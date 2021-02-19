Верховна Рада має намір дозволити обслуговувати осіб з інвалідністю позачергово і забезпечити позачерговий пропуск їх через державний кордон.

Ухвалення відповідного законопроєкту №4113 "Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення соціальних гарантій осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю" підтримав 331 народний депутат на засіданні в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Законопроєкт передбачає надання права обслуговування осіб з інвалідністю позачергово в будь-яких касах, на підприємствах, в установах і організаціях усіх форм власності та підпорядкування, які надають будь-які послуги населенню.

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Також документ пропонує забезпечити позачерговий пропуск осіб з інвалідністю першої групи, дітей з інвалідністю, осіб з інвалідністю, які їдуть на лікування (за наявності підтвердних документів), і не більше двох супроводжуючих через державний кордон України, контрольні пункти в'їзду на тимчасово окупованих територіях і виїзду з таких територій не частіше ніж один раз на тиждень в один бік.

Проєкт закону передбачає внесення змін до законів "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні", "Про Державний кордон України", "Про Державну прикордонну службу України" та "Про прикордонний контроль".