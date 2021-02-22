РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
52334 посетителя онлайн
Новости Происшествия
368 2
пожар (3105) смерть (5513) ГСЧС (2872)

За неделю в Украине произошло более тысячи пожаров: 70 человек погибли, 44 удалось спасти, - ГСЧС

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

За неделю в Украине произошло более тысячи пожаров: 70 человек погибли, 44 удалось спасти, - ГСЧС

В течение прошедшей недели (с 15.02 по 21.02) во время пожаров погибли 70 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

С начала недели зарегистрировано 1 тыс. 542 чрезвычайных события. В результате принятых мер спасено 107 человека.

Спасатели ликвидировали 1 тыс. 133 пожаров, спасли на пожарах 44 человека и не допустили уничтожение огнем 656 зданий и 49 ед. техники. Во время пожаров погибли 70 человек, ориентировочные убытки, по оперативным данным, составляют 7 млн. 753 тыс. грн.

В течение недели пиротехническими подразделениями ГСЧС осуществлено 56 выездов, в ходе которых обнаружено, изъято и уничтожено 1 тыс. 164 взрывоопасных предметов.

В течение недели на водных объектах погибло 6 человек.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Спасатели ликвидировали возгорание в роддоме Одессы, эвакуированы 74 человека, из них - 16 младенцев, - ГСЧС. ФОТО

Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
 Поддержать Цензор.НЕТ
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
За неделю в Украине произошло более тысячи пожаров: 70 человек погибли, 44 удалось спасти, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 3691
показать весь комментарий
22.02.2021 09:58 Ответить
"70 человек погибли, 44 удалось спасти"

То украинцы греются, либо газ не выключают (от газовых плит греются), либо электронагревательные приборы используют старые, неисправные.

"Широко" живет украинский народ, "зажиточно".
Впрочем, смерти напожарах - это же ковид, по нему правительство хозяевам не рапортует.

А ведь получается по 10 погибших в сутки.
Дать бы правительству "бубочки" в *бало, за то, что столь "богато" население, что старыми приборами греются.
показать весь комментарий
22.02.2021 10:45 Ответить
 
 