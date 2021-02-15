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НАБУ просить Венедіктову замінити прокурора у справі "Роттердам+"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

НАБУ просить Венедіктову замінити прокурора у справі

Національне антикорупційне бюро стверджує, що прокурор двічі необґрунтовано закрив справу "Роттердам+", незважаючи на широку доказову базу.

Про це сказано в повідомленні на сторінці НАБУ у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"За даними НАБУ, розмір заподіяної шкоди внаслідок протиправних дій посадових осіб НКРЕКП і групи компаній ДТЕК перевищує 39 млрд грн. Доказова база, якою оперує слідство, містить листування підозрюваних по електронній пошті, SMS-повідомленнями та іншими мессенджерами щодо обставин скоєння злочину, а також наукові дослідження національних та іноземних фахівців, експертні висновки державних експертних установ і професійних приватних експертів", - сказано в повідомленні.

Читайте на Цензор.НЕТ: Стосовно прокурора, який закрив справу про "Роттердам+", буде проведена службова перевірка, - Венедіктова

У НАБУ вважають, що процесуальний керівник необґрунтовано двічі закривав справу - в серпні 2020 року і в січні +2021-го.

"НАБУ переконане, що такі дії прокурора свідчать про його неефективність і просить Генерального прокурора замінити процесуального керівника в порядку ст.37 КПК України", - додали в Бюро.

НАБУ просить Венедіктову замінити прокурора у справі Роттердам+ 01
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Веню диктову просить нельзя. Тут случай, когда и битие головы бесполезно....
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15.02.2021 18:42 Відповісти
Бенядиктаву нада нагибать, а не прасить ! Прасить па деньхам не выгадна !!!
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15.02.2021 18:50 Відповісти
Кого там просить? Венедиктову надо пи@дить.
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15.02.2021 18:50 Відповісти
Опятьт двадцать пять...
Да насрать на вашых инастранных икспертов, есть закон Украины про судебную экспертизу!
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15.02.2021 18:55 Відповісти
Поганий прокурор не хоче знаходити злочин,якого немає.
(А висновки найнятого НАБУ експерта,що базуються на довідках детективів НАБУ НАБУ просить Венедіктову замінити прокурора у справі "Роттердам+" - Цензор.НЕТ 349-взагалі феєрично !)
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15.02.2021 19:07 Відповісти
Думаю должен вмешаться президент, записать видосик и назначить виновного в этом деле, ну как всегда
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15.02.2021 19:45 Відповісти
пройоп Ситника.
Не такий вже він там гуру. Більше того, Ситник - дрібний корупціонер, доведено фактами, і судом.

Але, хоча би - не ручний для влади.
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15.02.2021 19:46 Відповісти
Из какого портновского места выколупали "широкую доказательную базу"?
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15.02.2021 21:04 Відповісти
 
 