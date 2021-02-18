Завдяки посиленню парламентського контролю сьогодні заслуховуємо Венедіктову. Наступним буде звіт про діяльність ДБР, - Монастирський
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Верховна Рада очікує від представників Державного бюро розслідувань звіт про діяльність правоохоронного органу за рік.
Про це заявив глава комітету з питань правоохоронної діяльності, нардеп від фракції "Слуга народу" Денис Монастирський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Можу сказати, що це завдяки рішенню про посилення парламентського контролю сьогодні ми слухаємо звіт генерального прокурора ... Наше рішення реалізується ... Наступним, я думаю, буде звіт представника Державного бюро розслідувань", - зазначив Монастирський під час виступу з трибуни ВР в четвер.
Він також зауважив, що в останній раз Рада заслуховувала повноцінний річний звіт генерального прокурора в 2017 році, що пов'язано з тим, що попередні прокурори "не справлялися вже на пів дорозі".
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