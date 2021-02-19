УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14622 відвідувача онлайн
Новини Політика України
6 395 20
ВР (11734) інваліди (199)

Рада має намір дозволити обслуговувати осіб з інвалідністю позачергово

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Рада має намір дозволити обслуговувати осіб з інвалідністю позачергово

Верховна Рада має намір дозволити обслуговувати осіб з інвалідністю позачергово і забезпечити позачерговий пропуск їх через державний кордон.

Ухвалення відповідного законопроєкту №4113 "Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення соціальних гарантій осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю" підтримав 331 народний депутат на засіданні в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Законопроєкт передбачає надання права обслуговування осіб з інвалідністю позачергово в будь-яких касах, на підприємствах, в установах і організаціях усіх форм власності та підпорядкування, які надають будь-які послуги населенню.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": В Україні відбудуться онлайн-змагання для ветеранів і людей з інвалідністю "Ігри Героїв". ВIДЕО

Також документ пропонує забезпечити позачерговий пропуск осіб з інвалідністю першої групи, дітей з інвалідністю, осіб з інвалідністю, які їдуть на лікування (за наявності підтвердних документів), і не більше двох супроводжуючих через державний кордон України, контрольні пункти в'їзду на тимчасово окупованих територіях і виїзду з таких територій не частіше ніж один раз на тиждень в один бік.

Проєкт закону передбачає внесення змін до законів "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні", "Про Державний кордон України", "Про Державну прикордонну службу України" та "Про прикордонний контроль".

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+6
Опять депутаты себе льготы вводят
показати весь коментар
19.02.2021 14:59
+5
У нас в стране минимум 70% всех инвалидов липовые как и чернобыльцы!
показати весь коментар
19.02.2021 15:11
+4
Рада намерена разрешить обслуживать лиц с инвалидностью вне очереди - Цензор.НЕТ 8639
показати весь коментар
19.02.2021 15:01
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Опять депутаты себе льготы вводят
показати весь коментар
19.02.2021 14:59 Відповісти
Рада намерена разрешить обслуживать лиц с инвалидностью вне очереди - Цензор.НЕТ 8639
показати весь коментар
19.02.2021 15:01 Відповісти
В них що з головою негаразди??)))
показати весь коментар
19.02.2021 15:03 Відповісти
Только если считать моральное уродство инвалидностью.
показати весь коментар
19.02.2021 15:33 Відповісти
Особливо поза чергою з окупованих територій. Ну а що??? Там їх накрошили а вони тут поза чергою!
показати весь коментар
19.02.2021 15:01 Відповісти
Когда, наконец на законодательном уровне разрешат носить сандали поверх носков???! Доколе?!
показати весь коментар
19.02.2021 15:02 Відповісти
Правилное решение. Еще б кличка и его банду оторвали от розворовывание положеных детям инвалидам Киева денег то былоб замечательно.
показати весь коментар
19.02.2021 15:02 Відповісти
У нас в стране минимум 70% всех инвалидов липовые как и чернобыльцы!
показати весь коментар
19.02.2021 15:11 Відповісти
На червоне світло вулицю дозволили переходити?
Маразм триває...
показати весь коментар
19.02.2021 15:12 Відповісти
А если ЗЕленый человечек будет изображать инвалида, простите неповносправного, то его тоже обслужат без очереди?! ЛОЛ!!! Рада має намір дозволити обслуговувати осіб з інвалідністю позачергово - Цензор.НЕТ 9438
показати весь коментар
19.02.2021 15:12 Відповісти
Та в нас каждий другий ксіву покаже що інвалід. Тоді нормальній людині нормально не можливо буде щось купити в магазині, потрапити на прийом до лікаря, в кабінети на прийом органи даржвлади, купити білет на поїздку....... . Або треба буде купляти ксіву. СКАЖІТЬ ДЕБІЛИ В ЯКІЙ НОРМАЛЬНІЙ ДЕРЖАВІ ЩЕ Є ТАКІ ЗАКОНИ?
показати весь коментар
19.02.2021 15:20 Відповісти
О! Скоро в парламенті половина, якщо не більше, депудятлів оХВормлять собі інвалідність Рада має намір дозволити обслуговувати осіб з інвалідністю позачергово - Цензор.НЕТ 6405 А якже... Всьо для народа, всьо для людєй...
показати весь коментар
19.02.2021 15:22 Відповісти
Для цього портібно прийняти Закон?
ДИбіли, ви коли почнете працювати, а не імітувати?
показати весь коментар
19.02.2021 15:23 Відповісти
Ну теперь за живу. Надо только выбрать, где очередь к кассе по больше.
показати весь коментар
19.02.2021 16:23 Відповісти
Когда-то очереди продавались.. Рада має намір дозволити обслуговувати осіб з інвалідністю позачергово - Цензор.НЕТ 4564
показати весь коментар
19.02.2021 17:04 Відповісти
Епт, почему сейчас не тогда? А то бы зажил припеваючи. Рада має намір дозволити обслуговувати осіб з інвалідністю позачергово - Цензор.НЕТ 8371
показати весь коментар
19.02.2021 17:10 Відповісти
треба зробити всю зелену мразоту отримувачами таких пільг....
показати весь коментар
19.02.2021 16:57 Відповісти
Разумно было бы только на некоторые категории
показати весь коментар
19.02.2021 17:03 Відповісти
Прости, Господи, цих фальшивих християн, вірогідно з міцним здоров"ям і золотими хрестиками на грудях.Не дай Боже, але якби вони самі, або їхні близькі рідні, а тим більше їхні діти, були інвалідами, вони б так злісно не коментували намір Верховної Ради.
показати весь коментар
19.02.2021 18:39 Відповісти
Рада має намір дозволити обслуговувати осіб з інвалідністю позачергово - Цензор.НЕТ 5478
показати весь коментар
19.02.2021 19:55 Відповісти
 
 