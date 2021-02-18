Пінчук продовжує орендувати землю в анексованому Криму, - ЗМІ

Компанія "Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод" олігарха Віктора Пінчука станом на лютий 2021 року орендує земельну ділянку в анексованому Росією Криму.

Про це повідомило видання "РБК-Україна" з посиланням на рішення так званого "Арбітражного суду" в анексованому Росією Криму від 4 лютого.

"Зобов'язати ПАТ "Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод" протягом 15 днів з моменту набрання рішенням суду законної сили повернути муніципальній освіті міського округу Ялта Республіки Крим земельну ділянку площею 18 198 кв.м., розташовану на території Фороської селищної ради, шляхом підписання з Департаментом майнових і земельних відносин адміністрації міста Ялта Республіки Крим акта прийому-передачі", - йдеться в рішенні "суду".

Приводом для розірвання договору стала заборгованість з орендної плати за період з 10 квітня 2015 по 16 травня 2019 року в розмірі 519 831,91 рублів. Структури Пінчука перестали платити оренду за ділянку в окупованому Криму лише 10 квітня 2015 року, через понад рік після анексії півострова. У матеріалах "кримського суду" говориться, що з 18 березня 2014 року - офіційної анексії Автономної Республіки Крим - і по 10 квітня 2015 року (1 рік і 24 дня) "Інтерпайп" не порушував умов орендного договору. Яка сума була сплачена "Інтерпайпом" Пінчука в бюджет окупаційної влади за перший рік анексії півострова в матеріалах суду не розкривається. Згідно з умовами договору, річна плата могла становити приблизно 1 млн російських рублів.

Нагадаємо, в 2017 році олігарх Віктор Пінчук опублікував колонку в американській діловій газеті The Wall Street Journal під назвою Україна повинна піти на болісні компроміси заради миру з Росією, в якій запропонував здати півострів Росії в оренду.