У "ДНР" катастрофічна ситуація зі смертністю від коронавірусу. ДОКУМЕНТ
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На окупованих територіях Донецької області критична ситуація зі смертністю від коронавірусу.
На сайті "Інформаційний спротив" було опубліковано документ, підготовлений на ім'я т.зв. "Глави "ДНР" Дениса Пушиліна, в якому йдеться про те, що на окупованих територіях Донецької області критична ситуація зі смертністю від коронавірусу, передає Цензор.НЕТ.
Згідно з цим документом приріст захворюваності в невизнаній "ДНР" за січень 2021 року (порівняно з груднем 2020 року) становив + 133%, а приріст смертності від коронавірусу за цей же період + 131%.
Також привертає увагу в документі факт, що смертність при коронавірусі в т.зв. "ДНР" становить майже 9% і є найвищою в світі. При цьому, на вільній території України становить 1,9%, а в світі в середньому - 2,2%.
У той же час, представники т.зв. "МОЗ ДНР" офіційно заявляють, що ситуація стабільна і йде на поліпшення, а смертність знижується.
Будь ласка, зачекайте...
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