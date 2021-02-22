У Європі зросла кількість депортацій українців, які працюють нелегально, - експерти

Фахівці вважають, що нелегальна робота за кордоном для українців може обернутися втратою здоров'я і навіть життя.

Європа внаслідок зростання внутрішнього безробіття посилила контроль на кордоні, що призвело до збільшення кількості депортацій українців, які працюють нелегально.

Про це повідомили опитані УНІАН експерти.

Генеральний директор рекрутингової компанії "Перша Віза" Руслана Бровчук, посилаючись на дані Міжнародної організації праці, розповіла, що до 2020 року епідемія завдала значного удару світовій економіці, знищивши еквівалент 225 мільйонів робочих місць із зайнятістю на повний день.

"Якщо ми беремо до уваги статистичні дані, то найбільше криза вдарила по молоді. Так, втрата зайнятості серед молоді (15-24 роки) склала 8,7% у порівнянні з 3,7% серед дорослих. Звичайно, рівень безробіття в різних країнах збільшився по-різному, адже сильні економіки змогли краще впоратися перед загрозою", - сказала вона.

Бровчук зазначила, що українцям зараз нелегко влаштуватися на офіційну роботу в США, оскільки там діють програми, спрямовані на зниження припливу низькокваліфікованих осіб з-за кордону. Такі країни, як Німеччина, Бельгія, Нідерланди, є більш бажаними для наших співвітчизників, але отримати офіційну роботу там теж складно. Для працевлаштування відкриті тільки Польща і Чехія.

"Зараз багато країн посилили контроль на внутрішніх кордонах, чого не було в допандемійний час. Відповідно збільшилася кількість депортацій українців, які їдуть працювати нелегально, наприклад, до Німеччини з польською візою", - пояснила експерт.

Президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування Василь Воскобойников також зазначає, що в розвинених країнах світу ситуація з безробіттям погіршилася внаслідок коронакризи. Країни Західної Європи та США фактично закриті зараз для трудових мігрантів і потрапити туди на роботу можна тільки нелегально. А пропоноване шахраями нелегальне працевлаштування несе в собі серйозні ризики.

"Нелегальне працевлаштування, яке пропонують звичайні шахраї, може призвести до дуже небезпечних наслідків. Це втрата грошей, які беруть шахраї за пошук такої роботи, втрата грошей, які може не заплатити роботодавець, оскільки нема чого платити за нелегала. Також існує ризик втрати здоров'я або навіть життя, тому що немає за чим піклуватися про безпеку іноземця-нелегала", - сказав він.

"Я нікому не раджу навіть пробувати працевлаштовуватися на нелегальну роботу, тому що ризики набагато більші, ніж очікуваний дохід", - додав Воскобойников.

Раніше польські ЗМІ повідомили про те, що в польському місті Отвоцьк громадянина України не пустили до квартири, яку він знімав ще з кількома особами, коли дізналися, що він заразився коронавірусом.