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Новости Политика Украины
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НАБУ просит Венедиктову заменить прокурора в деле "Роттердам+"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

НАБУ просит Венедиктову заменить прокурора в деле

Национальное антикоррупционное бюро утверждает, что прокурор дважды необоснованно закрыл дело "Роттердам +", несмотря на широкую доказательную базу.

Об этом сказано в сообщении на странице НАБУ в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"По данным НАБУ, размер причиненного вреда в результате противоправных действий должностных лиц НКРЭКУ и группы компаний ДТЭК превышает 39 млрд грн. Доказательная база, которой оперирует следствие, содержит переписку подозреваемых по электронной почте, SMS-сообщениями и другими мессенджерами относительно обстоятельств совершения преступления, а также научные исследования национальных и иностранных специалистов, экспертные заключения государственных экспертных учреждений и профессиональных частных экспертов", - сказано в сообщении.

Читайте на Цензор.НЕТ: В отношении прокурора, закрывшего дело о "Роттердам+", будет проведена служебная проверка, - Венедиктова

В НАБУ считают, что процессуальный руководитель необоснованно дважды закрывал дело - в августе 2020 года и в январе 2021-го.

"НАБУ убеждено, что такие действия прокурора свидетельствуют о его неэффективности и просит Генерального прокурора заменить процессуального руководителя в порядке ст.37 УПК Украины", - добавили в Бюро.

НАБУ просит Венедиктову заменить прокурора в деле Роттердам+ 01

Автор: Ольга Лузан
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Веню диктову просить нельзя. Тут случай, когда и битие головы бесполезно....
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15.02.2021 18:42 Ответить
Бенядиктаву нада нагибать, а не прасить ! Прасить па деньхам не выгадна !!!
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15.02.2021 18:50 Ответить
Кого там просить? Венедиктову надо пи@дить.
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15.02.2021 18:50 Ответить
Опятьт двадцать пять...
Да насрать на вашых инастранных икспертов, есть закон Украины про судебную экспертизу!
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15.02.2021 18:55 Ответить
Поганий прокурор не хоче знаходити злочин,якого немає.
(А висновки найнятого НАБУ експерта,що базуються на довідках детективів НАБУ НАБУ просить Венедіктову замінити прокурора у справі "Роттердам+" - Цензор.НЕТ 349-взагалі феєрично !)
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15.02.2021 19:07 Ответить
Думаю должен вмешаться президент, записать видосик и назначить виновного в этом деле, ну как всегда
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15.02.2021 19:45 Ответить
пройоп Ситника.
Не такий вже він там гуру. Більше того, Ситник - дрібний корупціонер, доведено фактами, і судом.

Але, хоча би - не ручний для влади.
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15.02.2021 19:46 Ответить
Из какого портновского места выколупали "широкую доказательную базу"?
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15.02.2021 21:04 Ответить
 
 