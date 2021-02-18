1 191 31
Делом "Роттердам+" должен заниматься новый глава САП, - Венедиктова
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Делом "Роттердам+" должен заниматься новый глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), заявила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.
Об этом она сказала во время отчета в парламенте, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
"Этим делом должен заниматься новый глава САП, который сможет просмотреть материалы, просмотреть процессуальные решения всех, и понять, как правильно действовать, как правильно формировать группу. Потому, что Высший антикоррупционный суд (ВАКС) дважды ответил на вопросы, насколько можно изменять группу и насколько нельзя. И ВАКС в этом определился", ‒ сказала Венедиктова.
Топ комментарии
+4 Маркиз
показать весь комментарий18.02.2021 11:46
+4 Маркиз
показать весь комментарий18.02.2021 11:52
+3 5 копійок
показать весь комментарий18.02.2021 11:41
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Жулька-"патріотка"
https://youtu.be/ZYjHcuSLz9M
1. Зато "Крымнаш".
Проблемы с бензином уже дошли до Сибири. Сообщают, что вслед за Дальним Востоком, без бензина осталась и Иркутская область.. Дефицит бензина теперь наблюдается не только в Хабаровском крае и Амурской области, где уже "распечатали" государственный стратегический резерв для преодоления кризиса, но и в Иркутской области.
Похоже, что у страны-бензоколонки сломалась бензоколонка, а починить её могут только импортные запчасти. Но там засада - полезные санкции.
Но не бензином единым. Не везет мещерским одичалым. И все тут.
Производство масла и сахара на Московии рухнуло после заморозки цен. Заводы сворачивают выпуск: масла произведено на 20% меньше, сахара - почти в 3 раза. На очереди - производители колбасы.
Крым успешно справляется с поставленной задачей. Напомню, Крым находится на спец. операции в тылу врага.
2. "Паймите, если фссё аставить "как при Порошенко", то придёцца жыть на адну зарплату без аткатав. Шош это за жизнь, спрашу я Вас? Для чево быть ПриЗеДентам? Кагда в квартале и то больше бабла рубили, а теперь ваапче с 9-18 сидишь как дурачёк в энтам оффиссе."
Как известно, НАБУ открыло дело против главы Минздрава Максима Степанова, заподозрив его в махинациях с вакцинами. Также дело открыто против Татарова, заместителя главы офиса преЗедента Ермака и ряда народных депутатов фрикции "Сук народа".
Теперь преЗедент, Кабмин и фрикция "Сук" слились в обоюдном решении сносить неугодного Сытника. Кабмин разработал законопроект по устранению Сытника и подал его в Раду. Продвигать законопроект в Раде будет смотрящий фрикции "Сук" Давид Хламидия.
Но не тут-то было.
"Если Рада проголосует за увольнение главы Антикоррупионного комитета и главы НАБУ (Сытника), я порекомендую сократить всю правительственную помощь США Украине, включая помощь в сфере безопасности. Это позор",- Карпентер - ключевой советник Байдена.
Знаете, когда-то я услышал фразу, которая наиболее точно описывает "эффект Даннинга-Крюгера". Простыми словами: "дальтоники думают, что они быстрее всех соберут кубик-рубик". Так и Владимир Александрович вполне уверен в собственной непогрешимости, не будучи способным постичь уровень своей безграмотности и необразованности, как это работает в цивилизованном мире.
3. Факир был пьян, фокус не удался.
Эйфория по Шарию - проходит, наступает прозрение. Оказывается гос.измена не является поводом для международного розыска, а партию педофила нельзя запретить. Нет оснований.
Зато сразу стало тихо насчет ботофермы Зеленского, срыва перемирия, срыва вакцинации, зашквара Люси Арестович, и вояжа "кормчего" на аравийский полуостров, куда он летал с официальным визитом в выходной день, принимая нас за идиотов, втюхивая про действующие водительские права.
Но есть и хорошая новость. Зеленая власть продуцирует факапы конвейерным способом, так что никаких шариев не хватит.
4. Судьба грубо растоптала детскую веру наротта в "добрых криворожских волшебников".
Этап конца эпохи бедности Зеленского заключается в том, чтобы в повседневной кухне постепенно перейти с отечественных круп, макарон, яиц, сыров на хамон, итальянскую пасту, морепродукты и сыры с плесенью. Импортные продукты в акционных предложениях уже сравнялись с нашими. Еще немного, и украинский карп по цене догонит норвежский лосось.
Смотря на покупательную способность условной сферической тыщщи гривен в вакууме конца эпохи бедности, по отношению к такой же тыщще гривен времен барыги, лично меня беспокоит только один вопрос: вы хоть цыбули нажрались?
5. Новости оккупации.
В Енакиево закрывают очередную школу. Когда люди вышли ее отстаивать, "власти" прислали силовиков, чтобы тех разогнали. После чего люди пошли жаловаться на закрытие единственной школы в районе в отдел образования. Те в свою очередь слили списки жалобщиков силовикам. Теперь людям за попытку отстоять школу, звонят, угрожают бросить на подвал.
Я думаю, они должны быть счастливы. Главное ведь то, что проклятые бЕндеры не заставляют учить украинский язык.
P.S. Все буде Україна! Я дізнавався...
Слава Україні!
И.Лютый
Зеленский уверен что НАБУ мешает ЛИЧНО ему (дело против Степанова, дело против Татарова, дело против народных депутатов Слуги Народа).
Депутаты СН, в личных разговорах прямо говорят что НАБУ это "политизированный орган" который заинтересован сажать только людей связанных с правящим кланом (я дико с этого ору, но они так и говорят. типа "а почему только НАШИХ трогают, а других нет". То есть они не отрицают факт коррупции, им просто обидно что им мешают воровать).
Президент, руководство фракции, депутаты, кабмин готовятся сносить Сытника.
Уже проголосовали нужный законопроект на кабмине (спасибо Денису Малюське за "державницьку позицiю"), теперь ЗП уходит в комитеты Верховной Ради.
"Проджект менеджером" этого процесса назначен заместитель Ермака - Олег Татаров.
Инициировал процесс министр юстиции - Денис Малюська.
Продвигать ЗП в раде будет глава фракции Давид Арахамия.
Все это из-за того, что Сытник и НАБУ просто делает свою работу.
P.S. Что интересно, последней каплей стало ИМЕННО ДЕЛО ПРОТИВ СТЕПАНОВА. Приватбанк, Роттердам+, Бахматюк, только тормозили работу НАБУ через Генерального Прокурора Венедиктову, но вот именно удар кулаком об стол с криком "делайте что хотите только уберите его" у Зеленского вызвало дело против Степанова.
Очень показательно. Наш маленький наполеончик. Шо так, как дела с Конституционным Судом? Уже всех там победил?))
Mark Savchuk
З якого бодуна ? Нового голови САП не буде ще двісті років..
А тим часом всі ішаки і еміри помруть..
Таке враження, що їй похвилинно платять, поки справа гальмується..
Але морковка перед зебілами має висіти)