В "ДНР" катастрофическая ситуация со смертностью от коронавируса. ДОКУМЕНТ

На оккупированных территориях Донецкой области критическая ситуация со смертностью от коронавируса.

На сайте "Информационное сопротивление" был опубликованван документ, подготовленный на имя т.н. "главы "ДНР" Дениса Пушилина, в котором говорится о том, что на оккупированных территориях Донецкой области критическая ситуация со смертностью от коронавируса, передает Цензор.НЕТ.

Согласно данному документу прирост заболеваемости в непризнанной "ДНР" за январь 2021 года (по сравнению с декабрем 2020 года) составил + 133%, а прирост смертности от коронавируса за этот же период +131%.

Также обращает на себя внимание в документе, что смертность при коронавирусе в т.н. "ДНР" составляет почти 9% и является самой высокой в мире. При этом, на свободной территории Украины составляет 1,9%, а в мире в среднем – 2,2%.

В тоже время, представители т.н. "МОЗ ДНР" официально заявляют, что ситуация стабильна и идет на улучшение, а смертность снижается.