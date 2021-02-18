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Новости Политика Украины
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ВР (28729) отчет (405) Монастырский (333) ГБР (2550) Венедиктова (727)

Благодаря усилению парламентского контроля сегодня заслушиваем Венедиктову. Следующим будет отчет о деятельности ГБР, - Монастырский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Благодаря усилению парламентского контроля сегодня заслушиваем Венедиктову. Следующим будет отчет о деятельности ГБР, - Монастырский

Верховная Рада ожидает от представителей Государственного бюро расследований отчет о деятельности правоохранительного органа за год.

Об этом заявил глава комитета по вопросам правоохранительной деятельности, нардеп от фракции "Слуга народа" Денис Монастырский, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Могу сказать, что это благодаря решению об усилении парламентского контроля сегодня мы слышим отчет генерального прокурора... Наше решение реализуется... Следующим, я думаю, будет отчет представителя Государственного бюро расследований", - отметил Монастырский во время выступления с трибуны ВР в четверг.

Он также подчеркнул, что в последний раз Рада заслушивала полноценный годовой отчет генерального прокурора в 2017 году, что связано с тем, что предыдущие прокуроры "не справлялись уже на полпути".

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Автор: Ірина Дашківська
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Какой контроль,такие и заслушивания, впрочем как и сам Генпрокурор.
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18.02.2021 11:59 Ответить
Председательствующий: Теперь попросим начальника транспортного цеха. Расскажите нам об изыскании внутренних резервов. © Завдяки посиленню парламентського контролю сьогодні заслуховуємо Венедіктову. Наступним буде звіт про діяльність ДБР, - Монастирський - Цензор.НЕТ 3660
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18.02.2021 12:03 Ответить
За цю новацію зеленій владі і Монастирському персонально можна поставити плюс. Побачим, чи буде результат.
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18.02.2021 12:31 Ответить
 
 