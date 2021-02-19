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Новости Политика Украины
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Депутата Киевсовета Богатова, ударившего стендапера Капицу, исключают из фракции "Голоса"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Депутата Киевсовета Богатова, ударившего стендапера Капицу, исключают из фракции

Политсовет партии "Голос" рекомендовала исключить Константина Богатова из состава фракции в Киевсовете.

Такое решение было принято после инцидента, произошедшего в арт-центре "Братислава" между депутатом и стендап-комиком Владом Капицей. Об этом агентству "Интерфакс-Украина" сообщил пресс-секретарь партии "Голос" Ярема Дух, информирует Цензор.НЕТ.

"Константин Богатов больше не является частью нашей команды. Фракция "Голоса" в Киевсовете против любого насилия как реакции на иные культурные предпочтения или художественные вкусы и не будет терпеть таких действий", – отметил Дух.

Также он уточнил, что Богатов отказался добровольно сложить мандат, поэтому "Голос" рассматривает возможность отозвать его согласно решению громады.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Депутат Киевсовета от "Голоса" Богатов побил стендапера Капицу из-за мата в выступлении. ВИДЕО

"Нам неприятно принимать такое решение, но, по нашему мнению, это единственный правильный выход. Мы благодарим господину Константину за его многолетние проекты для общины Киева и надеемся, что он делами восстановит свою репутацию", – добавил пресс-секретарь политсилы.

Напомним, 14 февраля Богатов ударил Капицу во время стендап-шоу в арт-клубе "Братислава". Депутат Киевсовета был возмущен тем, что стендаперы использовали в выступлениях нецензурную лексику и пытался отключить им свет, а Капица преградил ему путь к электрощиту.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+14
Так той стендапер,то звичайний бидляк.
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17.02.2021 23:09
+11
Дядьку, возмущенного матюками со сцены, надо примерно наказать.
Иш че удумал - рускій мір ему не нравится.
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17.02.2021 23:05
+6
та я шо против. Хай матюкаются - приобщаются к культуре достоевского и киркорова)
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17.02.2021 23:12
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Правила форума Совет форумчан
Дядьку, возмущенного матюками со сцены, надо примерно наказать.
Иш че удумал - рускій мір ему не нравится.
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17.02.2021 23:05 Ответить
Если ты выпил и лезешь устанавливать свои правила с кулаками - будь добр в итоге пойти на... Обратите внимание - он напал на щуплого очкарика Депутата Киевсовета Богатова, ударившего стендапера Капицу, исключают из фракции "Голоса" - Цензор.НЕТ 6902 Был бы там кто-то боксерского телосложения, то это чучело забздело бы идти в атаку Депутата Киевсовета Богатова, ударившего стендапера Капицу, исключают из фракции "Голоса" - Цензор.НЕТ 6902
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17.02.2021 23:10 Ответить
та я шо против. Хай матюкаются - приобщаются к культуре достоевского и киркорова)
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17.02.2021 23:12 Ответить
Главное чтобы кацапов на бутылки рассаживали эффективно! Депутата Киевсовета Богатова, ударившего стендапера Капицу, исключают из фракции "Голоса" - Цензор.НЕТ 9928
А это на другом изыке делать не получится Депутата Киевсовета Богатова, ударившего стендапера Капицу, исключают из фракции "Голоса" - Цензор.НЕТ 3953
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17.02.2021 23:14 Ответить
И.о министра здравоохранения Ульяна Супрун не поддерживает инициативу народного депутата Ольги Богомолец "о противодействии сквернословию" и рассказала, почему обсценная лексика может быть полезной для здоровья.

"Метко и точно применена брань, описывающий наше отношение к ситуации, и не направленная на то, чтобы ​​обидеть собеседника, полезна для здоровья. Исследования показывают, что именно такая ругань и применяется в быту чаще всего. Она приводит к нейтральным или положительным результатам", - отметила Супрун.
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17.02.2021 23:28 Ответить
Дядьку наказать нужно, но не исключением из фракции. Это мелкое хулиганство. Штраф. Так же нужно наказать тех "стендаперов", и клуб, если на афише не было указано присутствие нецензурной лексики.
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18.02.2021 00:37 Ответить
Так той стендапер,то звичайний бидляк.
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17.02.2021 23:09 Ответить
Был бы звичайний быдляк - зарядил бы с ноги этому пьяному чму (Богатову). Хлопчики держали себя в руках и вызвали уроду наряд полиции. Депутата Киевсовета Богатова, ударившего стендапера Капицу, исключают из фракции "Голоса" - Цензор.НЕТ 6703
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17.02.2021 23:11 Ответить
Макс Полиграф Чому ви так цього Капицу захищаєте.Цей депутат не правий і я не казав.що він правильно зробив.Але ж цього стендапера стиль москальський.Жарти тупі,для бидла.Тому.він і є бидляк.
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17.02.2021 23:51 Ответить
Ты може еще и Подерев'янського назовешь "звичайним бидляком", а, пропагандоша залётная? Депутата Киевсовета Богатова, ударившего стендапера Капицу, исключают из фракции "Голоса" - Цензор.НЕТ 9284
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17.02.2021 23:13 Ответить
подеревянський і є звичайний бидляк, ще й порохобот до того ж
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17.02.2021 23:24 Ответить
Уж кому верещать про "быдляк", то точно не поклонникам Тупого Собачьего Рта и его бойфренда Портнова Депутата Київради Богатова, який вдарив стендапера Капицю, виключають із фракції "Голосу" - Цензор.НЕТ 1400
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17.02.2021 23:32 Ответить
поклонником портнова никогда не был
на дубинского был подписан несколько месяцев, года два назад, потом отписался
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17.02.2021 23:39 Ответить
Ну то Подьеревянский пишет для ограниченного круга публики. А Тупой Собачий Рот занимается законодательной деятельностью в ВР. Есть разница? Быдляк Подьеревянский или нет - не имеет большого значения. А вот быдло, которое пишет и принимает законы - совсем другой вопрос.
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17.02.2021 23:42 Ответить
никакой разницы, быдло залётное
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18.02.2021 01:37 Ответить
на дубинского был подписан несколько месяцев
Этого уже более чем достаточно.
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18.02.2021 07:02 Ответить
всегда интересно наблюдать украиномовного набутылочника в его естественной среде обитания, сидящим на бутылке Депутата Київради Богатова, який вдарив стендапера Капицю, виключають із фракції "Голосу" - Цензор.НЕТ 8103 Депутата Київради Богатова, який вдарив стендапера Капицю, виключають із фракції "Голосу" - Цензор.НЕТ 2871
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17.02.2021 23:47 Ответить
Макс Полиграф Комусь і Подерев'янський може не подобатися.Але саме цей є бидляком.
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17.02.2021 23:39 Ответить
спи спокойно дорогой товарищ! Депутата Київради Богатова, який вдарив стендапера Капицю, виключають із фракції "Голосу" - Цензор.НЕТ 8015 ты заметку вообще читал? Депутата Київради Богатова, який вдарив стендапера Капицю, виключають із фракції "Голосу" - Цензор.НЕТ 7869
чмо "Богатов" ударил совсем другого человека, не того который на сцене выступал с обсценной лексикой! Депутата Київради Богатова, який вдарив стендапера Капицю, виключають із фракції "Голосу" - Цензор.НЕТ 1306
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17.02.2021 23:50 Ответить
Этот получил авансом. Тоже такой же недостендапер.
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18.02.2021 00:40 Ответить
А що не бидляк? "Культуру" нам несе, свинота, без кацапського матюччя виразитися не може...
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17.02.2021 23:54 Ответить
Несравнимые вещи.
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18.02.2021 00:39 Ответить
він і є бидло
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18.02.2021 08:04 Ответить
Не вірю.Притула завів нормальних чуваків.Те,що Богатов-компаньйон і менеджер Тигіпка-соупадєніє.
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17.02.2021 23:17 Ответить
Главное что артисты говорили на мове, а депутат на русской челюсти. Значит уволить надо депутата, а не артистов.
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17.02.2021 23:21 Ответить
А если оба на... ? Депутата Київради Богатова, який вдарив стендапера Капицю, виключають із фракції "Голосу" - Цензор.НЕТ 2251
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17.02.2021 23:30 Ответить
Тогда патриоты, как честные люди, должны вам отомстить.
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17.02.2021 23:39 Ответить
А если оба на...? Депутата Київради Богатова, який вдарив стендапера Капицю, виключають із фракції "Голосу" - Цензор.НЕТ 3572
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17.02.2021 23:41 Ответить
Уже не смешно?
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17.02.2021 23:45 Ответить
А всё-таки? Депутата Київради Богатова, який вдарив стендапера Капицю, виключають із фракції "Голосу" - Цензор.НЕТ 6036
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18.02.2021 00:01 Ответить
Упс... Депутата Київради Богатова, який вдарив стендапера Капицю, виключають із фракції "Голосу" - Цензор.НЕТ 8681
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18.02.2021 00:12 Ответить
Кто такие эти "стендаперы"? Шо это шо то сродни комикам и КВН, шо то от Зеленского?
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17.02.2021 23:23 Ответить
Нет, зеленский стендапером не сможет быть - он только по суфлеру и субтитрам в состоянии озвучивать готовый сценарий Депутата Киевсовета Богатова, ударившего стендапера Капицу, исключают из фракции "Голоса" - Цензор.НЕТ 1592
А тебе важнее знать кто такие эти "депутаты" что лезут своей пьяной харей наводить порядки и распускают руки Депутата Киевсовета Богатова, ударившего стендапера Капицу, исключают из фракции "Голоса" - Цензор.НЕТ 3777
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17.02.2021 23:28 Ответить
Мне шо те, шо другие- по барабану. Просто разные балаганы, где указанные выступают. А потом эти "стэндаперы", просто меняются балаганами.
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18.02.2021 09:03 Ответить
Иногда без мата никак. Депутата Київради Богатова, який вдарив стендапера Капицю, виключають із фракції "Голосу" - Цензор.НЕТ 7228

Депутата Київради Богатова, який вдарив стендапера Капицю, виключають із фракції "Голосу" - Цензор.НЕТ 1138
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17.02.2021 23:38 Ответить
Дехто зверху порівнює Подерев'янського.Але ж це зовсім інше.Тут жарти мають москальске все і повністю,по бидлядськи.Ви що різниці не бачите? В Подерев'янського,то цілі п'єси.
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17.02.2021 23:48 Ответить
Дехто зверху тебе насадить на бутилку по ітогу, пропагандончік україномовний Депутата Київради Богатова, який вдарив стендапера Капицю, виключають із фракції "Голосу" - Цензор.НЕТ 9501
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17.02.2021 23:51 Ответить
Макс Полиграф Так поціновувачі москальщини.потрібно садити на пляшки.Бо це є ракова пухлина.З чого взагалі там сміяться.Чи може там якийсь гумор дуже хороший? Ще раз напишу,для нерозуміючих.Поддерев'янський пише,цілі п'єси.,а в цього гнилі жарти для бидла.
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17.02.2021 23:55 Ответить
Скжи, чучело - ты разве слышал выступление того стендапера? Опубликована только запись хама-депутата, который чем то возмущен! Где там контент-анализ выступающего стендапера? Если он сказал со сцены "Путин-*****" - это уже матюки? Ты против этого здесь исходишь на гавно? Депутата Київради Богатова, який вдарив стендапера Капицю, виключають із фракції "Голосу" - Цензор.НЕТ 6058
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17.02.2021 23:58 Ответить
Макс Полиграф Так я спеціально послухав.А того ж Поддерев'янського,я також дуже давно слухав.І можу знову тобі повторити,що цей бидляк.
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18.02.2021 00:01 Ответить
Ну давай ссылку, я тоже специально послушаю шоб говорить с тобой предметно Депутата Київради Богатова, який вдарив стендапера Капицю, виключають із фракції "Голосу" - Цензор.НЕТ 9380
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18.02.2021 00:09 Ответить
Макс Полиграф В нього є канал на youtube.Можеш вбити в пошуковику і дивитися.Мене не потрібно це.Там не має чого обговорювати.
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18.02.2021 00:15 Ответить
Влад Капица.
https://www.youtube.com/watch?v=dIWVg5kDaFs

Я уже выставлял это в ветке про Капицу. Уровень понятен?
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18.02.2021 00:48 Ответить
Макс Полиграф Путин-*****,це навіть і не мат.Якщо ви не розумієте за бидлядство,то вам важко щось довести.У вас такий розвиток.Прошивку,не поміняти вже. Депутата Київради Богатова, який вдарив стендапера Капицю, виключають із фракції "Голосу" - Цензор.НЕТ 16
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18.02.2021 00:05 Ответить
я розумію за бидляцство: ось депутат "Богатов" його яскравий приклад Депутата Київради Богатова, який вдарив стендапера Капицю, виключають із фракції "Голосу" - Цензор.НЕТ 625
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18.02.2021 00:10 Ответить
Ми бачимо різницю: прийшло бухоє чмо з дєпутатьскою корочкою - і почало бити хлопця в окулярах вдвічи легшого за нього под дєвізом "нефіг нафіг!" Депутата Київради Богатова, який вдарив стендапера Капицю, виключають із фракції "Голосу" - Цензор.НЕТ 3033
І навіть білета не купило не мероприємство пи цьому! Депутата Київради Богатова, який вдарив стендапера Капицю, виключають із фракції "Голосу" - Цензор.НЕТ 5877(як завжди, вперлося на шару)
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17.02.2021 23:56 Ответить
Макс Полиграф А я не казав.що він правильно зробив.Але бидлядство повинно зникнути і критикувати його,я маю право.
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17.02.2021 23:58 Ответить
Ты тут интенсивно отмазуешь депутата под девизом "а нечего было матюки использовать со сцены", а не "критикуешь" стендапера Депутата Київради Богатова, який вдарив стендапера Капицю, виключають із фракції "Голосу" - Цензор.НЕТ 5862
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18.02.2021 00:12 Ответить
Макс Полиграф Значить,цей депутат мені проплатив. Депутата Київради Богатова, який вдарив стендапера Капицю, виключають із фракції "Голосу" - Цензор.НЕТ 7955Хіба незрозуміло?
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18.02.2021 00:21 Ответить
Я не проти нецензурщини, але при умові, що без неї ніяк. Заміняти звичайну мову лайкою без потреби - це ознака недостатнього словарного запасу. У радянському союзі так званих стіляг били часто, але то було зайве. Бо вони через деякий час зникли самі по собі, як непорозуміння, як роса на сонці, не залишивши жодного культурного сліду.
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17.02.2021 23:49 Ответить
От і дєпутатня типу "Богатова" зникне дбез сліду Депутата Київради Богатова, який вдарив стендапера Капицю, виключають із фракції "Голосу" - Цензор.НЕТ 5182 Вже недовго залишилося.
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17.02.2021 23:53 Ответить
Зникне Богатов, але я не про нього. Залишиться Капиця, представник андеграунду. Я не проти свободи, особливо у мистецтві, але що дав світу андеграунд, що Ви його так захищаєте?
І взагалі, Ви впевнені в тому, що то був андеграунд, а не просто щось бидляче?
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18.02.2021 00:08 Ответить
Впевнений. Капіца дав мільон сценарієв "Телебачення Торонто". Від якого користі в мільон разів більше ніж від депутана "Богатова" Депутата Київради Богатова, який вдарив стендапера Капицю, виключають із фракції "Голосу" - Цензор.НЕТ 4078
При цьому зверни увагу - виступав на сцені зовсі не Капіца, він тільки запитав п'яне депутатське чмо якого він лізе не в свої справи? Депутата Київради Богатова, який вдарив стендапера Капицю, виключають із фракції "Голосу" - Цензор.НЕТ 4078
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18.02.2021 00:14 Ответить
Коментарі відповідають новині, а коментатори не мають знати всі подробиці з життя героїв скандалу. Якщо є важливі моменти, наприклад, хтось відомий комік, або хтось п'яний, то це інша справа, інша реакція, треба вказати у новині. А хто ліз не у свої справи - треба дивитися на умови договіру аренди приміщення, хто розпоряджається світлом (напругою). Треба також подивится постанови міскої влади відносно того, які є обмеження на зміст спектаклів (мова, заборона рекламі, лайки, антирелігія, розпалювання ворожнечі і т. п.), які артисти підписали, але порушують. Підписав - виконуй. Не все так просто: п'яна морда і крапка. Наче артисти не п'ють.
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18.02.2021 00:53 Ответить
В українській мові нецензурщини немає. Якщо без неї ніяк, то може, варто чемодан зібрати?
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18.02.2021 00:16 Ответить
Підзадрали вже кацапським матюччям наші "культпрацівники"...
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17.02.2021 23:50 Ответить
Твои "культпрацівники" лошадь в овраге доедают Депутата Київради Богатова, який вдарив стендапера Капицю, виключають із фракції "Голосу" - Цензор.НЕТ 241
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17.02.2021 23:52 Ответить
Це твої. Я цю потолоч в труні бачив. Адвокат...
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17.02.2021 23:59 Ответить
Украиномовный набутылоник, тебе наверное невдомек что в Украине нет никаких "культработников" Депутата Київради Богатова, який вдарив стендапера Капицю, виключають із фракції "Голосу" - Цензор.НЕТ 4127 Депутата Київради Богатова, який вдарив стендапера Капицю, виключають із фракції "Голосу" - Цензор.НЕТ 1207
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18.02.2021 00:15 Ответить
Та похер.
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17.02.2021 23:57 Ответить
"--- Алло, это прачечная?
--- Ху#чечная! Это Дом Культуры!" (с)
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17.02.2021 23:58 Ответить
Депутата Київради Богатова, який вдарив стендапера Капицю, виключають із фракції "Голосу" - Цензор.НЕТ 3064
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18.02.2021 00:03 Ответить
То давайте дозволимо мат скрізь - це ж рівень нашої культури. Навіщо докладати зайві зусилля, розвивати мистецтва, культуру, якщо можна просто матюкатись.
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18.02.2021 00:16 Ответить
Vladimir - кацап
Nadezhda - кацапка
Ємєльян - кацап
Валєнтін - малолєтній кацап, син Надєжди
Депутата Київради Богатова, який вдарив стендапера Капицю, виключають із фракції "Голосу" - Цензор.НЕТ 7035 Депутата Київради Богатова, який вдарив стендапера Капицю, виключають із фракції "Голосу" - Цензор.НЕТ 7727
Чего ты только чурка лишнехромосомная українською пишеш? Депутата Київради Богатова, який вдарив стендапера Капицю, виключають із фракції "Голосу" - Цензор.НЕТ 4337
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18.02.2021 00:20 Ответить
Своїми постами Ви тільки доводите правоту Ваших опонентів
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18.02.2021 00:29 Ответить
Депутата Київради Богатова, який вдарив стендапера Капицю, виключають із фракції "Голосу" - Цензор.НЕТ 515
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18.02.2021 00:21 Ответить
Ось така "ржака" даунів в залах - над абсолютно примітивними жартами даунів на сцені-вже призвела до масового отупіння з драматичними наслідками "а какая разница" для країни !
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18.02.2021 02:52 Ответить
Охренели... Голос потерял мозги.
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18.02.2021 03:35 Ответить
Депутата Київради Богатова, який вдарив стендапера Капицю, виключають із фракції "Голосу" - Цензор.НЕТ 949Депутата Київради Богатова, який вдарив стендапера Капицю, виключають із фракції "Голосу" - Цензор.НЕТ 9459Депутата Київради Богатова, який вдарив стендапера Капицю, виключають із фракції "Голосу" - Цензор.НЕТ 6201 Депутата Київради Богатова, який вдарив стендапера Капицю, виключають із фракції "Голосу" - Цензор.НЕТ 8665 Пошёл в политику -- полюби мат! Иначе выгоним. Знал, что политика грязное дело, но чтобы настолько кристально ... ? "Голос" подаёт пример "слугам", как поступать со слишком правильными?
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18.02.2021 08:27 Ответить
 
 