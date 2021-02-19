РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15135 посетителей онлайн
Новости Политика Украины
1 824 0
вето (354) ВР (28732) внеочередное заседание (262) Разумков Дмитрий (1521)

Рада может собраться на внеочередное заседание на следующей неделе, - Разумков

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Рада может собраться на внеочередное заседание на следующей неделе, - Разумков

Верховная Рада может собраться на внеочередное пленарное заседание в начале следующей недели.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил председатель парламента Дмитрий Разумков, информирует Цензор.НЕТ.

"Ряд народных депутатов выступил с предложением провести внеочередное заседание. Как только они соберут необходимое количество подписей - не позднее чем в 3-дневный срок такое заседание будет созвано. Вероятно, оно состоится в начале следующей недели.

Есть предложение от депутатов рассмотреть на нем вето Президента на Закон о восстановлении конкурсов на государственную службу", - написал Разумков.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Если сегодня Рада не примет изменения в закон о госслужбе, Зеленский будет настаивать на проведении внеочередного заседания, - Мендель

Автор: Володимир Янченко
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 