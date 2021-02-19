В "ДНР" катастрофическая ситуация со смертностью от коронавируса. ДОКУМЕНТ
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На оккупированных территориях Донецкой области критическая ситуация со смертностью от коронавируса.
На сайте "Информационное сопротивление" был опубликованван документ, подготовленный на имя т.н. "главы "ДНР" Дениса Пушилина, в котором говорится о том, что на оккупированных территориях Донецкой области критическая ситуация со смертностью от коронавируса, передает Цензор.НЕТ.
Согласно данному документу прирост заболеваемости в непризнанной "ДНР" за январь 2021 года (по сравнению с декабрем 2020 года) составил + 133%, а прирост смертности от коронавируса за этот же период +131%.
Также обращает на себя внимание в документе, что смертность при коронавирусе в т.н. "ДНР" составляет почти 9% и является самой высокой в мире. При этом, на свободной территории Украины составляет 1,9%, а в мире в среднем – 2,2%.
В тоже время, представители т.н. "МОЗ ДНР" официально заявляют, что ситуация стабильна и идет на улучшение, а смертность снижается.
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