Рада может собраться на внеочередное заседание на следующей неделе, - Разумков

Верховная Рада может собраться на внеочередное пленарное заседание в начале следующей недели.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил председатель парламента Дмитрий Разумков, информирует Цензор.НЕТ.

"Ряд народных депутатов выступил с предложением провести внеочередное заседание. Как только они соберут необходимое количество подписей - не позднее чем в 3-дневный срок такое заседание будет созвано. Вероятно, оно состоится в начале следующей недели.

Есть предложение от депутатов рассмотреть на нем вето Президента на Закон о восстановлении конкурсов на государственную службу", - написал Разумков.

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