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Новини Політика України
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лотерея (166) Ляшко (976) НАЗК (1169) Новіков Олександр (82)

Ляшко підробив лотерейний квиток з півмільйонним виграшем, - глава НАЗК Новіков. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Глава Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков розповів подробиці про нібито виграш екснардепом Олегом Ляшком 571 045 гривень у лотерею.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Новіков заявив в інтерв'ю "НВ".

"НАЗК провели перевірку, встановили, що він підробив виграшний білет. Нам підтвердили, що не було такого виграшного білету. І було кримінальне провадження, він мав був притягнутий до відповідальності, але Конституційний Суд скасував (цю статтю)", - розповів глава НАЗК

За його словами, якщо НАЗК встановить, що факту виграшу не було, це свідчитиме про наявність складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 366 Кримінального Кодексу (декларування недостовірної інформації).

Стаття передбачає покарання у вигляді штрафу від 3 до 5 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від 150 до 240 годин, або обмеженням волі на строк до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Також читайте: Глава НАЗК Новіков склав щодо трьох суддів КС адмінпротоколи про конфлікт інтересів

Нагадаємо, в 2017 році лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко задекларував виграш в лотерею понад 571 045 грн.

Пізніше Ляшко розповів, що виграв пів мільйона гривень не в лотереї, а завдяки ставкам на футбольні матчі Ліги чемпіонів.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+26
Сейчас коррупционеры пигут в декларациях не про лотереи, а что у них биткоины были куплены еще по 5 долларов за штуку и никаких к ним вопросов.
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19.02.2021 15:17
+21
От скотыняка така
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19.02.2021 15:17
+17
Какой подонок и мерзавец...
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19.02.2021 15:15
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ипланы - что ляшко что кс.
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19.02.2021 22:05 Відповісти
Всі вони там такі
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19.02.2021 23:40 Відповісти
Неужели?!
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19.02.2021 23:50 Відповісти
Когда газ считают кубометрами, но не указывают давление и температуру - этого не замечаем.
А какое-то заявление - обсуждаем....

Если бы такое случилось на самом деле, то почему раньше это было скрыто?
Зачем действующему депутату рисковать так явно и глупо?
Может надо самому Ляшку дать слово?
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19.02.2021 23:50 Відповісти
Не поделился или не обслужило???
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19.02.2021 23:50 Відповісти
Не хочуть чіпати дійсних злодюг, так риються в білизні попередників, щоб замилити очі суспільству своєю "бурхливою діяльністю".
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20.02.2021 08:51 Відповісти
А шо і 199 статтю ККУ за підробку лотерейних білетів, де світить до 7 років, Конституційний суд теж "скасував", чи в отому НА*БУ про існування такої статті не знають.
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20.02.2021 00:18 Відповісти
а де сам квиток, він вказав як виграш, а хто виплатив, то їх проблема, якщо квитка немає і не було, то його за підробку не притягнеш,
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20.02.2021 10:23 Відповісти
ну-ну посмотрим шо воно будэ дали - это будет систематично или петушка принесли в жертву
рейтингам......
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20.02.2021 04:28 Відповісти
общественными работами на срок от 150 до 240 часовИсточник: https://censor.net/ru/n3248960

хай чистить сніг
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20.02.2021 06:25 Відповісти
Места ,где за ним соскучились ждут его! Затем и его нанимателя.
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20.02.2021 07:13 Відповісти
Ляшко підробив лотерейний квиток з півмільйонним виграшем, - глава НАЗК Новіков - Цензор.НЕТ 8507
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20.02.2021 07:49 Відповісти
Цього не може бути!
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20.02.2021 12:24 Відповісти
Для того, щоб довіряти чи не довіряти і розуміти, що відбувається у фінансовій сфері треба бути фінансово грамотним при веденні власного бізнесу, вести всі види обліків, будь то бухгалтерський, податковий або управлінський облік, запишіться на безкоштовну консультацію https: //www.ufrss .com / ми обов'язково допоможемо зрозуміти.
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20.02.2021 12:57 Відповісти
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