Зеленский образовал и реорганизовал ВГА в Донецкой и Луганской областях
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Президент Украины Владимир Зеленский сегодня издал указы о создании и реорганизации Военно-гражданских администраций в Донецкой и Луганской областях. Командованию Объединенных сил и главам ОГА поручено принять все соответствующие меры.
Как передает Цензор.НЕТ соответствующие указы №61/2021 и №62/2021 разместили на сайте Офиса президента.
Донецкая область
В Донецкой области образовали:
Светлодарскую городскую ВГА;
Торецкую городскую ВГА;
Волновахскую городскую ВГА;
Угледарскую городскую ВГА;
Мирненскую поселковую ВГА;
Ольгинскую поселковую ВГА;
Сартанскую поселковую ВГА;
Авдеевскую городскую ВГА;
Марьинскую городскую ВГА;
Очеретинскую поселковую ВГА.
Были реорганизованы следующие ВГА:
поселка Зайцево путем присоединения к Светлодарской городской ВГА;
города Торецк путем присоединения к Торецкой городской ВГА;
города Волноваха путем присоединения к Волновахской городской ВГА;
сел Коминтерново, Водяное и Заиченко к Сартанской поселковой ВГА;
сел Широкино и Бердянское к Сартанской поселковой ВГА;
города Авдеевка путем присоединения к Авдеевской городской ВГА;
города Красногоровка путем присоединения к Марьинской городской ВГА;
города Марьинка и села Победа путем присоединения к Марьинской городской ВГА
Луганская область
В Луганской области образовали:
Горную городскую ВГА;
Лисичанскую городскую ВГА;
Попаснянскую городскую ВГА;
Северодонецкую городскую ВГА;
Счастьенскую городскую ВГА;
Станично-Луганскую поселковую ВГА;
Нижнетепловскую сельскую ВГА;
Широковскую сельскую ВГА.
Были реорганизованы следующие ВГА:
города Золотое и села Катериновка путем присоединения к Горной городской ВГА;
поселка Новотошковское и села Желобок путем присоединения к Горной городской ВГА;
села Крымское к Горной городской ВГА;города Лисичанск путем присоединения к Лисичанской городской ВГА;
сел Троицкое и Новозвановка путем присоединения к Попаснянской городской ВГА;
города Северодонецк путем присоединения к Северодонецкой городской ВГА;
сел Нижняя Ольховая, Верхняя Ольховая, Малиновое, Плотина и Пшеничное путем присоединения к Станично-Луганской поселковой ВГА;
города Счастье путем присоединения к Счастьенской городской ВГА;
сел Трехизбенка, Кряковка, Лобачево, Лопаскино и Орехово-Донецкое путем присоединения к Счастьенской городской ВГА.
Напомним, 14 января 2021 года в Украине вступил в силу закон об условиях создания ВГА.
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Про це свідчать результати голосування за проект постанови № 2739.
Всього за проєкт постанови проголосувало 295 народних депутатів. З них 24 голоси належать фракції "Європейська солідарність".
При цьому були відсутні Петро Порошенко, Володимир В'ятрович та Ніна Южаніна, про що свідчить інформація на сайті Верховної Ради.
То есть -- его заменят на того, который сможет получить деньги от МВФ, создав временную видимость реформирования Украины под стандарты Запада.
Это мы уже проходили с тов. Горбачёвым, Ельцыным и Кравачуком. Ещё раньше, с ленинскими коммуняками... нью НЭП, типа...
Будет не Престройка, а Перековка -- с перепалкой, пересадкой и перестрелкой... -- партитуру никто не поменяет.
А Национально-Освободительного Движения не будет -- вот и весь сказ про белого бычка, красного коныка и зелёного ослика...
а перестрелка уже идет...семь лет.
украину делят на 2-3 части легально из всех утюгов и холодильников (не считая телевизоров) уже на моей памяти лет двадцать...и шо и где?
В любом случае, победит радикальное меньшинство.
Коммуняки или националисты? -- мне ответ ясен... ...не хочу тебя огорчать своим мнением...*)
Пусть питар озвучит хоть одно,урод и никто...