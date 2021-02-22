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У Європі зросла кількість депортацій українців, які працюють нелегально, - експерти

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

У Європі зросла кількість депортацій українців, які працюють нелегально, - експерти

Фахівці вважають, що нелегальна робота за кордоном для українців може обернутися втратою здоров'я і навіть життя.

Європа внаслідок зростання внутрішнього безробіття посилила контроль на кордоні, що призвело до збільшення кількості депортацій українців, які працюють нелегально.

Про це повідомили опитані УНІАН експерти.

Генеральний директор рекрутингової компанії "Перша Віза" Руслана Бровчук, посилаючись на дані Міжнародної організації праці, розповіла, що до 2020 року епідемія завдала значного удару світовій економіці, знищивши еквівалент 225 мільйонів робочих місць із зайнятістю на повний день.

"Якщо ми беремо до уваги статистичні дані, то найбільше криза вдарила по молоді. Так, втрата зайнятості серед молоді (15-24 роки) склала 8,7% у порівнянні з 3,7% серед дорослих. Звичайно, рівень безробіття в різних країнах збільшився по-різному, адже сильні економіки змогли краще впоратися перед загрозою", - сказала вона.

Бровчук зазначила, що українцям зараз нелегко влаштуватися на офіційну роботу в США, оскільки там діють програми, спрямовані на зниження припливу низькокваліфікованих осіб з-за кордону. Такі країни, як Німеччина, Бельгія, Нідерланди, є більш бажаними для наших співвітчизників, але отримати офіційну роботу там теж складно. Для працевлаштування відкриті тільки Польща і Чехія.

"Зараз багато країн посилили контроль на внутрішніх кордонах, чого не було в допандемійний час. Відповідно збільшилася кількість депортацій українців, які їдуть працювати нелегально, наприклад, до Німеччини з польською візою", - пояснила експерт.

Президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування Василь Воскобойников також зазначає, що в розвинених країнах світу ситуація з безробіттям погіршилася внаслідок коронакризи. Країни Західної Європи та США фактично закриті зараз для трудових мігрантів і потрапити туди на роботу можна тільки нелегально. А пропоноване шахраями нелегальне працевлаштування несе в собі серйозні ризики.

"Нелегальне працевлаштування, яке пропонують звичайні шахраї, може призвести до дуже небезпечних наслідків. Це втрата грошей, які беруть шахраї за пошук такої роботи, втрата грошей, які може не заплатити роботодавець, оскільки нема чого платити за нелегала. Також існує ризик втрати здоров'я або навіть життя, тому що немає за чим піклуватися про безпеку іноземця-нелегала", - сказав він.

"Я нікому не раджу навіть пробувати працевлаштовуватися на нелегальну роботу, тому що ризики набагато більші, ніж очікуваний дохід", - додав Воскобойников.

Раніше польські ЗМІ повідомили про те, що в польському місті Отвоцьк громадянина України не пустили до квартири, яку він знімав ще з кількома особами, коли дізналися, що він заразився коронавірусом.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+6
...даешь больше рабочих мест в Украине! В Европе увеличилось количество депортаций нелегально работающих украинцев, – эксперты - Цензор.НЕТ 876
В Европе увеличилось количество депортаций нелегально работающих украинцев, – эксперты - Цензор.НЕТ 6224
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22.02.2021 10:29
+5
Нелегальные - не легальные.
Таких выгоняют во всех странах.
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22.02.2021 10:46
+4
На росію їдуть тільки дурні працювати !
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22.02.2021 10:30
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А с России депортируют?
Сколько работаю даже не слышал про такие случаи.
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22.02.2021 10:22 Відповісти
Ну если тупой то продолжай работать в паРаше...там именно такие и нужны...и рабов от туда не депортируют...
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22.02.2021 10:33 Відповісти
Тупой это ты, да и не твое дело кто и где работает.
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22.02.2021 10:34 Відповісти
Конечно не мое...мне абсолютно пох что идиоты работают в паРаше..
Как говорится умные к умным...дураки в паРашу...
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22.02.2021 11:09 Відповісти
Вот и проплывай мимо, не задерживайся. Твое мнение не интересует.
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22.02.2021 11:23 Відповісти
Не ерзай на бутылке чмошник..
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22.02.2021 12:03 Відповісти
Ещё одно животное побежало в спам
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22.02.2021 12:05 Відповісти
Я тоже не слышал, но я слышал что Элькьяера звали Пребен.
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22.02.2021 10:35 Відповісти
Дребен- это из фильма голый пистолет.
Элькьяейра звали Пребен, знаю.
Бооельщик со стажем.
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22.02.2021 10:39 Відповісти
в рашке сразу в тюрягу сажают
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22.02.2021 10:58 Відповісти
...даешь больше рабочих мест в Украине! В Европе увеличилось количество депортаций нелегально работающих украинцев, – эксперты - Цензор.НЕТ 876
В Европе увеличилось количество депортаций нелегально работающих украинцев, – эксперты - Цензор.НЕТ 6224
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22.02.2021 10:29 Відповісти
Они думали, что безвиз даёт право на работу?
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22.02.2021 10:29 Відповісти
На росію їдуть тільки дурні працювати !
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22.02.2021 10:30 Відповісти
і дурні і малохольні...
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22.02.2021 10:33 Відповісти
Немецкий автомобиль «Prinz 4» образца 1961 г. Слизали с нашего Запора один в один. Ничего сами не могут. В Европе увеличилось количество депортаций нелегально работающих украинцев, – эксперты - Цензор.НЕТ 4758

В Европе увеличилось количество депортаций нелегально работающих украинцев, – эксперты - Цензор.НЕТ 639
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22.02.2021 10:34 Відповісти
А где воздухозаборники? А нету. Наверное с водяным охлаждением, да? Тогда- не очень слизали, не окончательно.
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22.02.2021 10:37 Відповісти
И поворотники передние не такие. У Європі зросла кількість депортацій українців, які працюють нелегально, - експерти - Цензор.НЕТ 6799
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22.02.2021 10:48 Відповісти
ЗАЗ-966 начали выпускать с 1966 года. Как можно слизать то, чего ещё не было.
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22.02.2021 10:41 Відповісти
С - Сарказм
И - Ирония
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22.02.2021 22:58 Відповісти
У Європі зросла кількість депортацій українців, які працюють нелегально, - експерти - Цензор.НЕТ 2482
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22.02.2021 10:43 Відповісти
Брехло. У Європі зросла кількість депортацій українців, які працюють нелегально, - експерти - Цензор.НЕТ 3577
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22.02.2021 10:59 Відповісти
«Волга», - прототипами для нее стали Ford Mercury Monterey1952/1953 и Ford Mainline. Из этих автомобилей скопировали все - начиная от конструкции кузова и дизайна салона с приборной доской до коробки передач на основе фордовской трансмиссии.
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22.02.2021 11:02 Відповісти
ГАЗ-24 пскопирован с «американца» Ford Falcon.
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22.02.2021 11:03 Відповісти
ВАЗ-2101 был лицензионной копией итальянского Fiat 124.
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22.02.2021 11:03 Відповісти
Москвич-2141 с Simca 1308.
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22.02.2021 11:04 Відповісти
Победа ГАЗ-М20 скопирован с Opel Kapitän 1938
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22.02.2021 11:06 Відповісти
У Європі зросла кількість депортацій українців, які працюють нелегально, - експерти - Цензор.НЕТ 1451
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22.02.2021 12:26 Відповісти
Не нагоняйте тумана, не украинцев, а всех нелегалов .
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22.02.2021 10:36 Відповісти
Ага,а в Україні чекає процвітання,добробут та багатство.
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22.02.2021 10:38 Відповісти
Нужно устраиваться легально и в соответствии с Законом.
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22.02.2021 10:47 Відповісти
Нелегальные - не легальные.
Таких выгоняют во всех странах.
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22.02.2021 10:46 Відповісти
Могли бы для украинцев и исключение сделать. Друзья, всё-таки, поддерживают нас. Неужели какие-то арабы им дороже, чем мы?
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22.02.2021 11:04 Відповісти
Закон один для всех - не, не слышал?
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22.02.2021 11:17 Відповісти
Арабам или сирийцам, которых в ЕС принимают с распростёртыми обьятиями, с пособиями и льготами, расскажи про "закон один для всех"...
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22.02.2021 19:40 Відповісти
1. Уже не принимают
2. У них была война, их принимали как беженцев. В Украине была война? По мнению европейцев - нет.
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23.02.2021 10:25 Відповісти
1. Действие закона об ответственности за отрицание российской агрессии, который собираются принять, расширить на европейцев. Не видишь войны - в международный розыск и турма, или санкции на крайний случай.
2. Хотя, вроде как, какую-то войну видят, кричат, что россия должна минские соглашения выполнять, санкции накладывают... Но беженцев наших упорно принимать не желают, почему-то. Какое-то непонятное видение: то вижу, это - не вижу... И реакция, соответственно, непонятная...
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23.02.2021 10:39 Відповісти
Мокша, типа, пытается ехидничать?))
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22.02.2021 12:17 Відповісти
Не лезь в дискуссию, мордвин, не твой уровень.
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22.02.2021 19:41 Відповісти
Не хами, мокша лаптеногая. А пока посиди в спаме, наберись культуры.
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22.02.2021 19:45 Відповісти
Специалисты считают, что нелегальная работа за рубежом для украинцев может обернуться потерей здоровья и даже жизни. У Європі зросла кількість депортацій українців, які працюють нелегально, - експерти - Цензор.НЕТ 743 В Украине не лучше , а потом эти суды.Источник: https://censor.net/ru/n3249251
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22.02.2021 11:09 Відповісти
треба просто легально працювати. що тут незрозумілого. просто наші люди дуже економні і це іноді дурна економія
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22.02.2021 12:55 Відповісти
От собаки.
Наказывают за нарушение законов!
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22.02.2021 13:23 Відповісти
 
 