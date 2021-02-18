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Крым (26017) Пинчук (294)

Пинчук продолжает арендовать землю в аннексированном Крыму, – СМИ

Новости Цензор.НЕТ Общество

Пинчук продолжает арендовать землю в аннексированном Крыму, – СМИ

Компания "Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод" олигарха Виктора Пинчука по состоянию на февраль 2021 года арендует земельный участок в аннексированном Россией Крыму.

Об этом сообщило издание "РБК-Украина" со ссылкой на решение так называемого "Арбитражного суда" в аннексированном Россией Крыму от 4 февраля.

"Обязать ПАО "Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод" в течение 15 дней с момента вступления решения суда в законную силу возвратить муниципальному образованию городской округ Ялта Республики Крым земельный участок площадью 18 198 кв.м., расположенный на территории Форосского поселкового совета, путем подписания с Департаментом имущественных и земельных отношений администрации города Ялта Республики Крым акта приема-передачи", - говорится в решении "суда".

Поводом для расторжения договора стала задолженность по арендной плате за период с 10 апреля 2015 по 16 мая 2019 года в размере 519 831,91 рублей. Структуры Пинчука перестали платить аренду за участок в оккупированном Крыму только 10 апреля 2015 года, спустя более чем год после аннексии полуострова. В материалах "крымского суда" говорится, что с 18 марта 2014 года – официальной аннексии автономной республики Крым – и по 10 апреля 2015 года (1 год и 24 дня) "Интерпайп" не нарушал условий арендного договора. Какая сумма была уплачена "Интерпайпом" Пинчука в бюджет оккупационной власти за первый год аннексии полуострова в материалах суда не раскрывается. Согласно условиям договора, годовая плата могла составить примерно 1 млн российских рублей.

Напомним, в 2017 году олигарх Виктор Пинчук опубликовал колонку в американской деловой газете The Wall Street Journal под названием Украина должна пойти на болезненные компромиссы ради мира с Россией, в которой предложил сдать полуостров России в аренду.
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Чому він не під санкціями?
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18.02.2021 12:07 Ответить
Его кучма крышует!
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18.02.2021 13:35 Ответить
Бо свій...
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18.02.2021 12:15 Ответить
Имеет право. Бизнес Пинчука.... причастен к финансированию террористов "Л/ДНР"./ Путин оценил заявление Кучмы( не стрелять): Пинчуку разрешили завозить трубы в РФ.
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18.02.2021 12:16 Ответить
Для українських євреїв- олігархів гроші не пахнуть. Головне - набити кишеню. А Батьківщина,народ,демократія - це для них пусті слова... Поки ми не виженемо або хоч не поставимо їх в цивілізовані рамки, Україна не буде розвиватись. Як каже пані Тимошенко, це треба чітко розуміти...
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18.02.2021 12:20 Ответить
Пинчуку вообще на все начхать, кроме бабла. Пінчук продовжує орендувати землю в анексованому Криму, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 916
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18.02.2021 13:16 Ответить
Где Кучма - там болото.
Ахметов - внебрачный сынок - гнобит Украину тарифами,
И зятёк Пинчук сотрудничает с оккупантами.
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18.02.2021 15:31 Ответить
Интересно, а Президент Украины Зеленский платит врагу за свои роскошные апартаменты в оккупированном Крыму?
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18.02.2021 15:42 Ответить
 
 