За неделю в Украине произошло более тысячи пожаров: 70 человек погибли, 44 удалось спасти, - ГСЧС
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В течение прошедшей недели (с 15.02 по 21.02) во время пожаров погибли 70 человек.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
С начала недели зарегистрировано 1 тыс. 542 чрезвычайных события. В результате принятых мер спасено 107 человека.
Спасатели ликвидировали 1 тыс. 133 пожаров, спасли на пожарах 44 человека и не допустили уничтожение огнем 656 зданий и 49 ед. техники. Во время пожаров погибли 70 человек, ориентировочные убытки, по оперативным данным, составляют 7 млн. 753 тыс. грн.
В течение недели пиротехническими подразделениями ГСЧС осуществлено 56 выездов, в ходе которых обнаружено, изъято и уничтожено 1 тыс. 164 взрывоопасных предметов.
В течение недели на водных объектах погибло 6 человек.
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То украинцы греются, либо газ не выключают (от газовых плит греются), либо электронагревательные приборы используют старые, неисправные.
"Широко" живет украинский народ, "зажиточно".
Впрочем, смерти напожарах - это же ковид, по нему правительство хозяевам не рапортует.
А ведь получается по 10 погибших в сутки.
Дать бы правительству "бубочки" в *бало, за то, что столь "богато" население, что старыми приборами греются.