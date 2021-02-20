Нацплан по выбросам принимали без экономического обоснования, поэтому экомодернизация энергопредприятий должна начаться с 2023 г., - Шмыгаль

Национальный план по сокращению выбросов от ТЭС и ТЭЦ утвердили в 2017 г. без экономического обоснования и расчетов, сейчас правительство работает над поиском источников финансирования экомодернизации предприятий.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

"Что касается Национального плана сокращения выбросов, хочу сказать, что на сегодняшний день нарушений сроков выполнения этого плана нет. Он начинает действовать, основные действия, параметры, которые должны состояться, с 2023 года. К сожалению, он был подписан без экономического обоснования и расчетов предыдущими правительствами. Соответственно, его введение, конечно, будет создавать объективно огромное давление на экономику, на цены, на те предприятия, которые создают электроэнергию и энергетический ресурс", - пояснил Шмыгаль.

Он также сообщил, что сейчас правительство работает в том числе и с международными донорами для поиска механизмов и средств для осуществления экомодернизации промышленности, предусмотренной Нацпланом.

"С этим планом мы работаем, в частности, с нашими международными партнерами, для того, чтобы понимать источники покрытия этих расходов, понимать планы реальных внедрений сокращений этих выбросов", - сказал Шмыгаль.

В свою очередь, министр экологии Роман Абрамовский также отметил, что Нацплан невозможно выполнять уже с этого года так вовремя не был разработан предыдущим правительством механизм финансирования, как это указано в документе. "С переходом на нерегулируемый рынок электроэнергии, была потеряна инвестиционная составляющая, за счет которой это можно было сделать. Сейчас мы в дискуссии со всеми участниками процесса и ищем источники", - резюмировал Абрамовский.

Напомним, ранее министр Кабинета Министров Немчинов заявил о необходимости как можно быстрее определиться с источниками финансирования мероприятий Нацплана по сокращению выбросов. В противном случае Украина будет иметь еще больший дефицит электроэнергии в системе уже в следующем году, ведь придется выключать энергоблоки, если на них не будет установлено дорогостоящие очистительное оборудование. А потеря такого объема тепловой генераций - это прямая угроза энергетической безопасности страны. По подсчетам Министерства энергетики на экологизацию энергетической сфере необходимо более 4,1 млрд евро.

В свою очередь народный депутат, член парламентского комитета по вопросам экологической политики и природопользования Леся Василенко отметила, что выполнение Нацплана по сокращению выбросов необходимо начинать с наиболее реалистичных мер по экомодернизации. Депутат зарегистрировала постановление ВРУ, где поощряет правительство как можно быстрее разработать механизмы финансирования мероприятий Национального плана по сокращению выбросов.