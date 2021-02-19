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У "ДНР" катастрофічна ситуація зі смертністю від коронавірусу. ДОКУМЕНТ

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

У

На окупованих територіях Донецької області критична ситуація зі смертністю від коронавірусу.

На сайті "Інформаційний спротив" було опубліковано документ, підготовлений на ім'я т.зв. "Глави "ДНР" Дениса Пушиліна, в якому йдеться про те, що на окупованих територіях Донецької області критична ситуація зі смертністю від коронавірусу, передає Цензор.НЕТ.

Згідно з цим документом приріст захворюваності в невизнаній "ДНР" за січень 2021 року (порівняно з груднем 2020 року) становив + 133%, а приріст смертності від коронавірусу за цей же період + 131%.

Також привертає увагу в документі факт, що смертність при коронавірусі в т.зв. "ДНР" становить майже 9% і є найвищою в світі. При цьому, на вільній території України становить 1,9%, а в світі в середньому - 2,2%.

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У той же час, представники т.зв. "МОЗ ДНР" офіційно заявляють, що ситуація стабільна і йде на поліпшення, а смертність знижується.

У ДНР катастрофічна ситуація зі смертністю від коронавірусу 01

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+32
Можно посоветовать лугандонцам побольше смотреть зомбоящик. Там процветание и счастье. А вообще-насрать.
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19.02.2021 09:52
+29
В "ДНР" катастрофическая ситуация со смертностью от коронавируса - Цензор.НЕТ 1314
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19.02.2021 09:53
+16
твари...
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19.02.2021 09:56
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В "ДНР" катастрофическая ситуация со смертностью от коронавируса - Цензор.НЕТ 1314
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19.02.2021 09:53 Відповісти
твари...
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19.02.2021 09:56 Відповісти
Ужасный русский мир..У "ДНР" катастрофічна ситуація зі смертністю від коронавірусу - Цензор.НЕТ 1053
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19.02.2021 10:27 Відповісти
вот и гарно вымрут с кем будем то договариваться и где кацабы столоваться то будут..ой какое горе ...
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19.02.2021 09:59 Відповісти
Смотрю на фото и вспоминаю песенку времен СССР переиграю ее типа вариация на тему песенки..... У "ДНР" катастрофічна ситуація зі смертністю від коронавірусу - Цензор.НЕТ 3942 мой адрес ни дом и не улица.... мой адрес не могилка отцов матерей..... мой адрес не город ни село и нее хутор..... мой адрес-- Кремлядский постой на погосте ГУЛАГ...
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19.02.2021 10:02 Відповісти
В ГДЕ???
Что такое "днр"?
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19.02.2021 09:51 Відповісти
Пенис Душилин - так зовут главаря боевиков!
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19.02.2021 09:52 Відповісти
Можно посоветовать лугандонцам побольше смотреть зомбоящик. Там процветание и счастье. А вообще-насрать.
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19.02.2021 09:52 Відповісти
Ну и отлично!... Что ж тут катастрофического ? Так и должно быть.
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19.02.2021 09:57 Відповісти
Самоочищении окупированных територий
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19.02.2021 10:01 Відповісти
У "ДНР" катастрофічна ситуація зі смертністю від коронавірусу - Цензор.НЕТ 7241
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19.02.2021 10:05 Відповісти
Они в радной говени и это главное.
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19.02.2021 10:16 Відповісти
Надо открыть побольше пунктов пропуска, чтоб эти.....к нам хлынули и болячек побольше привезли.
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19.02.2021 10:27 Відповісти
Одне з двох - або спутник-моча а не вакцина,або вона на спирту і її вижерли як бояру.
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19.02.2021 10:32 Відповісти
Спутника кацапам самим не хватает, будут они его еще тратить на обитателей лугандона.
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19.02.2021 10:36 Відповісти
Тут вже "загадкова хрюська душа".При союзі жебротське життя було - а країнам соцтабору допомагали.В імперців немає друзів є куплені нахлібники.
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19.02.2021 11:07 Відповісти
Украине меньше пенсий платить надо будет...
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19.02.2021 10:39 Відповісти
Мало!
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19.02.2021 10:49 Відповісти
Дуже мало!!!
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19.02.2021 15:58 Відповісти
У "ДНР" катастрофічна ситуація зі смертністю від коронавірусу - Цензор.НЕТ 4319
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19.02.2021 11:17 Відповісти
ну и хорошо. мне их не жалко. никого не жалко, никого (С) С. Шнуров
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19.02.2021 11:24 Відповісти
У "ДНР" катастрофічна ситуація зі смертністю від коронавірусу - Цензор.НЕТ 2493
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19.02.2021 12:10 Відповісти
У "ДНР" катастрофічна ситуація зі смертністю від коронавірусу - Цензор.НЕТ 7502
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19.02.2021 12:12 Відповісти
Ну, это ВСУ стараются У "ДНР" катастрофічна ситуація зі смертністю від коронавірусу - Цензор.НЕТ 7545 видать. Там коронавирус 2 видов: разрывной (разрывает ихтамнета на куски) и дырчатый (ну вы поняли). Повезло кремлевским отморозкам. Миллионы абреков положат и скажут что от ковида здохли. Ну и мамки шлюхи откажутся, ясен пень.
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19.02.2021 12:47 Відповісти
Та і фіг з ними. Ці зарази принесли нам війну, покликали до себе сатану. То яка їм різниця яка сатана, що та, що інша однаково вбивають.
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19.02.2021 12:56 Відповісти
Сама природа проводить деокупацію , знищуючи рашистів та їхніх прихвостнів та посіпак .
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19.02.2021 13:13 Відповісти
эту новость , следует подтвердить приказом о закрытии пары- тройки переходов
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19.02.2021 16:05 Відповісти
 
 