РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14464 посетителя онлайн
Новости Политика Украины
6 395 20
ВР (28732) инвалиды (342)

Рада намерена разрешить обслуживать лиц с инвалидностью вне очереди

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Рада намерена разрешить обслуживать лиц с инвалидностью вне очереди

Верховная Рада намерена разрешить обслуживать лиц с инвалидностью вне очереди и обеспечить внеочередной пропуск их через государственную границу.

Принятие соответствующего законопроекта №4113 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усиления социальных гарантий лиц с инвалидностью и детей с инвалидностью" поддержал 331 народный депутат на заседании в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Законопроект предусматривает предоставление права обслуживания лиц с инвалидностью вне очереди в любых кассах, на предприятиях, в учреждениях и организациях всех форм собственности и подчинения, которые предоставляют любые услуги населению.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: В Украине пройдут онлайн-соревнования для ветеранов и людей с инвалидностью "Игры Героев". ВИДЕО

Также документ предлагает обеспечить внеочередной пропуск лиц с инвалидностью первой группы, детей с инвалидностью, лиц с инвалидностью, которые едут на лечение (при наличии подтверждающих документов), и не более двух сопровождающих через государственную границу Украины, контрольные пункты въезда на временно оккупированных территориях и выезда из таких территорий не чаще одного раза в неделю в одну сторону.

Проект закона предусматривает внесение изменений в законы "Об основах социальной защищенности лиц с инвалидностью в Украине", "О Государственной границе Украины", "О Государственной пограничной службе Украины" и "О пограничном контроле".
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+6
Опять депутаты себе льготы вводят
показать весь комментарий
19.02.2021 14:59
+5
У нас в стране минимум 70% всех инвалидов липовые как и чернобыльцы!
показать весь комментарий
19.02.2021 15:11
+4
Рада намерена разрешить обслуживать лиц с инвалидностью вне очереди - Цензор.НЕТ 8639
показать весь комментарий
19.02.2021 15:01
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Опять депутаты себе льготы вводят
показать весь комментарий
19.02.2021 14:59 Ответить
Рада намерена разрешить обслуживать лиц с инвалидностью вне очереди - Цензор.НЕТ 8639
показать весь комментарий
19.02.2021 15:01 Ответить
В них що з головою негаразди??)))
показать весь комментарий
19.02.2021 15:03 Ответить
Только если считать моральное уродство инвалидностью.
показать весь комментарий
19.02.2021 15:33 Ответить
Особливо поза чергою з окупованих територій. Ну а що??? Там їх накрошили а вони тут поза чергою!
показать весь комментарий
19.02.2021 15:01 Ответить
Когда, наконец на законодательном уровне разрешат носить сандали поверх носков???! Доколе?!
показать весь комментарий
19.02.2021 15:02 Ответить
Правилное решение. Еще б кличка и его банду оторвали от розворовывание положеных детям инвалидам Киева денег то былоб замечательно.
показать весь комментарий
19.02.2021 15:02 Ответить
У нас в стране минимум 70% всех инвалидов липовые как и чернобыльцы!
показать весь комментарий
19.02.2021 15:11 Ответить
На червоне світло вулицю дозволили переходити?
Маразм триває...
показать весь комментарий
19.02.2021 15:12 Ответить
А если ЗЕленый человечек будет изображать инвалида, простите неповносправного, то его тоже обслужат без очереди?! ЛОЛ!!! Рада має намір дозволити обслуговувати осіб з інвалідністю позачергово - Цензор.НЕТ 9438
показать весь комментарий
19.02.2021 15:12 Ответить
Та в нас каждий другий ксіву покаже що інвалід. Тоді нормальній людині нормально не можливо буде щось купити в магазині, потрапити на прийом до лікаря, в кабінети на прийом органи даржвлади, купити білет на поїздку....... . Або треба буде купляти ксіву. СКАЖІТЬ ДЕБІЛИ В ЯКІЙ НОРМАЛЬНІЙ ДЕРЖАВІ ЩЕ Є ТАКІ ЗАКОНИ?
показать весь комментарий
19.02.2021 15:20 Ответить
О! Скоро в парламенті половина, якщо не більше, депудятлів оХВормлять собі інвалідність Рада має намір дозволити обслуговувати осіб з інвалідністю позачергово - Цензор.НЕТ 6405 А якже... Всьо для народа, всьо для людєй...
показать весь комментарий
19.02.2021 15:22 Ответить
Для цього портібно прийняти Закон?
ДИбіли, ви коли почнете працювати, а не імітувати?
показать весь комментарий
19.02.2021 15:23 Ответить
Ну теперь за живу. Надо только выбрать, где очередь к кассе по больше.
показать весь комментарий
19.02.2021 16:23 Ответить
Когда-то очереди продавались.. Рада має намір дозволити обслуговувати осіб з інвалідністю позачергово - Цензор.НЕТ 4564
показать весь комментарий
19.02.2021 17:04 Ответить
Епт, почему сейчас не тогда? А то бы зажил припеваючи. Рада має намір дозволити обслуговувати осіб з інвалідністю позачергово - Цензор.НЕТ 8371
показать весь комментарий
19.02.2021 17:10 Ответить
треба зробити всю зелену мразоту отримувачами таких пільг....
показать весь комментарий
19.02.2021 16:57 Ответить
Разумно было бы только на некоторые категории
показать весь комментарий
19.02.2021 17:03 Ответить
Прости, Господи, цих фальшивих християн, вірогідно з міцним здоров"ям і золотими хрестиками на грудях.Не дай Боже, але якби вони самі, або їхні близькі рідні, а тим більше їхні діти, були інвалідами, вони б так злісно не коментували намір Верховної Ради.
показать весь комментарий
19.02.2021 18:39 Ответить
Рада має намір дозволити обслуговувати осіб з інвалідністю позачергово - Цензор.НЕТ 5478
показать весь комментарий
19.02.2021 19:55 Ответить
 
 