Річниця Революції Гідності: поліція перейшла на посилену охорону центру Києва
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У центрі Києва поліція разом з Нацгвардією заступила на посилене чергування для забезпечення порядку під час проведення запланованих заходів, присвячених річниці трагічних подій Революції Гідності.
Про це повідомив глава столичної поліції Андрій Крищенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на сайт поліції.
Повідомляється, що в органи місцевої влади вже надійшло кілька повідомлень про проведення заходів в центральній частині Києва, тому поліцейські посилили заходи безпеки в місцях їх проведення.
"Для забезпечення порядку на всіх локаціях проведення заходів патрулюватимуть посилені наряди правоохоронців. До забезпечення правопорядку ми залучили представників усіх структурних підрозділів, в тому числі кінологів, вибухотехніків та поліцейських діалогу. Аби не допустити будь-яких правопорушень, поліцейські проводитимуть превентивні заходи, зокрема вибіркові перевірки речей і документів у громадян", - сказав начальник поліції Києва.
Разом з цим поліція закликає організаторів та учасників акції дотримуватися норм чинного законодавства та карантинних обмежень і не порушувати громадський порядок.
За його словами, всі заборонені предмети, виявлені у громадян під час перевірок, будуть відразу вилучатися, а їхнім власникам надаватиметься правова оцінка.
З огляду на це, Крищенко закликав громадян із розумінням ставитися до дій правоохоронців, адже такі превентивні заходи спрямовані виключно для забезпечення публічної безпеки і правопорядку та щоби усі заплановані заходи пройшли спокійно",
Водночас у поліції закликали організаторів і учасників акцій дотримуватися норм чинного законодавства та карантину і не порушувати громадський порядок.
Будь ласка, зачекайте...
Творять Революцію фанатики,
користуються результатами негідники".
Боже такі жертви, і в третій раз на ті ж самі граблі.
Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что зрителям разрешат посещать матчи командных видов спорта, но заполненность мест может быть до 50%.
Таким образом, болельщиков, вероятно, пустят на трибуны уже с завтрашнего дня, а также поединки очередного тура УПЛ уже могут пройти со зрителями.
Звучить як погроза, поліції мабуть буде більше ніж мітінгувальників.
"проверки вещей и документов у граждан" шманать мабуть по карманам і сумкам будуть, а як же закон що такий досмотр можна проводити тільки зі згоди, а так тільки поверхневий? Накшталт документів як бути, у нас же закон не зобов'язує його при собі весь час носити? А какие це у нас предметьі запрещенньіе - покришка - де закон та роз'яснення? Дрючок можна чи запрещен?
Є надія що у поліцаїв теж не буде "запрещенньіх предметов"? Чи поліцаям можна?