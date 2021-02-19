Депутата Київради Богатова, який вдарив стендапера Капицю, виключають із фракції "Голосу"
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Політрада партії "Голос" рекомендувала виключити Костянтина Богатова зі складу фракції в Київраді.
Таке рішення було прийнято після інциденту, що стався в арт-центрі "Братислава" між депутатом і стендап-коміком Владом Капицею. Про це агентству "Інтерфакс-Україна" повідомив прессекретар партії "Голос" Ярема Дух, інформує Цензор.НЕТ.
"Костянтин Богатов більше не є частиною нашої команди. Фракція "Голосу" в Київраді проти будь-якого насильства як реакції на інші культурні чи художні смаки і не терпітиме таких дій", - зазначив Дух.
Також він уточнив, що Богатов відмовився добровільно скласти мандат, тому "Голос" розглядає можливість відкликати його згідно з рішенням громади.
"Нам неприємно ухвалювати таке рішення, але, на нашу думку, це єдиний правильний вихід. Ми дякуємо пану Костянтину за його багаторічні проєкти для громади Києва і сподіваємося, що він справами відновить свою репутацію", - додав прессекретар політсили.
Нагадаємо, 14 лютого Богатов вдарив Капицю під час стендап-шоу в арт-клубі "Братислава". Депутат Київради був обурений тим, що стендапери використовували у виступах нецензурну лексику і намагався відключити їм світло, а Капиця перегородив йому шлях до електрощитка.
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Иш че удумал - рускій мір ему не нравится.
А это на другом изыке делать не получится
"Метко и точно применена брань, описывающий наше отношение к ситуации, и не направленная на то, чтобы обидеть собеседника, полезна для здоровья. Исследования показывают, что именно такая ругань и применяется в быту чаще всего. Она приводит к нейтральным или положительным результатам", - отметила Супрун.
на дубинского был подписан несколько месяцев, года два назад, потом отписался
Этого уже более чем достаточно.
чмо "Богатов" ударил совсем другого человека, не того который на сцене выступал с обсценной лексикой!
А тебе важнее знать кто такие эти "депутаты" что лезут своей пьяной харей наводить порядки и распускают руки
https://www.youtube.com/watch?v=dIWVg5kDaFs
Я уже выставлял это в ветке про Капицу. Уровень понятен?
І навіть білета не купило не мероприємство пи цьому! (як завжди, вперлося на шару)
І взагалі, Ви впевнені в тому, що то був андеграунд, а не просто щось бидляче?
При цьому зверни увагу - виступав на сцені зовсі не Капіца, він тільки запитав п'яне депутатське чмо якого він лізе не в свої справи?
--- Ху#чечная! Это Дом Культуры!" (с)
Nadezhda - кацапка
Ємєльян - кацап
Валєнтін - малолєтній кацап, син Надєжди
Чего ты только чурка лишнехромосомная українською пишеш?