Делом "Роттердам+" должен заниматься новый глава САП, - Венедиктова

Делом "Роттердам+" должен заниматься новый глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), заявила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

Об этом она сказала во время отчета в парламенте, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Этим делом должен заниматься новый глава САП, который сможет просмотреть материалы, просмотреть процессуальные решения всех, и понять, как правильно действовать, как правильно формировать группу. Потому, что Высший антикоррупционный суд (ВАКС) дважды ответил на вопросы, насколько можно изменять группу и насколько нельзя. И ВАКС в этом определился", ‒ сказала Венедиктова.

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