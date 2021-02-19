Ляшко підробив лотерейний квиток з півмільйонним виграшем, - глава НАЗК Новіков. ВIДЕО

Глава Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков розповів подробиці про нібито виграш екснардепом Олегом Ляшком 571 045 гривень у лотерею.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Новіков заявив в інтерв'ю "НВ".

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"НАЗК провели перевірку, встановили, що він підробив виграшний білет. Нам підтвердили, що не було такого виграшного білету. І було кримінальне провадження, він мав був притягнутий до відповідальності, але Конституційний Суд скасував (цю статтю)", - розповів глава НАЗК

За його словами, якщо НАЗК встановить, що факту виграшу не було, це свідчитиме про наявність складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 366 Кримінального Кодексу (декларування недостовірної інформації).

Стаття передбачає покарання у вигляді штрафу від 3 до 5 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від 150 до 240 годин, або обмеженням волі на строк до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

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Нагадаємо, в 2017 році лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко задекларував виграш в лотерею понад 571 045 грн.

Пізніше Ляшко розповів, що виграв пів мільйона гривень не в лотереї, а завдяки ставкам на футбольні матчі Ліги чемпіонів.