Россия может использовать пандемию для расширения влияния, - глава Минобороны ФРГ

Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer) считает, что Россия и Китай попытаются извлечь политическую выгоду из пандемии коронавируса.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она заявила в интервью DW в четверг, 18 февраля.

"Нам известно, что в России, в том числе в силовых структурах, обсуждается, что из-за коронавируса многие государства на Западе будут заняты последствиями нынешнего кризиса и нанесенным экономическим ущербом, и это даст больше пространства для российского влияния на международной арене", - отметила Крамп-Карренбауэр.

По мнению главы Минобороны ФРГ, было бы "наивно" полагать, что Россия и Китай не захотят "использовать ситуацию вокруг COVID-19 в собственных интересах". Говоря о КНР, она назвала эту страну "противоречивым вызовом" для Евросоюза и НАТО.

"С одной стороны, важный экономический партнер, большая страна, без которой не решить глобальные вопросы человечества вроде изменения климата. Но это еще и страна, которая стремится оказывать влияние, прибегая к методам, о которых мы можем сказать, что они не согласуются ни с мультилатерализмом, ни с порядком, основанным на соблюдении правил", - констатировала немецкий министр. Она указала на то, что пока это не находило отражение в доктрине НАТО, но теперь странам альянса, а также Евросоюза предстоит найти ответ на этот стратегический вызов.

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