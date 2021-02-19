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Новости Политика Украины
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лотерея (215) Ляшко Олег (1639) НАПК (1164) Новиков Александр (69)

Ляшко подделал лотерейный билет с полумиллионным выигрышем, - глава НАПК Новиков. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков рассказал подробности о якобы выигрыше экс-нардепом Олегом Ляшко 571 045 гривен в лотерею.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Новиков заявил в интервью "НВ".

"НАПК провели проверку, установили, что он подделал выигрышный билет. Нам подтвердили, что не было такого выигрышного билета. И было уголовное производство, он должен был быть привлечен к ответственности, но Конституционный Суд отменил (эту статью. - Ред.)", - рассказал глава НАПК.

По его словам, если НАПК установит, что факта выигрыша не было, это будет свидетельствовать о наличии состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 366 Уголовного Кодекса (декларирование недостоверной информации).

Статья предусматривает наказание в виде штрафа от 3 до 5 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами на срок от 150 до 240 часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Напомним, в 2017 году лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко задекларировал выигрыш в лотерею более 571 045 грн.

Позже Ляшко рассказал, что выиграл полмиллиона гривен не в лотерею, а благодаря ставкам на футбольные матчи Лиги чемпионов.

Читайте: Глава НАПК Новиков составил в отношении трех судей КС админпротоколы о конфликте интересов

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+26
Сейчас коррупционеры пигут в декларациях не про лотереи, а что у них биткоины были куплены еще по 5 долларов за штуку и никаких к ним вопросов.
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19.02.2021 15:17
+21
От скотыняка така
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19.02.2021 15:17
+17
Какой подонок и мерзавец...
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19.02.2021 15:15
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ипланы - что ляшко что кс.
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19.02.2021 22:05 Ответить
Всі вони там такі
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19.02.2021 23:40 Ответить
Неужели?!
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19.02.2021 23:50 Ответить
Когда газ считают кубометрами, но не указывают давление и температуру - этого не замечаем.
А какое-то заявление - обсуждаем....

Если бы такое случилось на самом деле, то почему раньше это было скрыто?
Зачем действующему депутату рисковать так явно и глупо?
Может надо самому Ляшку дать слово?
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19.02.2021 23:50 Ответить
Не поделился или не обслужило???
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19.02.2021 23:50 Ответить
Не хочуть чіпати дійсних злодюг, так риються в білизні попередників, щоб замилити очі суспільству своєю "бурхливою діяльністю".
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20.02.2021 08:51 Ответить
А шо і 199 статтю ККУ за підробку лотерейних білетів, де світить до 7 років, Конституційний суд теж "скасував", чи в отому НА*БУ про існування такої статті не знають.
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20.02.2021 00:18 Ответить
а де сам квиток, він вказав як виграш, а хто виплатив, то їх проблема, якщо квитка немає і не було, то його за підробку не притягнеш,
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20.02.2021 10:23 Ответить
ну-ну посмотрим шо воно будэ дали - это будет систематично или петушка принесли в жертву
рейтингам......
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20.02.2021 04:28 Ответить
общественными работами на срок от 150 до 240 часовИсточник: https://censor.net/ru/n3248960

хай чистить сніг
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20.02.2021 06:25 Ответить
Места ,где за ним соскучились ждут его! Затем и его нанимателя.
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20.02.2021 07:13 Ответить
Ляшко підробив лотерейний квиток з півмільйонним виграшем, - глава НАЗК Новіков - Цензор.НЕТ 8507
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20.02.2021 07:49 Ответить
Цього не може бути!
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20.02.2021 12:24 Ответить
Для того, щоб довіряти чи не довіряти і розуміти, що відбувається у фінансовій сфері треба бути фінансово грамотним при веденні власного бізнесу, вести всі види обліків, будь то бухгалтерський, податковий або управлінський облік, запишіться на безкоштовну консультацію https: //www.ufrss .com / ми обов'язково допоможемо зрозуміти.
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20.02.2021 12:57 Ответить
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