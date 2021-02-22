Юлия Тимошенко: Витренко - второй по рейтингу коррупционер

"Все же понимают, что Витренко - второй по рейтингу коррупционер в системе НАК "Нафтогаз Украины", где устанавливаются ужасные, драконовские тарифы и где вся коррупция процветает".

Об этом заявила лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко в эфире программы "Украина с Тиграном Мартиросяном".

Юлия Тимошенко также добавила: "Витренко пытаются назначить дважды первым вице-премьер-министром Украины (читайте, практически Премьер-министром) и зал, который иногда голосует за такие вещи, что страшно смотреть, за Витренко не проголосовал. Потому что это уже слишком.".

Напомним, кандидатуру Юрия Витренко на должность первого вице-премьер-министра - министра энергетики Украины дважды вносили в украинский парламент: в декабре прошлого года и в январе 2021 года. Во время обоих голосований кандидатура Юрия Витренко не набирала минимально необходимое количество голосов (226).

Причинами отсутствия поддержки Юрия Витренко среди депутатов называли его конфликт интересов из-за судебной тяжбы за выплату премии в 170 млн грн, на которую он претендовал во время работы в НАК "Нафтогаз Украины", повышение тарифов на большинство коммунальных услуг, а также из-за пренебрежительного отношения к трудовым коллективам государственных предприятий, например - скандала с Восток ГОК, где Юрий Витренко не увидел ничего плохого в том, что трудовой коллектив после закрытия комбината будет вынужден искать лучшей доли в Польше.