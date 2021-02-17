Scania опровергает обвинения бывшего топ-менеджера

ООО "Скания Украина" опровергает обвинения со стороны бывшего работника компании Андреаса Пуеккера. Распространенная им информация не соответствует действительности.

Как сообщает РБК-Украина, об этом говорится в заявлении компании на официальном сайте, информирует Цензор.НЕТ.

Как известно, бывший исполнительный директор компании Андреас Пуеккер (2005-2009 гг.) публично высказался в защиту украинской компании "Журавлина", с которой в суде апелляционной инстанции судится шведский производитель и импортер грузовиков Scania.

"Важно заметить, что господин Андреас Пуеккер не может считаться беспристрастным и независимым специалистом, уполномоченным каким-либо образом комментировать действия ООО "Скания Украина". Более того, он уже долгое время сотрудничает с ООО "Фирма "Журавлина", в частности, выступает представителем этой компании в судах всех инстанций. Это напрямую подтверждают имеющиеся в открытом доступе судебные решения, с которыми можно ознакомиться по ссылкам на Единый государственный реестр судебных решений", - говорится в сообщении компании.

В частности, в "Скания Украина" утверждают, что как минимум с 2015 года Андреас Пуеккер является уполномоченным представителем ООО "Фирма "Журавлина" и действует от ее имени.

"Выступая защитником интересов ООО "Фирма "Журавлина" в судебных инстанциях всех уровней, очевидны его предвзятость и необъективность в освещении собственных позиций. В дополнение, высказанные господином Пуеккером рассуждения не находят своего подтверждения никакими надлежащими доказательствами или документами", - добавляют в компании.

В то же время в компании считают, что эмоциональные, не подкрепленные фактами и документами высказывания являются манипуляцией, которая недопустима. Кроме того, они расценивают подобные высказывания попыткой введения в заблуждение судей, которые должны "объективно рассмотреть дело и тщательно изучить всю имеющуюся доказательную базу".

"Мы благодарны господину Пуеккеру за его вклад в развитие бизнеса "Скания Украина" в годы, когда он занимал должность руководителя. Однако текущие действия и высказывания господина Пуеккера вызывают у нас искреннее удивление", - резюмирует импортер.

Напомним, Scania является одним из лидеров европейского автомобилестроения. С 1997 года уплатила в бюджет Украины 97,8 млн евро в виде налогов.

В декабре 2019 года "Журавлина" подала иск о взыскании с компании Scania 123 млн грн якобы упущенной выгоды и вымышленного долга по уплате сервисного вознаграждения за оказание дилерских услуг за период 2005-2017 гг. Дилер просил суд взыскать со Scania сервисное вознаграждение по ставке, которая в несколько раз превышала определенную договором и контрактами, к заключению которых ООО "Фирма "Журавлина" не имело никакого отношения.

Scania утверждают, что исковые требования о взыскании более 123 млн грн от иностранного инвестора основывались лишь на самостоятельно составленных ООО "Фирма "Журавлина" таблицах, без всякого документального подтверждения.

В октябре 2020 Scania подала апелляцию на решение Хозяйственного суда Киевской области, однако до настоящего времени судебное слушание не состоялось и заседание Апелляционного суда переносилось уже трижды.