Депутата Киевсовета Богатова, ударившего стендапера Капицу, исключают из фракции "Голоса"

Политсовет партии "Голос" рекомендовала исключить Константина Богатова из состава фракции в Киевсовете.

Такое решение было принято после инцидента, произошедшего в арт-центре "Братислава" между депутатом и стендап-комиком Владом Капицей. Об этом агентству "Интерфакс-Украина" сообщил пресс-секретарь партии "Голос" Ярема Дух, информирует Цензор.НЕТ.

"Константин Богатов больше не является частью нашей команды. Фракция "Голоса" в Киевсовете против любого насилия как реакции на иные культурные предпочтения или художественные вкусы и не будет терпеть таких действий", – отметил Дух.

Также он уточнил, что Богатов отказался добровольно сложить мандат, поэтому "Голос" рассматривает возможность отозвать его согласно решению громады.

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"Нам неприятно принимать такое решение, но, по нашему мнению, это единственный правильный выход. Мы благодарим господину Константину за его многолетние проекты для общины Киева и надеемся, что он делами восстановит свою репутацию", – добавил пресс-секретарь политсилы.

Напомним, 14 февраля Богатов ударил Капицу во время стендап-шоу в арт-клубе "Братислава". Депутат Киевсовета был возмущен тем, что стендаперы использовали в выступлениях нецензурную лексику и пытался отключить им свет, а Капица преградил ему путь к электрощиту.