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Новости Политика Украины
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Нафтогаз (3098) Тимошенко (24576)

Юлия Тимошенко: Витренко - второй по рейтингу коррупционер

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Юлия Тимошенко: Витренко - второй по рейтингу коррупционер

"Все же понимают, что Витренко - второй по рейтингу коррупционер в системе НАК "Нафтогаз Украины", где устанавливаются ужасные, драконовские тарифы и где вся коррупция процветает".

Об этом заявила лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко в эфире программы "Украина с Тиграном Мартиросяном".

Юлия Тимошенко также добавила: "Витренко пытаются назначить дважды первым вице-премьер-министром Украины (читайте, практически Премьер-министром) и зал, который иногда голосует за такие вещи, что страшно смотреть, за Витренко не проголосовал. Потому что это уже слишком.".

Напомним, кандидатуру Юрия Витренко на должность первого вице-премьер-министра - министра энергетики Украины дважды вносили в украинский парламент: в декабре прошлого года и в январе 2021 года. Во время обоих голосований кандидатура Юрия Витренко не набирала минимально необходимое количество голосов (226).

Причинами отсутствия поддержки Юрия Витренко среди депутатов называли его конфликт интересов из-за судебной тяжбы за выплату премии в 170 млн грн, на которую он претендовал во время работы в НАК "Нафтогаз Украины", повышение тарифов на большинство коммунальных услуг, а также из-за пренебрежительного отношения к трудовым коллективам государственных предприятий, например - скандала с Восток ГОК, где Юрий Витренко не увидел ничего плохого в том, что трудовой коллектив после закрытия комбината будет вынужден искать лучшей доли в Польше.
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Топ комментарии
+10
ВОНА скромная, себя не может упоминать
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22.02.2021 11:20
+7
Тот, кто его назначил керувать Нафтогазом
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22.02.2021 11:14
+6
Так його Пєця у 2014му призначив
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22.02.2021 12:44
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Правила форума Совет форумчан
первого почему не назвала? боится произнести зеленский?
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22.02.2021 11:11 Ответить
Из скромности...
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22.02.2021 11:12 Ответить
Тот, кто его назначил керувать Нафтогазом
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22.02.2021 11:14 Ответить
Так його Пєця у 2014му призначив
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22.02.2021 12:44 Ответить
І правильно зробив!
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22.02.2021 18:31 Ответить
Совершенно пофиг, что не назвала. Потому что нафтогаз платит сотни миллиардов гривен в бюджет. Странный коррпционер, когда прибыль не левым фирмам а бюджету.
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22.02.2021 12:00 Ответить
А ви б його найняли керувати вашими особистими фінансами? Хрін з тими трьома гривнями, які надходять до бюджету, якщо десять йдуть на кишеню.
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22.02.2021 13:05 Ответить
Его бы может и нанял. А вот лжецов про 10 в кишеню - нет. Потому что как раз очень много денег именно в бюджет идет. И если если для кого то 100 миллардов гривен - это 3 гривны, то сорри, надо не коменты писать, а математику за 3 класс учить.
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22.02.2021 14:33 Ответить
Эти 100 миллиардов были вытащены из карманов населения после потужного обвала гривны, за которое тоже заплатило население. Так причем здесь прогрессивный йолоп?
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22.02.2021 15:05 Ответить
Тільки софкоідний можочок може вірити, шо прокладка це добре, якщо ця прокладка щось там платить в бюджет.
Дядечку , а який різновид діяльності виконує ця прокладка ?!
Ну крім росподілу (дерібану) грошових потоків ...
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22.02.2021 16:12 Ответить
Первая это Юлька, она просто скромная 🤣🤣🤣
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22.02.2021 12:47 Ответить
а кто первый ?
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22.02.2021 11:12 Ответить
ВОНА скромная, себя не может упоминать
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22.02.2021 11:20 Ответить
Пєця. А Зєля - третій.
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22.02.2021 12:45 Ответить
По какому такому рейтингу?

ТЮ, как всегда, свои измышления выдает за догму.
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22.02.2021 11:12 Ответить
По рейтингу Юлії (Цезар "чистий" як джерельна вода).
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22.02.2021 11:18 Ответить
Не, Витренко действительно спец, что то сделает, а потом всех в этом и обвинит, прям как Юля...
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22.02.2021 11:13 Ответить
А цей руськочелюстний в якому туалеті бере інтерв'ю?
В нормальні студії косу вже не беруть?
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22.02.2021 11:14 Ответить
Так, на мародерські Прямий і 5й Юлю не запрошують
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22.02.2021 12:48 Ответить
бо бабуля вже нікому не потрібна крім тебе)
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22.02.2021 12:58 Ответить
Ага. Друге місце на місцевих. А зараз у рейтингав вже і перше, мабуть
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22.02.2021 13:43 Ответить
її запрошували за умови, що питання їй будуть ставити ведучі, але вона не бажає брати участь у дискусії - лише монологи та без питань. але з задоволенням ходила на Ньюс Уан, Зик , 112 і Наш.Знову 3 дня мовчала після заборони - послала старика Кучеренко виправдовуватися.
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22.02.2021 20:04 Ответить
Чия би корова мичала...
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22.02.2021 11:14 Ответить
Поймать и водворить на НАРЫ ... Юлия Тимошенко: Витренко - второй по рейтингу коррупционер - Цензор.НЕТ 8488
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22.02.2021 11:15 Ответить
Вы про кого?
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22.02.2021 16:56 Ответить
Не понимаю, что такого уникального в этой прогрессивно-комуняцкой жабе, что и соевые и зелёные маниакально прут его на высшие должности?
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22.02.2021 11:16 Ответить
уникален тот, кто стоит за ним, с чей руки он кормится (и не только он) и чьи интересы будет лоббировать.
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22.02.2021 11:22 Ответить
Комуняцкая жаба - это худоба, которая не хочет в цивилизованный мир а кричит - ааа тарифы большие, пусть правительво регулирует чтобы подешевле.
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22.02.2021 11:58 Ответить
тогда вы точно знаете, кто такие терпилы Юлія Тимошенко: Вітренко – другий за рейтингом корупціонер - Цензор.НЕТ 6093
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22.02.2021 12:01 Ответить
Не понимаю, что такого уникального в этой прогрессивно-комуняцкой жабе, что и соевые и зелёные маниакально прут его на высшие должности?

Он просто готов взять на себя негатив от повышения коммунальных тарифов.За вознаграждение конечно.Посмотрите этот ролик,с прослушкой Витренко,когда он молол,во сколько надо задрать тарифы,и вам всё станет ясно:
https://www.youtube.com/watch?v=ecUG3toW_Ec&list=PLAXSU6DvR7qaqFYKmNFDcNUZrMJaT4S3M&index=189
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22.02.2021 17:15 Ответить
Я згоден що Вітренко другий корупціонер після Тимошенко !!! Це вона спалила всі контори таким висловом !!!
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22.02.2021 11:16 Ответить
Второй после юльки?
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22.02.2021 11:17 Ответить
Після Поці, який подарував трубу Мертвечуку.
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22.02.2021 13:07 Ответить
Коняка ты ,из комы вышел? Президент может кому то что то дарить?
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22.02.2021 14:30 Ответить
не подарував, а обменял на липецкий леденцовый заводик, который являлся гарантией, если у медведчука возникнут проблемы с трубой... поэтому и набрал в рот шоколада на 30 часов по поводу санкций против медведчука.)))
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22.02.2021 14:53 Ответить
Коса мріє вернутись хоч на третє місце...
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22.02.2021 11:18 Ответить
...ископаемое заговорило Юлия Тимошенко: Витренко - второй по рейтингу коррупционер - Цензор.НЕТ 8723
Юлия Тимошенко: Витренко - второй по рейтингу коррупционер - Цензор.НЕТ 6143
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22.02.2021 11:20 Ответить
Не спорьте с Юлей. Все, что касается схем, коррупции и дерибана, полностью в ее компетенции. Тут она первая безоговорочно. А Витренко, соответственно, второй. Разница в том, что вторые и всякие третьи отжали Юлю от потоков. Эх, сейчас бы Юльвладимне ворваться в эту тему на лихом коне! Юлия Тимошенко: Витренко - второй по рейтингу коррупционер - Цензор.НЕТ 2080
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22.02.2021 11:20 Ответить
В цю брудну брехню вірите тільки ви - продажні тролі мародерські. І то тільки за рошенки
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22.02.2021 12:51 Ответить
Ты мой день сделал! Я думал, вас, идиотов, уже в природе не существует, а вы еще живы, небо впустую коптите. Давай, старайся, балабол старый. Ты заценил, какую страшнючую платику себе забабахала твоя бихиня? Юлія Тимошенко: Вітренко – другий за рейтингом корупціонер - Цензор.НЕТ 7043
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22.02.2021 13:33 Ответить
Я зацінив, яке "коштовне" намисто Юля подарувала Кушнарьову на трибуну Ради. Схоже, що його братва за таку ганьбу і прирекла потім
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22.02.2021 13:41 Ответить
Ага, ага! Намысто. Ты кроме этого намыста вообще ничего не видишь и не понимаешь?
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22.02.2021 13:48 Ответить
а Юля перша? шкодує що мже загубити лідерство!?
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22.02.2021 11:20 Ответить
Юля сохранит для народа все убыточные предприятия в государственной собственности!
Голосуйте за Юлю!
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22.02.2021 11:22 Ответить
Ну, так і без неї всі цінні підприємства відійшли ефєктівним мєнагєрам, а весь непотріб залишився державі.
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22.02.2021 13:09 Ответить
Речь идёт об убыточной добыче урановой руды в Жёлтыз Водах...
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22.02.2021 16:11 Ответить
У Зеленского одна хорошая черта- не брать жаждущих власти,Украинских Мессий.Он хочет наделать собственних ошибок.
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22.02.2021 11:27 Ответить
Тімошенко наведе порадок трішечки почекайте, вона свого не упустить.
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22.02.2021 11:30 Ответить
так свог не упустит или все-таки порядок наведе? Хотя, возможно, для нее это одно и то же! Юлія Тимошенко: Вітренко – другий за рейтингом корупціонер - Цензор.НЕТ 5340
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22.02.2021 13:34 Ответить
Йандекс пєрєводчік зламався?
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22.02.2021 11:53 Ответить
якщо юля репетує,значить нормальний чувак-я за!!!
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22.02.2021 11:53 Ответить
Юля репетувала ще більше проти Януковича. А ви такіє - 'значіт нармальний чувак, відний мущіна і крєпкій хозяйствєннік. Я-за" Ну що? Панаравілось? Юлія Тимошенко: Вітренко – другий за рейтингом корупціонер - Цензор.НЕТ 5887
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22.02.2021 12:05 Ответить
Пустіть Юлю до корита!
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22.02.2021 12:10 Ответить
А у каво желтая майка лидера.?
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22.02.2021 12:15 Ответить
У Порошенко.
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22.02.2021 13:10 Ответить
Юлька - главнейшая воровка в Украине! Со времен Лазаренка царювала в энергетике, кучу схем и прокладок натулила. Она была первой воровкой, первой навсегда и осталась. А на РНБО в момент нападения рф на Крым она громче всех орала, чтобы не сопротивлялись и Крым отдали без боя. Юльку - в ТЮРЬМУ!!! Всю свою жизнь эта тварь по тюрьмам скиталась, но вылезла как-то. А Лазаренко сидит. И ей снова пора.
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22.02.2021 13:38 Ответить
В тюрьму ЮВТ упекли уголовники кучма и янукович. Их репутации достаточно, чтобы считать обе посадки высосанными из пальца.
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22.02.2021 14:15 Ответить
Ты скажи лучше, что и откуда высосала Йуля, что Лазаренко сидит, а она после двух причалок да на свободе?! Юлія Тимошенко: Вітренко – другий за рейтингом корупціонер - Цензор.НЕТ 1303
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22.02.2021 14:18 Ответить
Все это организовал старый уголовник кучма. Ты же за него 2 раза голосовал? И за януковича?
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22.02.2021 14:21 Ответить
Мимо, дядя! Я был настолько наивен, что голосовал за пасечника. Это, конечно, вообще не твое дело, но я ответил.
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22.02.2021 14:25 Ответить
А до пасечника не голосовал, но про Лазаренко, конечно, все знаешь, даже запущенную расеянскими быдлотехнологами вывертку "Йуля".
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22.02.2021 14:45 Ответить
Дядя, Йуля твоя на крючке у ***** висит и даже не трепыхается уже. Вот скажи честно: Есть ли на Йулю уголовное дело в РФ, за которое ***** ее и прихватил?
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22.02.2021 16:58 Ответить
Мальчик, уверен, ты знаешь дорогу.
Раз не умеешь общаться.
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22.02.2021 18:13 Ответить
Все с аргументами, закончились? Правильно, их и не было. Почему у вас, поклонников клоунов, воровок и прочей гадости, никогда никаких аргументов нет, только голословные утверждения, эмоции, нервы? Да потому что вы тупые и внушаемые. Критического мышления у вас нет по определению. Навбивали себе кала в головы и ходите, пышаетесь. Тьфу...
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23.02.2021 08:26 Ответить
Пшел на*, быдло.
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23.02.2021 11:45 Ответить
Забанить? Юлія Тимошенко: Вітренко – другий за рейтингом корупціонер - Цензор.НЕТ 8035
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23.02.2021 11:50 Ответить
А что с нашим IQ, дружочек? Растерял или не было никогда? Юлія Тимошенко: Вітренко – другий за рейтингом корупціонер - Цензор.НЕТ 8752 Кроме пшел туда, пшел сюда, аргументы есть? НЕМА?! Иди лесом. И почитай что-нибудь. Отвлекись от тиливизира. Тебе в голову накакали.
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23.02.2021 11:56 Ответить
Тема сисек януковича не раскрыта.
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22.02.2021 14:47 Ответить
Угу , думаю , що якщо б в кінці лютого 2014 дали би військовий отпір ***** , то можливо зараз би в Київі обирали би мера між Поповим та Пєтєю Симоненко ...
Бо яким чином ви би стримали б ********** танки , якщо б вони поперли через Сумщину й Харківщину ?! Й скільки би відсотків в ВСУ перйшло б на бік ***** ?! В Криму було 80% . Майже усе керівнцицтво ВМФ ...
Тільки добробати почали давати відсіч , коли вони самоорганізувалися десь у квітні .
А до цього не було у влади в Україні відчуття , що просто хтось підпорядковується .
В Київі , в сердці країни, цілих 2 тиждня не було ментури на вулицях .

Тільки особа з ПТУшною освітою може вірити , що при навіть 30% зрадників в армії можно такою армією ефективно керувати . А в Криму , півторюю , було аж 80% зрадників . Причому в керівництві особливо .
Скільки було реально зрадників в цілому ВСУ не було зрозуміло й через місяць після Революції Гідності ...

Крим почали здавати йще в часи Кучмо , коли віддали під відкум цю землю донецькій братві .
Ющенко , коли погодився на дерібан з Ригоблювотою й погодився , що Крим це їх дерібан .
А Ібукович тільки остоточно завершив здачу Криму . В лютому 2014 там (в Криму) вже не було жодного джерела зпротиву ********** крім переважної меньшості -- кримських татар !!!
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22.02.2021 16:34 Ответить
По рейтингу урко-олигархов?По народному рейтингу,вы все в одном месте.
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22.02.2021 12:30 Ответить
Пєця спустив на Юліну тему всіх своїх шавок. Тільки нормальна людина ставить на Перше місце по корупції не Юлю, а Пєцю. Бо Пєцю вже у всьому світові визнали головним корупціонером.
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22.02.2021 12:54 Ответить
Юля випустила на Пецу своих ненормальных зобированных идиотов. Устала без корыта отбросами харчеваться, вот и активизировалась. Витренко до корыта прорывается, а ей снова кукиш. Возмутительно! Юлія Тимошенко: Вітренко – другий за рейтингом корупціонер - Цензор.НЕТ 1183
Будте осторожны! Иван Сулыма и Старый конь - самые-самые защитнички Юльки-золотой ручки!
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22.02.2021 13:41 Ответить
Ти, кацапе нульовий, хочаб українську вивчив трохи, якщо приліз на український сайт. І в укрполітиці трохи розберись, бо ліпиш гробатого за горбатим. Таке враження, що ти сюди прямо з Місяця прибув
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22.02.2021 14:08 Ответить
Так сталося, небораче, що солов"їною я володію значно краще за тебе. Та й не тобі, невігласе зомбований, навчати мене україньскої політики. Йуля твоя - найвизначніша крадійка. А ти закінчений дурень, якщо вважаєш те лайно порядною людиною. А коли ти ще хоч раз будь кому вкажеш, де й якою мовою розмовляти, я тебе з гімном перемішаю. Хоча твій мозок вже перемішаний. Та дарма, мені роботи буде менше.
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22.02.2021 14:16 Ответить
Ну от бачиш, можеш, кацапе, якщо захочеш.
А про Юлю тобі, кацарилий, треба було до Киреєва йти з компроматом. Бо за три роки аудиту ЖОДНОГО корупційного інтересу на Тімошенко не винайшли. Хоч з бюджету країни було витрачено на аудит добрий десяток мільонів доларів.
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22.02.2021 14:29 Ответить
Из всего, что ты тут настарался, достаточно было только "так, я лошара".
Остальное лишнее.
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22.02.2021 14:31 Ответить
Ну лох, так. Не всім же бути заробітчанами, які совістю торгують. А я совістю не торгую. Тому і лох
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22.02.2021 14:37 Ответить
Ты мою совесть не покупал, потому сиди тихонько. Сможешь за умного сойти.
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22.02.2021 17:00 Ответить
Что касается воровства газа - Юлька первый эксперт в Украине. Не каждому удалось в жизни своровать столько газа и остаться безнаказанным - в отличие от ее партнера, который мотает срок в Штатах. Так что, Юлька має рацію.
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22.02.2021 13:10 Ответить
Вже давно не мотає, а ось його гроші відійшли ФБР бо, за п'ять років Порошенко виявився нездатен подати запит на повернення грошей Лазаренко. Більше того, визнав право за Фірташем в Стокгольмському суді, та подарував трубу Медведчуку.
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22.02.2021 13:13 Ответить
И как он смел подарить трубу кому-то, кроме Йули!? Юлія Тимошенко: Вітренко – другий за рейтингом корупціонер - Цензор.НЕТ 7246 Юлія Тимошенко: Вітренко – другий за рейтингом корупціонер - Цензор.НЕТ 7246 Юлія Тимошенко: Вітренко – другий за рейтингом корупціонер - Цензор.НЕТ 7246
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22.02.2021 13:42 Ответить
Юля не в бізнесі з 1997го, як тільки пішла в політику. Тому дарма кацапюра ліпить тут по старій методичці
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22.02.2021 14:32 Ответить
Пипец ты тупой... И упоротый. Слушай, у меня к тебе вопрос в этой связи: правду ли говорят, что дураку жить легче?
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22.02.2021 17:01 Ответить
Газовая принцеса хочет долю.
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22.02.2021 13:20 Ответить
Изголодалась хищница... Юлія Тимошенко: Вітренко – другий за рейтингом корупціонер - Цензор.НЕТ 1957
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22.02.2021 13:43 Ответить
Юля - єдина з усіх топ-чиновників, яка участі у корупційних схемах не брала, а навпаки їх руйнувала. За що і переслідувалась
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22.02.2021 13:37 Ответить
Ты скажи, сколько тебе Йуля платит, горемычный! Потому что если ты за спасибо за самую наглую воровку топишь, ты распоследний лошара! Юлія Тимошенко: Вітренко – другий за рейтингом корупціонер - Цензор.НЕТ 7509 Юлія Тимошенко: Вітренко – другий за рейтингом корупціонер - Цензор.НЕТ 7509 Юлія Тимошенко: Вітренко – другий за рейтингом корупціонер - Цензор.НЕТ 7509
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22.02.2021 13:45 Ответить
Кацапе, слухай, тебе там в паРаші не годують, що ти такий голодний? Тебе ж з російськомовною щелепою видно за кілометр. Ти ж тільки Пєціну контору палиш.
_____________
Так, я - лошара, бо ніде в політиці не заробляю, але вкладаю в нех свій час і гроші. Тобі, холуйській душі, це не зрозуміти. В тебе є свій хозяїн, а в мене є моя країна. Твій хозяїн тебе годує і ти йому служиш, а я будую свою країну і мене годувати нема кому, тому я - вільна людина. Хоч, цілком припускаю, грошей у тебе більше.
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22.02.2021 14:24 Ответить
Грошей, дядя, у мене більше не потому, что я на кого-то там работаю или у меня вдруг хозяин обнаружился. Просто я больше работаю и я умнее тебя. Вот и вся разница. Уровень твоего умственного развития красноречиво иллюстрирует твоя влюбленность в самую циничную воровку в стране. Это надо же быть таким бараном, чтобы обожествлять такую тварь...
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22.02.2021 14:35 Ответить
Чому ж тоді у 2010му за Юлю проголосувало 12 млн. виборців? І реально Юля тоді виграла вибори, доведено, що Янкек вкрав перемогу. Юля після того у владі не була. На чому базується твоє "цинічна воровка"?
Ось тому ти виглядаєш тут голодним кацапюрою, який добре володіє українською, але гидує єю послуговуватись і прийшов підробитись у Мародера, потроливши його політичного конкурента, якому Мародер сьогодні програє начисту
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22.02.2021 14:44 Ответить
твоя баба юля зрадниця України
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22.02.2021 16:15 Ответить
Яка ж ти розумна дитина... Юлія Тимошенко: Вітренко – другий за рейтингом корупціонер - Цензор.НЕТ 7001
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22.02.2021 18:51 Ответить
бабу юлю никто не перегонит
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22.02.2021 16:06 Ответить
 
 