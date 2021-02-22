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За тиждень в Україні сталося понад тисячу пожеж: 70 людей загинули, 44 вдалося врятувати, - ДСНС
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Протягом минулого тижня (з 15.02 по 21.02) під час пожеж загинули 70 осіб.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.
З початку тижня зареєстровано 1 тис. 542 надзвичайні події. В результаті вжитих заходів врятовано 107 людей.
Рятувальники ліквідували 1 тис. 133 пожеж, врятували на пожежах 44 людини і не допустили знищення вогнем 656 будинків і 49 од. техніки. Під час пожеж загинули 70 осіб, орієнтовні збитки, за оперативними даними, становлять 7 млн 753 тис. грн.
Протягом тижня піротехнічними підрозділами ДСНС здійснено 56 виїздів, в ході яких виявлено, вилучено та знищено 1 тис. 164 вибухонебезпечних предметів.
Протягом тижня на водних об'єктах загинуло 6 осіб.
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То украинцы греются, либо газ не выключают (от газовых плит греются), либо электронагревательные приборы используют старые, неисправные.
"Широко" живет украинский народ, "зажиточно".
Впрочем, смерти напожарах - это же ковид, по нему правительство хозяевам не рапортует.
А ведь получается по 10 погибших в сутки.
Дать бы правительству "бубочки" в *бало, за то, что столь "богато" население, что старыми приборами греются.