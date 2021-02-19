Депутата Киевсовета Богатова, ударившего стендапера Капицу, исключают из фракции "Голоса"
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Политсовет партии "Голос" рекомендовала исключить Константина Богатова из состава фракции в Киевсовете.
Такое решение было принято после инцидента, произошедшего в арт-центре "Братислава" между депутатом и стендап-комиком Владом Капицей. Об этом агентству "Интерфакс-Украина" сообщил пресс-секретарь партии "Голос" Ярема Дух, информирует Цензор.НЕТ.
"Константин Богатов больше не является частью нашей команды. Фракция "Голоса" в Киевсовете против любого насилия как реакции на иные культурные предпочтения или художественные вкусы и не будет терпеть таких действий", – отметил Дух.
Также он уточнил, что Богатов отказался добровольно сложить мандат, поэтому "Голос" рассматривает возможность отозвать его согласно решению громады.
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"Нам неприятно принимать такое решение, но, по нашему мнению, это единственный правильный выход. Мы благодарим господину Константину за его многолетние проекты для общины Киева и надеемся, что он делами восстановит свою репутацию", – добавил пресс-секретарь политсилы.
Напомним, 14 февраля Богатов ударил Капицу во время стендап-шоу в арт-клубе "Братислава". Депутат Киевсовета был возмущен тем, что стендаперы использовали в выступлениях нецензурную лексику и пытался отключить им свет, а Капица преградил ему путь к электрощиту.
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Иш че удумал - рускій мір ему не нравится.
А это на другом изыке делать не получится
"Метко и точно применена брань, описывающий наше отношение к ситуации, и не направленная на то, чтобы обидеть собеседника, полезна для здоровья. Исследования показывают, что именно такая ругань и применяется в быту чаще всего. Она приводит к нейтральным или положительным результатам", - отметила Супрун.
на дубинского был подписан несколько месяцев, года два назад, потом отписался
Этого уже более чем достаточно.
чмо "Богатов" ударил совсем другого человека, не того который на сцене выступал с обсценной лексикой!
А тебе важнее знать кто такие эти "депутаты" что лезут своей пьяной харей наводить порядки и распускают руки
https://www.youtube.com/watch?v=dIWVg5kDaFs
Я уже выставлял это в ветке про Капицу. Уровень понятен?
І навіть білета не купило не мероприємство пи цьому! (як завжди, вперлося на шару)
І взагалі, Ви впевнені в тому, що то був андеграунд, а не просто щось бидляче?
При цьому зверни увагу - виступав на сцені зовсі не Капіца, він тільки запитав п'яне депутатське чмо якого він лізе не в свої справи?
--- Ху#чечная! Это Дом Культуры!" (с)
Nadezhda - кацапка
Ємєльян - кацап
Валєнтін - малолєтній кацап, син Надєжди
Чего ты только чурка лишнехромосомная українською пишеш?