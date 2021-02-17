Годовщина Революции Достоинства: полиция перешла на усиленную охрану центра Киева

В центре Киева полиция вместе с Нацгвардией заступила на усиленное дежурство для обеспечения порядка во время проведения запланированных мероприятий, посвященных годовщине трагических событий Революции Достоинства.

Об этом сообщил глава столичной полиции Андрей Крищенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт полиции.

Сообщается, что в органы местной власти уже поступило несколько сообщений о проведении мероприятий в центральной части Киева, поэтому полицейские усилили меры безопасности в местах их проведения.

"Для обеспечения порядка на всех зонах проведения мероприятий будут патрулировать усиленные наряды правоохранителей. К обеспечению правопорядка мы привлекли представителей всех структурных подразделений, в том числе кинологов, взрывотехников и полицейских диалога. Чтобы не допустить каких-либо правонарушений, полицейские будут проводить превентивные меры, в частности выборочные проверки вещей и документов у граждан", - сказал начальник полиции Киева.

По его словам, все запрещенные предметы, обнаруженные у граждан во время проверок, будут сразу изыматься, а их владельцам будет дана правовая оценка.

Учитывая это, Крищенко призвал граждан с пониманием относиться к действиям правоохранителей, так как такие превентивные меры направлены исключительно для обеспечения общественной безопасности и правопорядка и чтобы все запланированные мероприятия прошли спокойно.

В то же время в полиции призвали организаторов и участников акций соблюдать нормы действующего законодательства и карантина и не нарушать общественный порядок.

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