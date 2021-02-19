Зеленский образовал и реорганизовал ВГА в Донецкой и Луганской областях

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня издал указы о создании и реорганизации Военно-гражданских администраций в Донецкой и Луганской областях. Командованию Объединенных сил и главам ОГА поручено принять все соответствующие меры.

Как передает Цензор.НЕТ соответствующие указы №61/2021 и №62/2021 разместили на сайте Офиса президента.

Донецкая область

В Донецкой области образовали:

Светлодарскую городскую ВГА;

Торецкую городскую ВГА;

Волновахскую городскую ВГА;

Угледарскую городскую ВГА;

Мирненскую поселковую ВГА;

Ольгинскую поселковую ВГА;

Сартанскую поселковую ВГА;

Авдеевскую городскую ВГА;

Марьинскую городскую ВГА;

Очеретинскую поселковую ВГА.

Были реорганизованы следующие ВГА:

поселка Зайцево путем присоединения к Светлодарской городской ВГА;

города Торецк путем присоединения к Торецкой городской ВГА;

города Волноваха путем присоединения к Волновахской городской ВГА;

сел Коминтерново, Водяное и Заиченко к Сартанской поселковой ВГА;

сел Широкино и Бердянское к Сартанской поселковой ВГА;

города Авдеевка путем присоединения к Авдеевской городской ВГА;

города Красногоровка путем присоединения к Марьинской городской ВГА;

города Марьинка и села Победа путем присоединения к Марьинской городской ВГА

Луганская область

В Луганской области образовали:

Горную городскую ВГА;

Лисичанскую городскую ВГА;

Попаснянскую городскую ВГА;

Северодонецкую городскую ВГА;

Счастьенскую городскую ВГА;

Станично-Луганскую поселковую ВГА;

Нижнетепловскую сельскую ВГА;

Широковскую сельскую ВГА.

Были реорганизованы следующие ВГА:

города Золотое и села Катериновка путем присоединения к Горной городской ВГА;

поселка Новотошковское и села Желобок путем присоединения к Горной городской ВГА;

села Крымское к Горной городской ВГА;города Лисичанск путем присоединения к Лисичанской городской ВГА;

сел Троицкое и Новозвановка путем присоединения к Попаснянской городской ВГА;

города Северодонецк путем присоединения к Северодонецкой городской ВГА;

сел Нижняя Ольховая, Верхняя Ольховая, Малиновое, Плотина и Пшеничное путем присоединения к Станично-Луганской поселковой ВГА;

города Счастье путем присоединения к Счастьенской городской ВГА;

сел Трехизбенка, Кряковка, Лобачево, Лопаскино и Орехово-Донецкое путем присоединения к Счастьенской городской ВГА.

Напомним, 14 января 2021 года в Украине вступил в силу закон об условиях создания ВГА.