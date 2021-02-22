Юлия Тимошенко: Витренко - второй по рейтингу коррупционер
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"Все же понимают, что Витренко - второй по рейтингу коррупционер в системе НАК "Нафтогаз Украины", где устанавливаются ужасные, драконовские тарифы и где вся коррупция процветает".
Об этом заявила лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко в эфире программы "Украина с Тиграном Мартиросяном".
Юлия Тимошенко также добавила: "Витренко пытаются назначить дважды первым вице-премьер-министром Украины (читайте, практически Премьер-министром) и зал, который иногда голосует за такие вещи, что страшно смотреть, за Витренко не проголосовал. Потому что это уже слишком.".
Напомним, кандидатуру Юрия Витренко на должность первого вице-премьер-министра - министра энергетики Украины дважды вносили в украинский парламент: в декабре прошлого года и в январе 2021 года. Во время обоих голосований кандидатура Юрия Витренко не набирала минимально необходимое количество голосов (226).
Причинами отсутствия поддержки Юрия Витренко среди депутатов называли его конфликт интересов из-за судебной тяжбы за выплату премии в 170 млн грн, на которую он претендовал во время работы в НАК "Нафтогаз Украины", повышение тарифов на большинство коммунальных услуг, а также из-за пренебрежительного отношения к трудовым коллективам государственных предприятий, например - скандала с Восток ГОК, где Юрий Витренко не увидел ничего плохого в том, что трудовой коллектив после закрытия комбината будет вынужден искать лучшей доли в Польше.
Пожалуйста, подождите...
Дядечку , а який різновид діяльності виконує ця прокладка ?!
Ну крім росподілу (дерібану) грошових потоків ...
ТЮ, как всегда, свои измышления выдает за догму.
В нормальні студії косу вже не беруть?
Он просто готов взять на себя негатив от повышения коммунальных тарифов.За вознаграждение конечно.Посмотрите этот ролик,с прослушкой Витренко,когда он молол,во сколько надо задрать тарифы,и вам всё станет ясно:
https://www.youtube.com/watch?v=ecUG3toW_Ec&list=PLAXSU6DvR7qaqFYKmNFDcNUZrMJaT4S3M&index=189
Голосуйте за Юлю!
Раз не умеешь общаться.
сисекянуковича не раскрыта.
Бо яким чином ви би стримали б ********** танки , якщо б вони поперли через Сумщину й Харківщину ?! Й скільки би відсотків в ВСУ перйшло б на бік ***** ?! В Криму було 80% . Майже усе керівнцицтво ВМФ ...
Тільки добробати почали давати відсіч , коли вони самоорганізувалися десь у квітні .
А до цього не було у влади в Україні відчуття , що просто хтось підпорядковується .
В Київі , в сердці країни, цілих 2 тиждня не було ментури на вулицях .
Тільки особа з ПТУшною освітою може вірити , що при навіть 30% зрадників в армії можно такою армією ефективно керувати . А в Криму , півторюю , було аж 80% зрадників . Причому в керівництві особливо .
Скільки було реально зрадників в цілому ВСУ не було зрозуміло й через місяць після Революції Гідності ...
Крим почали здавати йще в часи Кучмо , коли віддали під відкум цю землю донецькій братві .
Ющенко , коли погодився на дерібан з Ригоблювотою й погодився , що Крим це їх дерібан .
А Ібукович тільки остоточно завершив здачу Криму . В лютому 2014 там (в Криму) вже не було жодного джерела зпротиву ********** крім переважної меньшості -- кримських татар !!!
Будте осторожны! Иван Сулыма и Старый конь - самые-самые защитнички Юльки-золотой ручки!
А про Юлю тобі, кацарилий, треба було до Киреєва йти з компроматом. Бо за три роки аудиту ЖОДНОГО корупційного інтересу на Тімошенко не винайшли. Хоч з бюджету країни було витрачено на аудит добрий десяток мільонів доларів.
Остальное лишнее.
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Так, я - лошара, бо ніде в політиці не заробляю, але вкладаю в нех свій час і гроші. Тобі, холуйській душі, це не зрозуміти. В тебе є свій хозяїн, а в мене є моя країна. Твій хозяїн тебе годує і ти йому служиш, а я будую свою країну і мене годувати нема кому, тому я - вільна людина. Хоч, цілком припускаю, грошей у тебе більше.
Ось тому ти виглядаєш тут голодним кацапюрою, який добре володіє українською, але гидує єю послуговуватись і прийшов підробитись у Мародера, потроливши його політичного конкурента, якому Мародер сьогодні програє начисту