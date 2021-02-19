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Данилов: Каждый командир должен мгновенно принимать решение об уместности открытия огня

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

Данилов: Каждый командир должен мгновенно принимать решение об уместности открытия огня

Каждый командир должен мгновенно принимать решение об уместности открытия огня, если существует угроза жизни военнослужащих.

Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов сказал на брифинге, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Каждый командир должен принимать собственное решение в пределах своей компетенции. Если речь идет об угрозе жизни военных, каждый командир имеет право принять решение об открытии огня в ответ", - отметил Данилов.

Он добавил, что в случае опасности для жизни военнослужащих такое решение принимается мгновенно.

Также на Цензор.НЕТ: К военнослужащим в районе проведения ООС штрафы за огонь в ответ на российские провокации не применяются, - Шмыгаль. ВИДЕО

Как сообщалось, российские оккупационные войска постоянно нарушают режим прекращения огня.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+33
Данилов: Каждый командир должен мгновенно принимать решение об уместности открытия огня - Цензор.НЕТ 60
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19.02.2021 19:49
+23
З днем Українського Герба !
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19.02.2021 19:50
+23
Контр-снайперские группы на фронт вернут?
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19.02.2021 19:50
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Ес!
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19.02.2021 19:48 Ответить
Данилов: Каждый командир должен мгновенно принимать решение об уместности открытия огня - Цензор.НЕТ 60
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19.02.2021 19:49 Ответить
З днем Українського Герба !
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19.02.2021 19:50 Ответить
Контр-снайперские группы на фронт вернут?
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19.02.2021 19:50 Ответить
Фга и распущенную "Аэророзвидку"
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19.02.2021 19:51 Ответить
а потом догонят и еще раз введут
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19.02.2021 19:52 Ответить
а ото сверху на форке совсем неплохая контр-снайперская группа...
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19.02.2021 19:58 Ответить
Охотиться с зушкой на снайперов сродни пальбой из пушки по воробьям.
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19.02.2021 20:07 Ответить
почему нет, можно и минометами накрыть тех горобцов, никто бы не обиделся.
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19.02.2021 20:11 Ответить
Дивизионом 120х....точно не обидятся. Данілов: Кожен командир має миттєво приймати рішення про доречність відкриття вогню - Цензор.НЕТ 7167
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19.02.2021 21:01 Ответить
макс , а они с передка и не уходили , дырявых в 200сотый рейс отправляют регулярно , но хотелось-бы большего
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19.02.2021 22:04 Ответить
Щось не дуже віриться що це відбуватиметься насправді за цієї влади... Данилов: Каждый командир должен мгновенно принимать решение об уместности открытия огня - Цензор.НЕТ 9693
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19.02.2021 19:53 Ответить
Треба запитати у військових. Є інфа, що сєпарів"помирає " в рази більше.
Хоча один наш вартий десяти тисяч сєпаромоскплів.
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19.02.2021 21:03 Ответить
То не влада так хоче, скоріше за все їм дали зрозуміти з боку НАТО та й від Байдена, бо висновок такий, як тільки Байден заступив на пост в Україні почалися рухи!!!!!!!
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19.02.2021 21:07 Ответить
То передайте цю інформацію Арестовичу, бо так виглядає, що він відстає від реальності мінімум на пару місяців.
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19.02.2021 19:54 Ответить
Воно в курсі, і я так мислю що дуже ображений бо Рошен залишився У Пороха та Ротшильдів!!!!
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19.02.2021 21:09 Ответить
І це ж тільки вечір п'ятниці...
Слава Україні!
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19.02.2021 19:57 Ответить
Героям Слава!
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19.02.2021 20:08 Ответить
А відкриття вогню роками в бік наших позицій несе небезпеку для наших військовослужбовців, чи ні? Адекватні люди вважають, що несе. Навіть неприцільний вогонь. Навіть з малого калібру. Бо рикошет, чи інший фактор навіть неприцільний постріл може зробити влучним. Тому адекватно відповіддю на такий постріл має бути вогонь у відповідь. Крапка.
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19.02.2021 20:00 Ответить
...у відповідь бажано якось так... Данилов: Каждый командир должен мгновенно принимать решение об уместности открытия огня - Цензор.НЕТ 7356 Данилов: Каждый командир должен мгновенно принимать решение об уместности открытия огня - Цензор.НЕТ 6465
Данилов: Каждый командир должен мгновенно принимать решение об уместности открытия огня - Цензор.НЕТ 3528
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19.02.2021 20:09 Ответить
и только так ..., вот по флангам как то редковато, мне кажется ...
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19.02.2021 20:30 Ответить
О. Вижу симметричный ответ...
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19.02.2021 21:56 Ответить
Ах..., как красиво...
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19.02.2021 22:48 Ответить
що, и снятие премий за огонь в ответ отменят? Данилов: Каждый командир должен мгновенно принимать решение об уместности открытия огня - Цензор.НЕТ 7289
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19.02.2021 20:02 Ответить
Я глупее запрета, за весь свой период познания жизни и 37 летнюю выслугу, ещё не встречал. Ржать можно было бы очень долго и весело, ну ..., где то как на концерте 95 квартала за 1000 грн., когда там ещё работал наш президент, президентом Голобородьком ..., можно было бы, если не было бы так грустно. Представляю себе, РАБОЧИЙ день, наших воинов, на передовой линии по защите просранных Государственных границ суверенного государства Украина начинается с построения и строгого вопроса - яка падлюка вчора посміла пульнути у відповідь по ворогу ... мінус премія ... Мабуть такі розпорядження віддають люди з паралельного світу. Нормальній людині, військовому, воїну ..., таке не збагнути.
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19.02.2021 20:28 Ответить
А шо за заборона?
Я так зрозумів, що Данилюк тільки підтвердив, що стріляти по ворогу можна.
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19.02.2021 21:28 Ответить
Пятякати можна що завгодно щоб рейтинг не втратити. А накази у війську, то зовсім інша справа.
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19.02.2021 23:44 Ответить
нет, просто теперь депремировать будут еще и за неоткрытие
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19.02.2021 20:30 Ответить
Про премии вам Ирка Геращенко напела?
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19.02.2021 21:24 Ответить
а ты пообщайся с военными,вышедшеми из оос по ротации.
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19.02.2021 21:44 Ответить
а я с ними регулярно общаюсь ( по 2-3 раза в месяц) . Так что про премии, не стрелять в ответ и прочую лабуду знаю не первій год. И про "аватаров" которіе регулярно подриваются или забредут к сепарам тоже в курсе. То что ляпают тут с єкранов и то что на нуле, єто как говорят в Одессе две большие разниці.
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19.02.2021 22:06 Ответить
ну и?шо нащот премий?
а патрон в патронник при заступлении на посты уже разрешают досылать?а магазины уже пристегнуты к автоматам?
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19.02.2021 22:09 Ответить
Цікаво? тобі напрямок до воєнкомату вказати?
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19.02.2021 22:12 Ответить
я до воєнкомату ще 1974 шлях знав...
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19.02.2021 22:20 Ответить
Вот же ты пи#дло паршивое. Воины подорвались проходя Мимо "шлагбаума" из Противотанковых! мин. Каким боком они взорвались вобще. Это дистанционный подрыв. Причем у нас в тылу, Карл! Причем уже который раз за месяц. Через день, или снайпер наших застрелит или заминируют в тылу. Спасибо зеленому недоумку, пусть отведет войска еще, под самый Киев, он все равно не знает как эти метры земли освобождали в 16-18 годах.
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19.02.2021 23:50 Ответить
Дебіляка порохопутінська. Я навів приклад аватарів які регулярно з 2014року підриваються, самостріляться та блукають, а не конкретно цих хлопців. Виливай лайно з рота далі...
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20.02.2021 12:42 Ответить
т.е. на 120 мм выстрел...??? могут спокойно шмалять в ответ? (ну пусть не 120мм.. но могут?)
чудны дела твои Господи !!!
(шо ж так пошептало?????)
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19.02.2021 20:07 Ответить
байден на звонок не ответил,но аудиосообщение видать прислали... Данілов: Кожен командир має миттєво приймати рішення про доречність відкриття вогню - Цензор.НЕТ 6388
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19.02.2021 20:31 Ответить
сказал, что перезвонит, когда у клоуна яйца отрастут...!?
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19.02.2021 22:52 Ответить
Компромат небось огого
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19.02.2021 22:21 Ответить
/// из рашаговносми ))) первые полосы ))))
Киев, 19 февраля. Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) провел закрытое заседание, по факту которого был принят ряд решений. Об этом заявил глава СНБО Алексей Данилов.
Украинские военнослужащие теперь могут открывать огонь на линии соприкосновения в Донбассе. Часть информации Данилов раскрыл во время брифинга после завершения собрания. Однако резолюция по ситуации на юго-востоке Украины была названа секретной и не разглашалась.
Также было объявлено о возвращении в госсобственность трубопровода «ПрикарпатЗападТранс», владение которым приписывается главе партии «Оппозиционная платформа -- За жизнь» Виктору Медведчуку. Были введены санкции в отношении 19 юридических и восьми физических лиц, включая самого Медведчука и его жену. Наложен арест на их имущество, включая пять самолетов. Из восьми физлиц под рестрикции попали пять граждан России. Все решения вступят в силу после подписания президентом Украины Владимиром Зеленским.////
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19.02.2021 20:10 Ответить
Данілов: Кожен командир має миттєво приймати рішення про доречність відкриття вогню - Цензор.НЕТ 1755 Данілов: Кожен командир має миттєво приймати рішення про доречність відкриття вогню - Цензор.НЕТ 9821
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19.02.2021 20:14 Ответить
зброю повернули на ноль?
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19.02.2021 20:18 Ответить
Вона і була на нулі (крім важкої більше 82мм Данілов: Кожен командир має миттєво приймати рішення про доречність відкриття вогню - Цензор.НЕТ 889 )
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19.02.2021 22:11 Ответить
А что говорил Алексей Арестович -- год назад , как быстро он переобулся ..пей смердящий
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19.02.2021 20:26 Ответить
Є устав, і є різні ситуації на фронті, і надавати кукукнуті накази, типу - не відповідати на ворожі атаки є безумством. Тому, що коли Рашка-го попре війною на всіх напрямках, при таких наказах солдати будуть сидіти сиднями доки танки їх не розчавлять і не дійдуть до Києва. Все є в уставах і є командири різних рівнів, які повинні нести відповідальність за ті ділянки фронту за які вони несуть відповідальність. Тому потрібно повернути і артилерію і снайперів і визволити всі здані території штрафбатом із тих "мудреців", які їх здали добровільно ворогу. Вже раз Жуков відав директиву не відповідати на провокації, яка коштувала десятки мільйонів життів.
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19.02.2021 21:18 Ответить
Саме так, як і в 1917, поки в центральна рада роздивлялась мир в очах Троцького, то червоні вибили українців з Харкова і Полтави і готувались в Бахмачі йти на Київ, через Крути...
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19.02.2021 23:54 Ответить
Так что можно стрелять в ответ? Если да то чем и как? Ответ должен быть симетричным и с того же вооружения или так с калашей? А то все это похоже на замылевание глаз.
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19.02.2021 21:38 Ответить
Симметрия +
т.есть - похер, лишь бы результат был - трупы врага !
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19.02.2021 22:54 Ответить
Я и имел ввиду,что кацапо-лугандонов "уярить надо со всего что есть,даже на один выстрел - но при этой власти этого не будет,как и при папередныках.
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20.02.2021 03:54 Ответить
Кожен знищений російський фашист - ще один крок до миру . І десятки врятованих людських життів .
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19.02.2021 21:52 Ответить
всё верно. запрета на ответку нет, это всё брехня.
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19.02.2021 22:12 Ответить
7, блть, год войны а бакланы всё ещё обьясняют когда и кто открывает огонь, это ппц, если мы такие хотим в НАТО , то НАТО такие дебилы блть даром не нужны, таких даунов удобно впарить назад кацапам, легче расчитывать удар против придурков и терпил чем на них в бою положиться.
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19.02.2021 22:17 Ответить
Командир якого рівня має на це право???
Снайпер побачив ціль і дзвонить командиру взводу, а той комроти?
Комбату тре звонити, чи ні???
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19.02.2021 22:43 Ответить
Идеально, когда КАЖДЫЙ сам решает, что пора ****.ть ! А лучше, что бы и командир бал не против !
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19.02.2021 22:56 Ответить
верховный главком.должен быть компетентным,а не зебилом. а если сам идиот,то убери нахер тарана--барана и поставь нормального м.о. боевого офицера прошедшего донбасс. и сам не пхни туда свое тупое квартальное зябло,не раздражай пацанов!!!
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20.02.2021 12:08 Ответить
 
 