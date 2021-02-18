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ВР (11731) звіт (205) Монастирський (369) ДБР (2567) Венедіктова (756)

Завдяки посиленню парламентського контролю сьогодні заслуховуємо Венедіктову. Наступним буде звіт про діяльність ДБР, - Монастирський

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Завдяки посиленню парламентського контролю сьогодні заслуховуємо Венедіктову. Наступним буде звіт про діяльність ДБР, - Монастирський

Верховна Рада очікує від представників Державного бюро розслідувань звіт про діяльність правоохоронного органу за рік.

Про це заявив глава комітету з питань правоохоронної діяльності, нардеп від фракції "Слуга народу" Денис Монастирський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Можу сказати, що це завдяки рішенню про посилення парламентського контролю сьогодні ми слухаємо звіт генерального прокурора ... Наше рішення реалізується ... Наступним, я думаю, буде звіт представника Державного бюро розслідувань", - зазначив Монастирський під час виступу з трибуни ВР в четвер.

Він також зауважив, що в останній раз Рада заслуховувала повноцінний річний звіт генерального прокурора в 2017 році, що пов'язано з тим, що попередні прокурори "не справлялися вже на пів дорозі".

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Автор: Анастасія Потіха
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Какой контроль,такие и заслушивания, впрочем как и сам Генпрокурор.
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18.02.2021 11:59 Відповісти
Председательствующий: Теперь попросим начальника транспортного цеха. Расскажите нам об изыскании внутренних резервов. © Завдяки посиленню парламентського контролю сьогодні заслуховуємо Венедіктову. Наступним буде звіт про діяльність ДБР, - Монастирський - Цензор.НЕТ 3660
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18.02.2021 12:03 Відповісти
За цю новацію зеленій владі і Монастирському персонально можна поставити плюс. Побачим, чи буде результат.
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18.02.2021 12:31 Відповісти
 
 