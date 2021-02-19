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В "ДНР" катастрофическая ситуация со смертностью от коронавируса. ДОКУМЕНТ

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

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На оккупированных территориях Донецкой области критическая ситуация со смертностью от коронавируса.

На сайте "Информационное сопротивление" был опубликованван документ, подготовленный на имя т.н. "главы "ДНР" Дениса Пушилина, в котором говорится о том, что на оккупированных территориях Донецкой области критическая ситуация со смертностью от коронавируса, передает Цензор.НЕТ.

Согласно данному документу прирост заболеваемости в непризнанной "ДНР" за январь 2021 года (по сравнению с декабрем 2020 года) составил + 133%, а прирост смертности от коронавируса за этот же период +131%.

Также обращает на себя внимание в документе, что смертность при коронавирусе в т.н. "ДНР" составляет почти 9% и является самой высокой в мире. При этом, на свободной территории Украины составляет 1,9%, а в мире в среднем – 2,2%.

В тоже время, представители т.н. "МОЗ ДНР" официально заявляют, что ситуация стабильна и идет на улучшение, а смертность снижается.

В ДНР катастрофическая ситуация со смертностью от коронавируса 01
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Топ комментарии
+32
Можно посоветовать лугандонцам побольше смотреть зомбоящик. Там процветание и счастье. А вообще-насрать.
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19.02.2021 09:52
+29
В "ДНР" катастрофическая ситуация со смертностью от коронавируса - Цензор.НЕТ 1314
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19.02.2021 09:53
+16
твари...
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19.02.2021 09:56
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В "ДНР" катастрофическая ситуация со смертностью от коронавируса - Цензор.НЕТ 1314
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19.02.2021 09:53 Ответить
твари...
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19.02.2021 09:56 Ответить
Ужасный русский мир..У "ДНР" катастрофічна ситуація зі смертністю від коронавірусу - Цензор.НЕТ 1053
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19.02.2021 10:27 Ответить
вот и гарно вымрут с кем будем то договариваться и где кацабы столоваться то будут..ой какое горе ...
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19.02.2021 09:59 Ответить
Смотрю на фото и вспоминаю песенку времен СССР переиграю ее типа вариация на тему песенки..... У "ДНР" катастрофічна ситуація зі смертністю від коронавірусу - Цензор.НЕТ 3942 мой адрес ни дом и не улица.... мой адрес не могилка отцов матерей..... мой адрес не город ни село и нее хутор..... мой адрес-- Кремлядский постой на погосте ГУЛАГ...
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19.02.2021 10:02 Ответить
В ГДЕ???
Что такое "днр"?
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19.02.2021 09:51 Ответить
Пенис Душилин - так зовут главаря боевиков!
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19.02.2021 09:52 Ответить
Можно посоветовать лугандонцам побольше смотреть зомбоящик. Там процветание и счастье. А вообще-насрать.
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19.02.2021 09:52 Ответить
Ну и отлично!... Что ж тут катастрофического ? Так и должно быть.
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19.02.2021 09:57 Ответить
Самоочищении окупированных територий
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19.02.2021 10:01 Ответить
У "ДНР" катастрофічна ситуація зі смертністю від коронавірусу - Цензор.НЕТ 7241
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19.02.2021 10:05 Ответить
Они в радной говени и это главное.
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19.02.2021 10:16 Ответить
Надо открыть побольше пунктов пропуска, чтоб эти.....к нам хлынули и болячек побольше привезли.
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19.02.2021 10:27 Ответить
Одне з двох - або спутник-моча а не вакцина,або вона на спирту і її вижерли як бояру.
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19.02.2021 10:32 Ответить
Спутника кацапам самим не хватает, будут они его еще тратить на обитателей лугандона.
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19.02.2021 10:36 Ответить
Тут вже "загадкова хрюська душа".При союзі жебротське життя було - а країнам соцтабору допомагали.В імперців немає друзів є куплені нахлібники.
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19.02.2021 11:07 Ответить
Украине меньше пенсий платить надо будет...
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19.02.2021 10:39 Ответить
Мало!
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19.02.2021 10:49 Ответить
Дуже мало!!!
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19.02.2021 15:58 Ответить
У "ДНР" катастрофічна ситуація зі смертністю від коронавірусу - Цензор.НЕТ 4319
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19.02.2021 11:17 Ответить
ну и хорошо. мне их не жалко. никого не жалко, никого (С) С. Шнуров
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19.02.2021 11:24 Ответить
У "ДНР" катастрофічна ситуація зі смертністю від коронавірусу - Цензор.НЕТ 2493
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19.02.2021 12:10 Ответить
У "ДНР" катастрофічна ситуація зі смертністю від коронавірусу - Цензор.НЕТ 7502
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19.02.2021 12:12 Ответить
Ну, это ВСУ стараются У "ДНР" катастрофічна ситуація зі смертністю від коронавірусу - Цензор.НЕТ 7545 видать. Там коронавирус 2 видов: разрывной (разрывает ихтамнета на куски) и дырчатый (ну вы поняли). Повезло кремлевским отморозкам. Миллионы абреков положат и скажут что от ковида здохли. Ну и мамки шлюхи откажутся, ясен пень.
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19.02.2021 12:47 Ответить
Та і фіг з ними. Ці зарази принесли нам війну, покликали до себе сатану. То яка їм різниця яка сатана, що та, що інша однаково вбивають.
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19.02.2021 12:56 Ответить
Сама природа проводить деокупацію , знищуючи рашистів та їхніх прихвостнів та посіпак .
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19.02.2021 13:13 Ответить
эту новость , следует подтвердить приказом о закрытии пары- тройки переходов
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19.02.2021 16:05 Ответить
 
 