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В Европе увеличилось количество депортаций нелегально работающих украинцев, – эксперты

Новости Цензор.НЕТ Общество

В Европе увеличилось количество депортаций нелегально работающих украинцев, – эксперты

Специалисты считают, что нелегальная работа за рубежом для украинцев может обернуться потерей здоровья и даже жизни.

Европа вследствие роста внутренней безработицы усилила контроль на границе, что привело к увеличению количества депортаций нелегально работающих украинцев.

Об этом сообщили опрошенные УНИАН эксперты.

Генеральный директор рекрутинговой компании "Перша Віза" Руслана Бровчук, ссылаясь на данные Международной организации труда, рассказала, что к 2020 году эпидемия нанесла значительный удар по мировой экономике, уничтожив эквивалент 225 миллионов рабочих мест с занятостью на полный день.

"Если мы принимаем во внимание статистические данные, то больше всего кризис ударил по молодежи. Так, потеря занятости среди молодежи (15-24 года) составила 8,7% по сравнению с 3,7% среди взрослых. Конечно, уровень безработицы в разных странах увеличился по-разному, ведь сильные экономики смогли лучше справиться перед угрозой", - сказала она.

Бровчук отметила, что украинцам сейчас нелегко устроиться на официальную работу в США, поскольку там действуют программы, направленные на снижение притока низкоквалифицированных лиц из-за рубежа. Такие страны, как Германия, Бельгия, Нидерланды, являются более желанными для наших соотечественников, но получить официальную работу там тоже сложно. Для трудоустройства открыты только Польша и Чехия.

"Сейчас многие страны усилили контроль на внутренних границах, чего не было в допандемийное время. Соответственно увеличилось количество депортаций украинцев, которые едут работать нелегально, например, в Германию с польской визой", - пояснила эксперт.

Президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойников также отмечает, что в развитых странах мира ситуация с безработицей ухудшилась вследствие коронокризиса. Страны Западной Европы и США фактически закрыты сейчас для трудовых мигрантов и попасть туда на работу можно только нелегально. А предлагаемое мошенниками нелегальное трудоустройство несет в себе серьезные риски.

"Нелегальное трудоустройство, которое предлагают обычные мошенники, может привести к очень опасным последствиям. Это потеря денег, которые берут мошенники за поиск такой работы, потеря денег, которые может не заплатить работодатель, поскольку незачем платить за нелегала. Также существует риск потери здоровья или даже жизни, потому что не за чем заботиться о безопасности иностранца-нелегала", - сказал он.

"Я никому не советую даже пробовать трудоустраиваться на нелегальную работу, потому что риски намного больше, чем ожидаемый доход", - добавил Воскобойников.

Ранее польские СМИ сообщили о том, что в польском городе Отвоцк гражданина Украины не пустили в квартиру, которую он снимал еще с несколькими лицами, когда узнали, что он заразился коронавирусом.

Фото: Reuters
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Топ комментарии
+6
...даешь больше рабочих мест в Украине! В Европе увеличилось количество депортаций нелегально работающих украинцев, – эксперты - Цензор.НЕТ 876
В Европе увеличилось количество депортаций нелегально работающих украинцев, – эксперты - Цензор.НЕТ 6224
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22.02.2021 10:29
+5
Нелегальные - не легальные.
Таких выгоняют во всех странах.
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22.02.2021 10:46
+4
На росію їдуть тільки дурні працювати !
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22.02.2021 10:30
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А с России депортируют?
Сколько работаю даже не слышал про такие случаи.
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22.02.2021 10:22 Ответить
Ну если тупой то продолжай работать в паРаше...там именно такие и нужны...и рабов от туда не депортируют...
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22.02.2021 10:33 Ответить
Тупой это ты, да и не твое дело кто и где работает.
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22.02.2021 10:34 Ответить
Конечно не мое...мне абсолютно пох что идиоты работают в паРаше..
Как говорится умные к умным...дураки в паРашу...
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22.02.2021 11:09 Ответить
Вот и проплывай мимо, не задерживайся. Твое мнение не интересует.
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22.02.2021 11:23 Ответить
Не ерзай на бутылке чмошник..
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22.02.2021 12:03 Ответить
Ещё одно животное побежало в спам
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22.02.2021 12:05 Ответить
Я тоже не слышал, но я слышал что Элькьяера звали Пребен.
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22.02.2021 10:35 Ответить
Дребен- это из фильма голый пистолет.
Элькьяейра звали Пребен, знаю.
Бооельщик со стажем.
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22.02.2021 10:39 Ответить
в рашке сразу в тюрягу сажают
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22.02.2021 10:58 Ответить
...даешь больше рабочих мест в Украине! В Европе увеличилось количество депортаций нелегально работающих украинцев, – эксперты - Цензор.НЕТ 876
В Европе увеличилось количество депортаций нелегально работающих украинцев, – эксперты - Цензор.НЕТ 6224
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22.02.2021 10:29 Ответить
Они думали, что безвиз даёт право на работу?
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22.02.2021 10:29 Ответить
На росію їдуть тільки дурні працювати !
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22.02.2021 10:30 Ответить
і дурні і малохольні...
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22.02.2021 10:33 Ответить
Немецкий автомобиль «Prinz 4» образца 1961 г. Слизали с нашего Запора один в один. Ничего сами не могут. В Европе увеличилось количество депортаций нелегально работающих украинцев, – эксперты - Цензор.НЕТ 4758

В Европе увеличилось количество депортаций нелегально работающих украинцев, – эксперты - Цензор.НЕТ 639
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22.02.2021 10:34 Ответить
А где воздухозаборники? А нету. Наверное с водяным охлаждением, да? Тогда- не очень слизали, не окончательно.
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22.02.2021 10:37 Ответить
И поворотники передние не такие. У Європі зросла кількість депортацій українців, які працюють нелегально, - експерти - Цензор.НЕТ 6799
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22.02.2021 10:48 Ответить
ЗАЗ-966 начали выпускать с 1966 года. Как можно слизать то, чего ещё не было.
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22.02.2021 10:41 Ответить
С - Сарказм
И - Ирония
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22.02.2021 22:58 Ответить
У Європі зросла кількість депортацій українців, які працюють нелегально, - експерти - Цензор.НЕТ 2482
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22.02.2021 10:43 Ответить
Брехло. У Європі зросла кількість депортацій українців, які працюють нелегально, - експерти - Цензор.НЕТ 3577
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22.02.2021 10:59 Ответить
«Волга», - прототипами для нее стали Ford Mercury Monterey1952/1953 и Ford Mainline. Из этих автомобилей скопировали все - начиная от конструкции кузова и дизайна салона с приборной доской до коробки передач на основе фордовской трансмиссии.
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22.02.2021 11:02 Ответить
ГАЗ-24 пскопирован с «американца» Ford Falcon.
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22.02.2021 11:03 Ответить
ВАЗ-2101 был лицензионной копией итальянского Fiat 124.
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22.02.2021 11:03 Ответить
Москвич-2141 с Simca 1308.
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22.02.2021 11:04 Ответить
Победа ГАЗ-М20 скопирован с Opel Kapitän 1938
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22.02.2021 11:06 Ответить
У Європі зросла кількість депортацій українців, які працюють нелегально, - експерти - Цензор.НЕТ 1451
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22.02.2021 12:26 Ответить
Не нагоняйте тумана, не украинцев, а всех нелегалов .
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22.02.2021 10:36 Ответить
Ага,а в Україні чекає процвітання,добробут та багатство.
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22.02.2021 10:38 Ответить
Нужно устраиваться легально и в соответствии с Законом.
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22.02.2021 10:47 Ответить
Нелегальные - не легальные.
Таких выгоняют во всех странах.
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22.02.2021 10:46 Ответить
Могли бы для украинцев и исключение сделать. Друзья, всё-таки, поддерживают нас. Неужели какие-то арабы им дороже, чем мы?
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22.02.2021 11:04 Ответить
Закон один для всех - не, не слышал?
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22.02.2021 11:17 Ответить
Арабам или сирийцам, которых в ЕС принимают с распростёртыми обьятиями, с пособиями и льготами, расскажи про "закон один для всех"...
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22.02.2021 19:40 Ответить
1. Уже не принимают
2. У них была война, их принимали как беженцев. В Украине была война? По мнению европейцев - нет.
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23.02.2021 10:25 Ответить
1. Действие закона об ответственности за отрицание российской агрессии, который собираются принять, расширить на европейцев. Не видишь войны - в международный розыск и турма, или санкции на крайний случай.
2. Хотя, вроде как, какую-то войну видят, кричат, что россия должна минские соглашения выполнять, санкции накладывают... Но беженцев наших упорно принимать не желают, почему-то. Какое-то непонятное видение: то вижу, это - не вижу... И реакция, соответственно, непонятная...
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23.02.2021 10:39 Ответить
Мокша, типа, пытается ехидничать?))
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22.02.2021 12:17 Ответить
Не лезь в дискуссию, мордвин, не твой уровень.
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22.02.2021 19:41 Ответить
Не хами, мокша лаптеногая. А пока посиди в спаме, наберись культуры.
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22.02.2021 19:45 Ответить
Специалисты считают, что нелегальная работа за рубежом для украинцев может обернуться потерей здоровья и даже жизни. У Європі зросла кількість депортацій українців, які працюють нелегально, - експерти - Цензор.НЕТ 743 В Украине не лучше , а потом эти суды.Источник: https://censor.net/ru/n3249251
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22.02.2021 11:09 Ответить
треба просто легально працювати. що тут незрозумілого. просто наші люди дуже економні і це іноді дурна економія
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22.02.2021 12:55 Ответить
От собаки.
Наказывают за нарушение законов!
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22.02.2021 13:23 Ответить
 
 