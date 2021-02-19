Данилов: Каждый командир должен мгновенно принимать решение об уместности открытия огня

Каждый командир должен мгновенно принимать решение об уместности открытия огня, если существует угроза жизни военнослужащих.

Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов сказал на брифинге, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Каждый командир должен принимать собственное решение в пределах своей компетенции. Если речь идет об угрозе жизни военных, каждый командир имеет право принять решение об открытии огня в ответ", - отметил Данилов.

Он добавил, что в случае опасности для жизни военнослужащих такое решение принимается мгновенно.

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Как сообщалось, российские оккупационные войска постоянно нарушают режим прекращения огня.