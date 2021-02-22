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Нафтогаз (1241) Тимошенко (4638)

Юлія Тимошенко: Вітренко – другий за рейтингом корупціонер

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Юлія Тимошенко: Вітренко – другий за рейтингом корупціонер

"Всі ж розуміють, що Вітренко – другий за рейтингом корупціонер в системі НАК Нафтогаз України, де встановлюються жахливі, драконівські тарифи і де вся корупція процвітає".

Про це заявила лідер партії Батьківщина Юлія Тимошенко в ефірі програми "Україна з Тіграном Мартіросяном". 

Юлія Тимошенко також додала: "Вітренка намагаються призначити двічі першим віцепрем’єр-міністром України (читайте, практично Прем’єр-міністром) і зал, який іноді голосує за такі речі, що страшно дивитися, за Вітренка не проголосував. Тому що, це вже занадто".

Нагадаємо, кандидатуру Юрія Вітренка на посаду першого віце-прем’єр-міністра – Міністра енергетики України двічі вносили до українського парламенту: у грудні минулого року та у січні 2021 року. Під час обох голосувань кандидатура Юрія Вітренка не набирала мінімально необхідну кількість голосів (226).

Причинами відсутності підтримки Юрія Вітренка серед депутатів називали його конфлікт інтересів через судову тяганину за виплату премії у 170 млн грн, на яку він претендував під час роботи в НАК "Нафтогаз України", підвищення тарифів на більшість комунальних послуг, а також через зневажливе ставлення до трудових колективів державних підприємств, наприклад – скандал з Схід ГЗК, де Юрій Вітренко не побачив нічого поганого в тому, що трудовий колектив після закриття комбінату буде вимушений шукати кращої долі в Польщі.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+10
ВОНА скромная, себя не может упоминать
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22.02.2021 11:20
+7
Тот, кто его назначил керувать Нафтогазом
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22.02.2021 11:14
+6
Так його Пєця у 2014му призначив
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22.02.2021 12:44
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первого почему не назвала? боится произнести зеленский?
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22.02.2021 11:11 Відповісти
Из скромности...
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22.02.2021 11:12 Відповісти
Тот, кто его назначил керувать Нафтогазом
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22.02.2021 11:14 Відповісти
Так його Пєця у 2014му призначив
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22.02.2021 12:44 Відповісти
І правильно зробив!
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22.02.2021 18:31 Відповісти
Совершенно пофиг, что не назвала. Потому что нафтогаз платит сотни миллиардов гривен в бюджет. Странный коррпционер, когда прибыль не левым фирмам а бюджету.
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22.02.2021 12:00 Відповісти
А ви б його найняли керувати вашими особистими фінансами? Хрін з тими трьома гривнями, які надходять до бюджету, якщо десять йдуть на кишеню.
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22.02.2021 13:05 Відповісти
Его бы может и нанял. А вот лжецов про 10 в кишеню - нет. Потому что как раз очень много денег именно в бюджет идет. И если если для кого то 100 миллардов гривен - это 3 гривны, то сорри, надо не коменты писать, а математику за 3 класс учить.
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22.02.2021 14:33 Відповісти
Эти 100 миллиардов были вытащены из карманов населения после потужного обвала гривны, за которое тоже заплатило население. Так причем здесь прогрессивный йолоп?
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22.02.2021 15:05 Відповісти
Тільки софкоідний можочок може вірити, шо прокладка це добре, якщо ця прокладка щось там платить в бюджет.
Дядечку , а який різновид діяльності виконує ця прокладка ?!
Ну крім росподілу (дерібану) грошових потоків ...
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22.02.2021 16:12 Відповісти
Первая это Юлька, она просто скромная 🤣🤣🤣
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22.02.2021 12:47 Відповісти
а кто первый ?
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22.02.2021 11:12 Відповісти
ВОНА скромная, себя не может упоминать
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22.02.2021 11:20 Відповісти
Пєця. А Зєля - третій.
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22.02.2021 12:45 Відповісти
По какому такому рейтингу?

ТЮ, как всегда, свои измышления выдает за догму.
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22.02.2021 11:12 Відповісти
По рейтингу Юлії (Цезар "чистий" як джерельна вода).
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22.02.2021 11:18 Відповісти
Не, Витренко действительно спец, что то сделает, а потом всех в этом и обвинит, прям как Юля...
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22.02.2021 11:13 Відповісти
А цей руськочелюстний в якому туалеті бере інтерв'ю?
В нормальні студії косу вже не беруть?
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22.02.2021 11:14 Відповісти
Так, на мародерські Прямий і 5й Юлю не запрошують
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22.02.2021 12:48 Відповісти
бо бабуля вже нікому не потрібна крім тебе)
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22.02.2021 12:58 Відповісти
Ага. Друге місце на місцевих. А зараз у рейтингав вже і перше, мабуть
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22.02.2021 13:43 Відповісти
її запрошували за умови, що питання їй будуть ставити ведучі, але вона не бажає брати участь у дискусії - лише монологи та без питань. але з задоволенням ходила на Ньюс Уан, Зик , 112 і Наш.Знову 3 дня мовчала після заборони - послала старика Кучеренко виправдовуватися.
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22.02.2021 20:04 Відповісти
Чия би корова мичала...
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22.02.2021 11:14 Відповісти
Поймать и водворить на НАРЫ ... Юлия Тимошенко: Витренко - второй по рейтингу коррупционер - Цензор.НЕТ 8488
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22.02.2021 11:15 Відповісти
Вы про кого?
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22.02.2021 16:56 Відповісти
Не понимаю, что такого уникального в этой прогрессивно-комуняцкой жабе, что и соевые и зелёные маниакально прут его на высшие должности?
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22.02.2021 11:16 Відповісти
уникален тот, кто стоит за ним, с чей руки он кормится (и не только он) и чьи интересы будет лоббировать.
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22.02.2021 11:22 Відповісти
Комуняцкая жаба - это худоба, которая не хочет в цивилизованный мир а кричит - ааа тарифы большие, пусть правительво регулирует чтобы подешевле.
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22.02.2021 11:58 Відповісти
тогда вы точно знаете, кто такие терпилы Юлія Тимошенко: Вітренко – другий за рейтингом корупціонер - Цензор.НЕТ 6093
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22.02.2021 12:01 Відповісти
Не понимаю, что такого уникального в этой прогрессивно-комуняцкой жабе, что и соевые и зелёные маниакально прут его на высшие должности?

Он просто готов взять на себя негатив от повышения коммунальных тарифов.За вознаграждение конечно.Посмотрите этот ролик,с прослушкой Витренко,когда он молол,во сколько надо задрать тарифы,и вам всё станет ясно:
https://www.youtube.com/watch?v=ecUG3toW_Ec&list=PLAXSU6DvR7qaqFYKmNFDcNUZrMJaT4S3M&index=189
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22.02.2021 17:15 Відповісти
Я згоден що Вітренко другий корупціонер після Тимошенко !!! Це вона спалила всі контори таким висловом !!!
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22.02.2021 11:16 Відповісти
Второй после юльки?
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22.02.2021 11:17 Відповісти
Після Поці, який подарував трубу Мертвечуку.
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22.02.2021 13:07 Відповісти
Коняка ты ,из комы вышел? Президент может кому то что то дарить?
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22.02.2021 14:30 Відповісти
не подарував, а обменял на липецкий леденцовый заводик, который являлся гарантией, если у медведчука возникнут проблемы с трубой... поэтому и набрал в рот шоколада на 30 часов по поводу санкций против медведчука.)))
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22.02.2021 14:53 Відповісти
Коса мріє вернутись хоч на третє місце...
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22.02.2021 11:18 Відповісти
...ископаемое заговорило Юлия Тимошенко: Витренко - второй по рейтингу коррупционер - Цензор.НЕТ 8723
Юлия Тимошенко: Витренко - второй по рейтингу коррупционер - Цензор.НЕТ 6143
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22.02.2021 11:20 Відповісти
Не спорьте с Юлей. Все, что касается схем, коррупции и дерибана, полностью в ее компетенции. Тут она первая безоговорочно. А Витренко, соответственно, второй. Разница в том, что вторые и всякие третьи отжали Юлю от потоков. Эх, сейчас бы Юльвладимне ворваться в эту тему на лихом коне! Юлия Тимошенко: Витренко - второй по рейтингу коррупционер - Цензор.НЕТ 2080
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22.02.2021 11:20 Відповісти
В цю брудну брехню вірите тільки ви - продажні тролі мародерські. І то тільки за рошенки
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22.02.2021 12:51 Відповісти
Ты мой день сделал! Я думал, вас, идиотов, уже в природе не существует, а вы еще живы, небо впустую коптите. Давай, старайся, балабол старый. Ты заценил, какую страшнючую платику себе забабахала твоя бихиня? Юлія Тимошенко: Вітренко – другий за рейтингом корупціонер - Цензор.НЕТ 7043
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22.02.2021 13:33 Відповісти
Я зацінив, яке "коштовне" намисто Юля подарувала Кушнарьову на трибуну Ради. Схоже, що його братва за таку ганьбу і прирекла потім
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22.02.2021 13:41 Відповісти
Ага, ага! Намысто. Ты кроме этого намыста вообще ничего не видишь и не понимаешь?
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22.02.2021 13:48 Відповісти
а Юля перша? шкодує що мже загубити лідерство!?
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22.02.2021 11:20 Відповісти
Юля сохранит для народа все убыточные предприятия в государственной собственности!
Голосуйте за Юлю!
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22.02.2021 11:22 Відповісти
Ну, так і без неї всі цінні підприємства відійшли ефєктівним мєнагєрам, а весь непотріб залишився державі.
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22.02.2021 13:09 Відповісти
Речь идёт об убыточной добыче урановой руды в Жёлтыз Водах...
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22.02.2021 16:11 Відповісти
У Зеленского одна хорошая черта- не брать жаждущих власти,Украинских Мессий.Он хочет наделать собственних ошибок.
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22.02.2021 11:27 Відповісти
Тімошенко наведе порадок трішечки почекайте, вона свого не упустить.
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22.02.2021 11:30 Відповісти
так свог не упустит или все-таки порядок наведе? Хотя, возможно, для нее это одно и то же! Юлія Тимошенко: Вітренко – другий за рейтингом корупціонер - Цензор.НЕТ 5340
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22.02.2021 13:34 Відповісти
Йандекс пєрєводчік зламався?
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22.02.2021 11:53 Відповісти
якщо юля репетує,значить нормальний чувак-я за!!!
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22.02.2021 11:53 Відповісти
Юля репетувала ще більше проти Януковича. А ви такіє - 'значіт нармальний чувак, відний мущіна і крєпкій хозяйствєннік. Я-за" Ну що? Панаравілось? Юлія Тимошенко: Вітренко – другий за рейтингом корупціонер - Цензор.НЕТ 5887
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22.02.2021 12:05 Відповісти
Пустіть Юлю до корита!
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22.02.2021 12:10 Відповісти
А у каво желтая майка лидера.?
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22.02.2021 12:15 Відповісти
У Порошенко.
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22.02.2021 13:10 Відповісти
Юлька - главнейшая воровка в Украине! Со времен Лазаренка царювала в энергетике, кучу схем и прокладок натулила. Она была первой воровкой, первой навсегда и осталась. А на РНБО в момент нападения рф на Крым она громче всех орала, чтобы не сопротивлялись и Крым отдали без боя. Юльку - в ТЮРЬМУ!!! Всю свою жизнь эта тварь по тюрьмам скиталась, но вылезла как-то. А Лазаренко сидит. И ей снова пора.
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22.02.2021 13:38 Відповісти
В тюрьму ЮВТ упекли уголовники кучма и янукович. Их репутации достаточно, чтобы считать обе посадки высосанными из пальца.
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22.02.2021 14:15 Відповісти
Ты скажи лучше, что и откуда высосала Йуля, что Лазаренко сидит, а она после двух причалок да на свободе?! Юлія Тимошенко: Вітренко – другий за рейтингом корупціонер - Цензор.НЕТ 1303
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22.02.2021 14:18 Відповісти
Все это организовал старый уголовник кучма. Ты же за него 2 раза голосовал? И за януковича?
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22.02.2021 14:21 Відповісти
Мимо, дядя! Я был настолько наивен, что голосовал за пасечника. Это, конечно, вообще не твое дело, но я ответил.
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22.02.2021 14:25 Відповісти
А до пасечника не голосовал, но про Лазаренко, конечно, все знаешь, даже запущенную расеянскими быдлотехнологами вывертку "Йуля".
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22.02.2021 14:45 Відповісти
Дядя, Йуля твоя на крючке у ***** висит и даже не трепыхается уже. Вот скажи честно: Есть ли на Йулю уголовное дело в РФ, за которое ***** ее и прихватил?
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22.02.2021 16:58 Відповісти
Мальчик, уверен, ты знаешь дорогу.
Раз не умеешь общаться.
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22.02.2021 18:13 Відповісти
Все с аргументами, закончились? Правильно, их и не было. Почему у вас, поклонников клоунов, воровок и прочей гадости, никогда никаких аргументов нет, только голословные утверждения, эмоции, нервы? Да потому что вы тупые и внушаемые. Критического мышления у вас нет по определению. Навбивали себе кала в головы и ходите, пышаетесь. Тьфу...
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23.02.2021 08:26 Відповісти
Пшел на*, быдло.
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23.02.2021 11:45 Відповісти
Забанить? Юлія Тимошенко: Вітренко – другий за рейтингом корупціонер - Цензор.НЕТ 8035
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23.02.2021 11:50 Відповісти
А что с нашим IQ, дружочек? Растерял или не было никогда? Юлія Тимошенко: Вітренко – другий за рейтингом корупціонер - Цензор.НЕТ 8752 Кроме пшел туда, пшел сюда, аргументы есть? НЕМА?! Иди лесом. И почитай что-нибудь. Отвлекись от тиливизира. Тебе в голову накакали.
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23.02.2021 11:56 Відповісти
Тема сисек януковича не раскрыта.
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22.02.2021 14:47 Відповісти
Угу , думаю , що якщо б в кінці лютого 2014 дали би військовий отпір ***** , то можливо зараз би в Київі обирали би мера між Поповим та Пєтєю Симоненко ...
Бо яким чином ви би стримали б ********** танки , якщо б вони поперли через Сумщину й Харківщину ?! Й скільки би відсотків в ВСУ перйшло б на бік ***** ?! В Криму було 80% . Майже усе керівнцицтво ВМФ ...
Тільки добробати почали давати відсіч , коли вони самоорганізувалися десь у квітні .
А до цього не було у влади в Україні відчуття , що просто хтось підпорядковується .
В Київі , в сердці країни, цілих 2 тиждня не було ментури на вулицях .

Тільки особа з ПТУшною освітою може вірити , що при навіть 30% зрадників в армії можно такою армією ефективно керувати . А в Криму , півторюю , було аж 80% зрадників . Причому в керівництві особливо .
Скільки було реально зрадників в цілому ВСУ не було зрозуміло й через місяць після Революції Гідності ...

Крим почали здавати йще в часи Кучмо , коли віддали під відкум цю землю донецькій братві .
Ющенко , коли погодився на дерібан з Ригоблювотою й погодився , що Крим це їх дерібан .
А Ібукович тільки остоточно завершив здачу Криму . В лютому 2014 там (в Криму) вже не було жодного джерела зпротиву ********** крім переважної меньшості -- кримських татар !!!
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22.02.2021 16:34 Відповісти
По рейтингу урко-олигархов?По народному рейтингу,вы все в одном месте.
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22.02.2021 12:30 Відповісти
Пєця спустив на Юліну тему всіх своїх шавок. Тільки нормальна людина ставить на Перше місце по корупції не Юлю, а Пєцю. Бо Пєцю вже у всьому світові визнали головним корупціонером.
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22.02.2021 12:54 Відповісти
Юля випустила на Пецу своих ненормальных зобированных идиотов. Устала без корыта отбросами харчеваться, вот и активизировалась. Витренко до корыта прорывается, а ей снова кукиш. Возмутительно! Юлія Тимошенко: Вітренко – другий за рейтингом корупціонер - Цензор.НЕТ 1183
Будте осторожны! Иван Сулыма и Старый конь - самые-самые защитнички Юльки-золотой ручки!
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22.02.2021 13:41 Відповісти
Ти, кацапе нульовий, хочаб українську вивчив трохи, якщо приліз на український сайт. І в укрполітиці трохи розберись, бо ліпиш гробатого за горбатим. Таке враження, що ти сюди прямо з Місяця прибув
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22.02.2021 14:08 Відповісти
Так сталося, небораче, що солов"їною я володію значно краще за тебе. Та й не тобі, невігласе зомбований, навчати мене україньскої політики. Йуля твоя - найвизначніша крадійка. А ти закінчений дурень, якщо вважаєш те лайно порядною людиною. А коли ти ще хоч раз будь кому вкажеш, де й якою мовою розмовляти, я тебе з гімном перемішаю. Хоча твій мозок вже перемішаний. Та дарма, мені роботи буде менше.
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22.02.2021 14:16 Відповісти
Ну от бачиш, можеш, кацапе, якщо захочеш.
А про Юлю тобі, кацарилий, треба було до Киреєва йти з компроматом. Бо за три роки аудиту ЖОДНОГО корупційного інтересу на Тімошенко не винайшли. Хоч з бюджету країни було витрачено на аудит добрий десяток мільонів доларів.
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22.02.2021 14:29 Відповісти
Из всего, что ты тут настарался, достаточно было только "так, я лошара".
Остальное лишнее.
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22.02.2021 14:31 Відповісти
Ну лох, так. Не всім же бути заробітчанами, які совістю торгують. А я совістю не торгую. Тому і лох
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22.02.2021 14:37 Відповісти
Ты мою совесть не покупал, потому сиди тихонько. Сможешь за умного сойти.
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22.02.2021 17:00 Відповісти
Что касается воровства газа - Юлька первый эксперт в Украине. Не каждому удалось в жизни своровать столько газа и остаться безнаказанным - в отличие от ее партнера, который мотает срок в Штатах. Так что, Юлька має рацію.
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22.02.2021 13:10 Відповісти
Вже давно не мотає, а ось його гроші відійшли ФБР бо, за п'ять років Порошенко виявився нездатен подати запит на повернення грошей Лазаренко. Більше того, визнав право за Фірташем в Стокгольмському суді, та подарував трубу Медведчуку.
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22.02.2021 13:13 Відповісти
И как он смел подарить трубу кому-то, кроме Йули!? Юлія Тимошенко: Вітренко – другий за рейтингом корупціонер - Цензор.НЕТ 7246 Юлія Тимошенко: Вітренко – другий за рейтингом корупціонер - Цензор.НЕТ 7246 Юлія Тимошенко: Вітренко – другий за рейтингом корупціонер - Цензор.НЕТ 7246
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22.02.2021 13:42 Відповісти
Юля не в бізнесі з 1997го, як тільки пішла в політику. Тому дарма кацапюра ліпить тут по старій методичці
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22.02.2021 14:32 Відповісти
Пипец ты тупой... И упоротый. Слушай, у меня к тебе вопрос в этой связи: правду ли говорят, что дураку жить легче?
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22.02.2021 17:01 Відповісти
Газовая принцеса хочет долю.
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22.02.2021 13:20 Відповісти
Изголодалась хищница... Юлія Тимошенко: Вітренко – другий за рейтингом корупціонер - Цензор.НЕТ 1957
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22.02.2021 13:43 Відповісти
Юля - єдина з усіх топ-чиновників, яка участі у корупційних схемах не брала, а навпаки їх руйнувала. За що і переслідувалась
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22.02.2021 13:37 Відповісти
Ты скажи, сколько тебе Йуля платит, горемычный! Потому что если ты за спасибо за самую наглую воровку топишь, ты распоследний лошара! Юлія Тимошенко: Вітренко – другий за рейтингом корупціонер - Цензор.НЕТ 7509 Юлія Тимошенко: Вітренко – другий за рейтингом корупціонер - Цензор.НЕТ 7509 Юлія Тимошенко: Вітренко – другий за рейтингом корупціонер - Цензор.НЕТ 7509
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22.02.2021 13:45 Відповісти
Кацапе, слухай, тебе там в паРаші не годують, що ти такий голодний? Тебе ж з російськомовною щелепою видно за кілометр. Ти ж тільки Пєціну контору палиш.
_____________
Так, я - лошара, бо ніде в політиці не заробляю, але вкладаю в нех свій час і гроші. Тобі, холуйській душі, це не зрозуміти. В тебе є свій хозяїн, а в мене є моя країна. Твій хозяїн тебе годує і ти йому служиш, а я будую свою країну і мене годувати нема кому, тому я - вільна людина. Хоч, цілком припускаю, грошей у тебе більше.
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22.02.2021 14:24 Відповісти
Грошей, дядя, у мене більше не потому, что я на кого-то там работаю или у меня вдруг хозяин обнаружился. Просто я больше работаю и я умнее тебя. Вот и вся разница. Уровень твоего умственного развития красноречиво иллюстрирует твоя влюбленность в самую циничную воровку в стране. Это надо же быть таким бараном, чтобы обожествлять такую тварь...
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22.02.2021 14:35 Відповісти
Чому ж тоді у 2010му за Юлю проголосувало 12 млн. виборців? І реально Юля тоді виграла вибори, доведено, що Янкек вкрав перемогу. Юля після того у владі не була. На чому базується твоє "цинічна воровка"?
Ось тому ти виглядаєш тут голодним кацапюрою, який добре володіє українською, але гидує єю послуговуватись і прийшов підробитись у Мародера, потроливши його політичного конкурента, якому Мародер сьогодні програє начисту
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22.02.2021 14:44 Відповісти
твоя баба юля зрадниця України
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22.02.2021 16:15 Відповісти
Яка ж ти розумна дитина... Юлія Тимошенко: Вітренко – другий за рейтингом корупціонер - Цензор.НЕТ 7001
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22.02.2021 18:51 Відповісти
бабу юлю никто не перегонит
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22.02.2021 16:06 Відповісти
 
 