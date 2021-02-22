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За тиждень в Україні сталося понад тисячу пожеж: 70 людей загинули, 44 вдалося врятувати, - ДСНС

Новини Цензор.НЕТ Події

За тиждень в Україні сталося понад тисячу пожеж: 70 людей загинули, 44 вдалося врятувати, - ДСНС

Протягом минулого тижня (з 15.02 по 21.02) під час пожеж загинули 70 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

З початку тижня зареєстровано 1 тис. 542 надзвичайні події. В результаті вжитих заходів врятовано 107 людей.

Рятувальники ліквідували 1 тис. 133 пожеж, врятували на пожежах 44 людини і не допустили знищення вогнем 656 будинків і 49 од. техніки. Під час пожеж загинули 70 осіб, орієнтовні збитки, за оперативними даними, становлять 7 млн 753 тис. грн.

Протягом тижня піротехнічними підрозділами ДСНС здійснено 56 виїздів, в ході яких виявлено, вилучено та знищено 1 тис. 164 вибухонебезпечних предметів.

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Протягом тижня на водних об'єктах загинуло 6 осіб.

Автор: Анастасія Потіха
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За неделю в Украине произошло более тысячи пожаров: 70 человек погибли, 44 удалось спасти, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 3691
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22.02.2021 09:58 Відповісти
"70 человек погибли, 44 удалось спасти"

То украинцы греются, либо газ не выключают (от газовых плит греются), либо электронагревательные приборы используют старые, неисправные.

"Широко" живет украинский народ, "зажиточно".
Впрочем, смерти напожарах - это же ковид, по нему правительство хозяевам не рапортует.

А ведь получается по 10 погибших в сутки.
Дать бы правительству "бубочки" в *бало, за то, что столь "богато" население, что старыми приборами греются.
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22.02.2021 10:45 Відповісти
 
 