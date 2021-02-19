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Новости Политика Украины
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Зеленский (16565) военно-гражданская администрация (83)

Зеленский образовал и реорганизовал ВГА в Донецкой и Луганской областях

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский образовал и реорганизовал ВГА в Донецкой и Луганской областях

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня издал указы о создании и реорганизации Военно-гражданских администраций в Донецкой и Луганской областях. Командованию Объединенных сил и главам ОГА поручено принять все соответствующие меры.

Как передает Цензор.НЕТ соответствующие указы №61/2021 и №62/2021 разместили на сайте Офиса президента.

Донецкая область

В Донецкой области образовали:

Светлодарскую городскую ВГА;

Торецкую городскую ВГА;

Волновахскую городскую ВГА;

Угледарскую городскую ВГА;

Мирненскую поселковую ВГА;

Ольгинскую поселковую ВГА;

Сартанскую поселковую ВГА;

Авдеевскую городскую ВГА;

Марьинскую городскую ВГА;

Очеретинскую поселковую ВГА.

Были реорганизованы следующие ВГА:

поселка Зайцево путем присоединения к Светлодарской городской ВГА;

города Торецк путем присоединения к Торецкой городской ВГА;

города Волноваха путем присоединения к Волновахской городской ВГА;

сел Коминтерново, Водяное и Заиченко к Сартанской поселковой ВГА;

сел Широкино и Бердянское к Сартанской поселковой ВГА;

города Авдеевка путем присоединения к Авдеевской городской ВГА;

города Красногоровка путем присоединения к Марьинской городской ВГА;

города Марьинка и села Победа путем присоединения к Марьинской городской ВГА

Луганская область

В Луганской области образовали:

Горную городскую ВГА;

Лисичанскую городскую ВГА;

Попаснянскую городскую ВГА;

Северодонецкую городскую ВГА;

Счастьенскую городскую ВГА;

Станично-Луганскую поселковую ВГА;

Нижнетепловскую сельскую ВГА;

Широковскую сельскую ВГА.

Были реорганизованы следующие ВГА:

города Золотое и села Катериновка путем присоединения к Горной городской ВГА;

поселка Новотошковское и села Желобок путем присоединения к Горной городской ВГА;

села Крымское к Горной городской ВГА;города Лисичанск путем присоединения к Лисичанской городской ВГА;

сел Троицкое и Новозвановка путем присоединения к Попаснянской городской ВГА;

города Северодонецк путем присоединения к Северодонецкой городской ВГА;

сел Нижняя Ольховая, Верхняя Ольховая, Малиновое, Плотина и Пшеничное путем присоединения к Станично-Луганской поселковой ВГА;

города Счастье путем присоединения к Счастьенской городской ВГА;

сел Трехизбенка, Кряковка, Лобачево, Лопаскино и Орехово-Донецкое путем присоединения к Счастьенской городской ВГА.

Напомним, 14 января 2021 года в Украине вступил в силу закон об условиях создания ВГА.

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+7
Воно проігнорувало річницю Революції гідності. Напевно ********** паличок злякалось! Сьогодні День Тризуба. Мовчить с/ка!
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19.02.2021 19:49
+2
Сашко, розкажи чому за постанову про Революцію Гідності не проголосував депутат ПЕС Порошенко П.О.? Зеленский образовал и реорганизовал ВГА в Донецкой и Луганской областях - Цензор.НЕТ 6127
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19.02.2021 19:51
+2
Хунта Зеленского по сути своей....,везде стоят автоматчики,магазины шманают по полному тарифу,паспорта и прописку проверяют несколько раз в день,заставляют назвать номер мобильника,делают контрольный вызов...Мавзолейных ловят Ведмедчуковцев Зеленский образовал и реорганизовал ВГА в Донецкой и Луганской областях - Цензор.НЕТ 8550
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19.02.2021 20:14
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Правила форума Совет форумчан
Воно проігнорувало річницю Революції гідності. Напевно ********** паличок злякалось! Сьогодні День Тризуба. Мовчить с/ка!
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19.02.2021 19:49 Ответить
Сашко, розкажи чому за постанову про Революцію Гідності не проголосував депутат ПЕС Порошенко П.О.? Зеленский образовал и реорганизовал ВГА в Донецкой и Луганской областях - Цензор.НЕТ 6127
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19.02.2021 19:51 Ответить
У той час як за проект постанови № 2739 про визнання Революції гідності одним з ключових моментів української держави проголосували лише 200 депутатів "Слуги народу", п'ятий президент України і лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко взагалі був відсутній в сесійній залі парламенту під час голосування.
Про це свідчать результати голосування за проект постанови № 2739.
Всього за проєкт постанови проголосувало 295 народних депутатів. З них 24 голоси належать фракції "Європейська солідарність".
При цьому були відсутні Петро Порошенко, Володимир В'ятрович та Ніна Южаніна, про що свідчить інформація на сайті Верховної Ради.
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19.02.2021 20:21 Ответить
Видать более важные дела были, чем вашанувать тех, по чьих головах он пролез во власть
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19.02.2021 20:38 Ответить
я відповів на твоє питання. а решта тебе не повинна іпать.
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19.02.2021 20:40 Ответить
Зеленский образовал и реорганизовал ВГА в Донецкой и Луганской областях - Цензор.НЕТ 4570
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19.02.2021 20:23 Ответить
від його відсутності щось змінилось? питання більш стосується тих, хто голосував проти і хто був присутнім і не голосував, утримався.
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19.02.2021 19:58 Ответить
Зеленский образовал и реорганизовал ВГА в Донецкой и Луганской областях - Цензор.НЕТ 4162
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19.02.2021 19:51 Ответить
а міг би на ті гроші купити замість Зе вакцину.
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19.02.2021 19:53 Ответить
нарід хтів зе замість ваецини...
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19.02.2021 20:24 Ответить
У Биларусь шоли. Зеленський утворив і реорганізував ВЦА у Донецькій і Луганській областях - Цензор.НЕТ 9974 Зеленський утворив і реорганізував ВЦА у Донецькій і Луганській областях - Цензор.НЕТ 9857 Зеленський утворив і реорганізував ВЦА у Донецькій і Луганській областях - Цензор.НЕТ 9857
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19.02.2021 21:38 Ответить
На п'ятий день Господь створив Землю))
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19.02.2021 19:52 Ответить
ах, тобто одні створити, створені реорганізувати? а то як це створити і одразу реорганізувати?
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19.02.2021 19:52 Ответить
Сдаётся мне, что Зеля готовит почву для "суверенной диктатуры".

То есть -- его заменят на того, который сможет получить деньги от МВФ, создав временную видимость реформирования Украины под стандарты Запада.
Это мы уже проходили с тов. Горбачёвым, Ельцыным и Кравачуком. Ещё раньше, с ленинскими коммуняками... нью НЭП, типа...

Будет не Престройка, а Перековка -- с перепалкой, пересадкой и перестрелкой... -- партитуру никто не поменяет.
А Национально-Освободительного Движения не будет -- вот и весь сказ про белого бычка, красного коныка и зелёного ослика...
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19.02.2021 20:01 Ответить
перестройка возродила национальное самосознание...а у некоторых народностей бывшего ссср-и родила...так что не надо так уж про перстройку.
а перестрелка уже идет...семь лет.
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19.02.2021 20:26 Ответить
национальное самосознание? -- за сохранение СССР большинство самосознательных на референдуме проголосовало... *)
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19.02.2021 20:43 Ответить
а парад суверенитетов уже все забыли?и ельцинское "берите столько суверенитета сколько сможете унести"? Зеленський утворив і реорганізував ВЦА у Донецькій і Луганській областях - Цензор.НЕТ 495раиська реально балансировала на грани развала...именно после перестройки и развала совка без перестрелки.
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19.02.2021 20:57 Ответить
Спроецируй это всё, конкретно на сегодняшнюю Украину... -- всё так и будет -- пока что, суверенитет находится на грани развала. Разве нет?
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19.02.2021 21:05 Ответить
совершенно нет...совок никто купленными каналами к суверенитету не стимулировал Зеленський утворив і реорганізував ВЦА у Донецькій і Луганській областях - Цензор.НЕТ 2649.даже наоборот,сша уговаривали не распадаться.
украину делят на 2-3 части легально из всех утюгов и холодильников (не считая телевизоров) уже на моей памяти лет двадцать...и шо и где?
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19.02.2021 21:11 Ответить
Меняются средства доставки охмурёжа... -- итоги не меняются.
В любом случае, победит радикальное меньшинство.

Коммуняки или националисты? -- мне ответ ясен... ...не хочу тебя огорчать своим мнением...*)
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19.02.2021 21:19 Ответить
Хунта Зеленского по сути своей....,везде стоят автоматчики,магазины шманают по полному тарифу,паспорта и прописку проверяют несколько раз в день,заставляют назвать номер мобильника,делают контрольный вызов...Мавзолейных ловят Ведмедчуковцев Зеленский образовал и реорганизовал ВГА в Донецкой и Луганской областях - Цензор.НЕТ 8550
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19.02.2021 20:14 Ответить
А вообще этот толпойоп на карту смотрел,в своих познаниях регионов подписания?
Пусть питар озвучит хоть одно,урод и никто...
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19.02.2021 21:08 Ответить
Эта ты про трампона шоли. Зеленський утворив і реорганізував ВЦА у Донецькій і Луганській областях - Цензор.НЕТ 24 Зеленський утворив і реорганізував ВЦА у Донецькій і Луганській областях - Цензор.НЕТ 24 Зеленський утворив і реорганізував ВЦА у Донецькій і Луганській областях - Цензор.НЕТ 24
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19.02.2021 21:40 Ответить
Да не, про зеогеглитста)))...
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19.02.2021 21:54 Ответить
 
 