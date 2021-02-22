Юлія Тимошенко: Вітренко – другий за рейтингом корупціонер

"Всі ж розуміють, що Вітренко – другий за рейтингом корупціонер в системі НАК Нафтогаз України, де встановлюються жахливі, драконівські тарифи і де вся корупція процвітає".

Про це заявила лідер партії Батьківщина Юлія Тимошенко в ефірі програми "Україна з Тіграном Мартіросяном".

Юлія Тимошенко також додала: "Вітренка намагаються призначити двічі першим віцепрем’єр-міністром України (читайте, практично Прем’єр-міністром) і зал, який іноді голосує за такі речі, що страшно дивитися, за Вітренка не проголосував. Тому що, це вже занадто".

Нагадаємо, кандидатуру Юрія Вітренка на посаду першого віце-прем’єр-міністра – Міністра енергетики України двічі вносили до українського парламенту: у грудні минулого року та у січні 2021 року. Під час обох голосувань кандидатура Юрія Вітренка не набирала мінімально необхідну кількість голосів (226).

Причинами відсутності підтримки Юрія Вітренка серед депутатів називали його конфлікт інтересів через судову тяганину за виплату премії у 170 млн грн, на яку він претендував під час роботи в НАК "Нафтогаз України", підвищення тарифів на більшість комунальних послуг, а також через зневажливе ставлення до трудових колективів державних підприємств, наприклад – скандал з Схід ГЗК, де Юрій Вітренко не побачив нічого поганого в тому, що трудовий колектив після закриття комбінату буде вимушений шукати кращої долі в Польщі.