: полиция перешла на усиленную охрану центра Киева - Цензор.НЕТ 6984
показать весь комментарий
17.02.2021 17:25
+4
"Революцію придумують генії,
Творять Революцію фанатики,
користуються результатами негідники".
Боже такі жертви, і в третій раз на ті ж самі граблі.
показать весь комментарий
17.02.2021 17:40
+2
Покрышка - предмет достойный гідності, или уже нет?
показать весь комментарий
17.02.2021 17:17
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Покрышка - предмет достойный гідності, или уже нет?
показать весь комментарий
17.02.2021 17:17 Ответить
"Революцію придумують генії,
Творять Революцію фанатики,
користуються результатами негідники".
Боже такі жертви, і в третій раз на ті ж самі граблі.
показать весь комментарий
17.02.2021 17:40 Ответить
Без серйозних підстав, жоден геній не зробе революції.
показать весь комментарий
17.02.2021 20:35 Ответить
я б вообще ментам советовал не показываться 20 февраля в черной ментовской форме
показать весь комментарий
17.02.2021 17:18 Ответить
Кабинет министров Украины принял решение ввести адаптивный карантин, который начнет действовать с 24 февраля, а смягчение, касающееся футбола - с 18-го.
Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что зрителям разрешат посещать матчи командных видов спорта, но заполненность мест может быть до 50%.
Таким образом, болельщиков, вероятно, пустят на трибуны уже с завтрашнего дня, а также поединки очередного тура УПЛ уже могут пройти со зрителями.
показать весь комментарий
17.02.2021 17:21 Ответить
Годовщина Революции Достоинства: полиция перешла на усиленную охрану центра Киева - Цензор.НЕТ 6984
показать весь комментарий
17.02.2021 17:25 Ответить
"К обеспечению правопорядка мы привлекли представителей всех структурных подразделений, в том числе кинологов, взрывотехников и полицейских диалога."
Звучить як погроза, поліції мабуть буде більше ніж мітінгувальників.
"проверки вещей и документов у граждан" шманать мабуть по карманам і сумкам будуть, а як же закон що такий досмотр можна проводити тільки зі згоди, а так тільки поверхневий? Накшталт документів як бути, у нас же закон не зобов'язує його при собі весь час носити? А какие це у нас предметьі запрещенньіе - покришка - де закон та роз'яснення? Дрючок можна чи запрещен?
Є надія що у поліцаїв теж не буде "запрещенньіх предметов"? Чи поліцаям можна?
показать весь комментарий
17.02.2021 18:18 Ответить
У полицаев "запрещённые предметы" - это элементы экипировки, так что им можно всё! А остальным только кастрюля на голову и кусок резины с зажигалкой в карман и то могут запретить
показать весь комментарий
17.02.2021 18:43 Ответить
нажаль так, ви праві
показать весь комментарий
17.02.2021 20:02 Ответить
А как же ФОПы которые протестуют на Майдане?
показать весь комментарий
17.02.2021 18:39 Ответить
БЕЛЕЦКОГО С БОЦМАНОМ ПОСЛАЛИ !?)
показать весь комментарий
17.02.2021 20:10 Ответить
 
 