Юлія Тимошенко: Вітренко – другий за рейтингом корупціонер
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"Всі ж розуміють, що Вітренко – другий за рейтингом корупціонер в системі НАК Нафтогаз України, де встановлюються жахливі, драконівські тарифи і де вся корупція процвітає".
Про це заявила лідер партії Батьківщина Юлія Тимошенко в ефірі програми "Україна з Тіграном Мартіросяном".
Юлія Тимошенко також додала: "Вітренка намагаються призначити двічі першим віцепрем’єр-міністром України (читайте, практично Прем’єр-міністром) і зал, який іноді голосує за такі речі, що страшно дивитися, за Вітренка не проголосував. Тому що, це вже занадто".
Нагадаємо, кандидатуру Юрія Вітренка на посаду першого віце-прем’єр-міністра – Міністра енергетики України двічі вносили до українського парламенту: у грудні минулого року та у січні 2021 року. Під час обох голосувань кандидатура Юрія Вітренка не набирала мінімально необхідну кількість голосів (226).
Причинами відсутності підтримки Юрія Вітренка серед депутатів називали його конфлікт інтересів через судову тяганину за виплату премії у 170 млн грн, на яку він претендував під час роботи в НАК "Нафтогаз України", підвищення тарифів на більшість комунальних послуг, а також через зневажливе ставлення до трудових колективів державних підприємств, наприклад – скандал з Схід ГЗК, де Юрій Вітренко не побачив нічого поганого в тому, що трудовий колектив після закриття комбінату буде вимушений шукати кращої долі в Польщі.
Будь ласка, зачекайте...
Дядечку , а який різновид діяльності виконує ця прокладка ?!
Ну крім росподілу (дерібану) грошових потоків ...
ТЮ, как всегда, свои измышления выдает за догму.
В нормальні студії косу вже не беруть?
Он просто готов взять на себя негатив от повышения коммунальных тарифов.За вознаграждение конечно.Посмотрите этот ролик,с прослушкой Витренко,когда он молол,во сколько надо задрать тарифы,и вам всё станет ясно:
https://www.youtube.com/watch?v=ecUG3toW_Ec&list=PLAXSU6DvR7qaqFYKmNFDcNUZrMJaT4S3M&index=189
Голосуйте за Юлю!
Раз не умеешь общаться.
сисекянуковича не раскрыта.
Бо яким чином ви би стримали б ********** танки , якщо б вони поперли через Сумщину й Харківщину ?! Й скільки би відсотків в ВСУ перйшло б на бік ***** ?! В Криму було 80% . Майже усе керівнцицтво ВМФ ...
Тільки добробати почали давати відсіч , коли вони самоорганізувалися десь у квітні .
А до цього не було у влади в Україні відчуття , що просто хтось підпорядковується .
В Київі , в сердці країни, цілих 2 тиждня не було ментури на вулицях .
Тільки особа з ПТУшною освітою може вірити , що при навіть 30% зрадників в армії можно такою армією ефективно керувати . А в Криму , півторюю , було аж 80% зрадників . Причому в керівництві особливо .
Скільки було реально зрадників в цілому ВСУ не було зрозуміло й через місяць після Революції Гідності ...
Крим почали здавати йще в часи Кучмо , коли віддали під відкум цю землю донецькій братві .
Ющенко , коли погодився на дерібан з Ригоблювотою й погодився , що Крим це їх дерібан .
А Ібукович тільки остоточно завершив здачу Криму . В лютому 2014 там (в Криму) вже не було жодного джерела зпротиву ********** крім переважної меньшості -- кримських татар !!!
Будте осторожны! Иван Сулыма и Старый конь - самые-самые защитнички Юльки-золотой ручки!
А про Юлю тобі, кацарилий, треба було до Киреєва йти з компроматом. Бо за три роки аудиту ЖОДНОГО корупційного інтересу на Тімошенко не винайшли. Хоч з бюджету країни було витрачено на аудит добрий десяток мільонів доларів.
Остальное лишнее.
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Так, я - лошара, бо ніде в політиці не заробляю, але вкладаю в нех свій час і гроші. Тобі, холуйській душі, це не зрозуміти. В тебе є свій хозяїн, а в мене є моя країна. Твій хозяїн тебе годує і ти йому служиш, а я будую свою країну і мене годувати нема кому, тому я - вільна людина. Хоч, цілком припускаю, грошей у тебе більше.
Ось тому ти виглядаєш тут голодним кацапюрою, який добре володіє українською, але гидує єю послуговуватись і прийшов підробитись у Мародера, потроливши його політичного конкурента, якому Мародер сьогодні програє начисту