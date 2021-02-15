НАБУ просить Венедіктову замінити прокурора у справі "Роттердам+"

Національне антикорупційне бюро стверджує, що прокурор двічі необґрунтовано закрив справу "Роттердам+", незважаючи на широку доказову базу.

Про це сказано в повідомленні на сторінці НАБУ у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"За даними НАБУ, розмір заподіяної шкоди внаслідок протиправних дій посадових осіб НКРЕКП і групи компаній ДТЕК перевищує 39 млрд грн. Доказова база, якою оперує слідство, містить листування підозрюваних по електронній пошті, SMS-повідомленнями та іншими мессенджерами щодо обставин скоєння злочину, а також наукові дослідження національних та іноземних фахівців, експертні висновки державних експертних установ і професійних приватних експертів", - сказано в повідомленні.

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У НАБУ вважають, що процесуальний керівник необґрунтовано двічі закривав справу - в серпні 2020 року і в січні +2021-го.

"НАБУ переконане, що такі дії прокурора свідчать про його неефективність і просить Генерального прокурора замінити процесуального керівника в порядку ст.37 КПК України", - додали в Бюро.