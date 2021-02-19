Данилов: Каждый командир должен мгновенно принимать решение об уместности открытия огня
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Каждый командир должен мгновенно принимать решение об уместности открытия огня, если существует угроза жизни военнослужащих.
Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов сказал на брифинге, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Каждый командир должен принимать собственное решение в пределах своей компетенции. Если речь идет об угрозе жизни военных, каждый командир имеет право принять решение об открытии огня в ответ", - отметил Данилов.
Он добавил, что в случае опасности для жизни военнослужащих такое решение принимается мгновенно.
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Как сообщалось, российские оккупационные войска постоянно нарушают режим прекращения огня.
Пожалуйста, подождите...
Хоча один наш вартий десяти тисяч сєпаромоскплів.
Слава Україні!
Я так зрозумів, що Данилюк тільки підтвердив, що стріляти по ворогу можна.
а патрон в патронник при заступлении на посты уже разрешают досылать?а магазины уже пристегнуты к автоматам?
чудны дела твои Господи !!!
(шо ж так пошептало?????)
Киев, 19 февраля. Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) провел закрытое заседание, по факту которого был принят ряд решений. Об этом заявил глава СНБО Алексей Данилов.
Украинские военнослужащие теперь могут открывать огонь на линии соприкосновения в Донбассе. Часть информации Данилов раскрыл во время брифинга после завершения собрания. Однако резолюция по ситуации на юго-востоке Украины была названа секретной и не разглашалась.
Также было объявлено о возвращении в госсобственность трубопровода «ПрикарпатЗападТранс», владение которым приписывается главе партии «Оппозиционная платформа -- За жизнь» Виктору Медведчуку. Были введены санкции в отношении 19 юридических и восьми физических лиц, включая самого Медведчука и его жену. Наложен арест на их имущество, включая пять самолетов. Из восьми физлиц под рестрикции попали пять граждан России. Все решения вступят в силу после подписания президентом Украины Владимиром Зеленским.////
т.есть - похер, лишь бы результат был - трупы врага !
Снайпер побачив ціль і дзвонить командиру взводу, а той комроти?
Комбату тре звонити, чи ні???