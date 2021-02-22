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Государственная авиакомпания может быть создана в текущем году, - замглавы ОП Тимошенко

Новости Цензор.НЕТ Общество

Государственная авиакомпания может быть создана в текущем году, - замглавы ОП Тимошенко

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко выразил надежду, что работы по созданию государственного авиаперевозчика будут завершены в 2021 году.

Об этом он заявил сегодня в ходе форума "Украина 30. Инфраструктура", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"У нас есть амбициозная цель создания государственного авиаперевозчика. Мы надеемся, что сможем это доделать в этом году, и Украина получит понятного государственного национального авиаперевозчика, который сможет решать не только вопросы туризма, но и вопросы государства. Много кто из вас помнит, как это было весной, когда мы забирали наших граждан и сотрудничали с частными авиакомпаниями. Все это будет решать национальный большой авиаперевозчик, который, надеюсь, будет известен по всему миру", - сказал он

Тимошенко также отметил, что для работы в этом направлении целями государства являются: отмена НДС на внутренние перевозки, формирование команды топ-менеджеров, разработка авиамаршрутов, формирование парка самолетов на условиях лизинга.

Читайте также: Международные авиаперевозки могут полностью возобновиться с 2023 года, - Криклий

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+4
Коли вже скінчаться ці Нью-Васюки ?
Сьогодні тих дебілів,-як прорвало !
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22.02.2021 12:05
+3
ну да...государственную компанию в китай за собачкой проще послать,чем бенину
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22.02.2021 12:00
+3
а накуя?? шоб спасти от банкротства активы игорьвалерича
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22.02.2021 12:01
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ну да...государственную компанию в китай за собачкой проще послать,чем бенину
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22.02.2021 12:00 Ответить
а накуя?? шоб спасти от банкротства активы игорьвалерича
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22.02.2021 12:01 Ответить
Ну, когда нищее государство собирается строить "государственнный НПЗ( Косатая Варофффка), Расширять и превращать Гостомельский порт в основной аэровокзал Киева(Гройсман, приналичии недогруженного на 70 проц. Государственного Борисполя), или создают госавиакомпанию(Зеленский, при отсутствии пассажиров в принципе), сразу понимаешь-воровство планируется грандиозное.
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22.02.2021 13:37 Ответить
У Коломойского новая идея. Он хочет продать свое МАУ государству. Придумано и обоснование - создание государственной авиакомпании. Долги МАУ перед "Украэрорухом" составляют 1,118 млрд. гривен.
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22.02.2021 21:52 Ответить
у них пронос. одновременный. им бы врачей да изолятор. годиков на 8-10.
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22.02.2021 12:01 Ответить
"Аеросвітом" її назвіть.
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22.02.2021 12:02 Ответить
...полшестого зуб дает? Государственная авиакомпания может быть создана в текущем году, - замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 7654
Государственная авиакомпания может быть создана в текущем году, - замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 8642
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22.02.2021 12:04 Ответить
туризм сложился, а они самолеты хотят покупать... ну-ну
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22.02.2021 12:05 Ответить
как раз самый момент - Коломойскому нужно сбагрить самолеты которые стали ненужными.
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22.02.2021 12:46 Ответить
Коли вже скінчаться ці Нью-Васюки ?
Сьогодні тих дебілів,-як прорвало !
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22.02.2021 12:05 Ответить
Знову десь обхєзалися.
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22.02.2021 12:09 Ответить
ото кормуха))) це як будування аеропорту на дамбасі... чи поглиблення Азовського моря.
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22.02.2021 12:07 Ответить
Государственная авиакомпания может быть создана в текущем году, - замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 7980
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22.02.2021 12:13 Ответить
А НАХРЕНА "государственная авиакомпания может быть создана"?
Своего племяша пристоить директором или просто бабала попилить?
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22.02.2021 12:23 Ответить
..создание авиакомпании ..это необходимость наличия значительных денежных вложений , начиная от приобретения офиса... подбора профперсонала... до самолётов ..их базирования..обслуживания...обучения экипажей и поиска ниши в выполнении рейсов. И всё это ..ОГРОМНЕЙШИЕ вложения с большими вопросом возврата их в качестве прибыли. Здесь всё просто! За госсредства всё делаем... начинаем летать... ничего не получается... объявляем себя банкротом... приватизируем компанию... а дальше масса вариантов. Это уже то не ГОСУДАРСТВЕННОЕ!!!))))
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22.02.2021 13:18 Ответить
Думаецца, не хватает существенной детали-госкомпания выкупает по монопольно высокой цене самолеты збыткового МАУ, и прочие активы, МАУ ей переуступают лизинговые еропланы, и только потом банкротство и прочая...
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22.02.2021 13:42 Ответить
Разве что ..помочь Коломою избавиться от обязательств по лизингу и продать подороже то..что является его собственностью.? Так в собственности у него единицы самолётов... Всё в лизинге... Ну это зелёная сопля может порешать. Тут Вы правы ... Да и долги Коломоя на государство повесить. Ничего проще нет... купить МАУ... поменять название и вперёд. Но... через полгода разбегуться все экипажи... Будут дикие долги за топливо... использование ВП..и масса всего. Банкротство и опять приватизация... А дешёвых самолётов в лизинг сейчас масса... Никому не нужны... Бери не хочу...
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22.02.2021 13:54 Ответить
Ну, то что планирют чего-нибудь украсть-нет сомннения. Ну и ИВК от головных болей избавить-святое дело.
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22.02.2021 14:20 Ответить
Во всем цивилизованном мире "государственные авиакомпании" давно приватизированы. Та же Аль Италия была на стадии банкротства пока в 2008 ее не приватизировали.
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22.02.2021 12:50 Ответить
Державна авіакомпанія буде возити держслужбовців шапіто95 безкоштовно, це перемога товарісчі!
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22.02.2021 13:47 Ответить
На всякий случай: долг МАУ перед "Украэрорухом" - 1,118 млрд. гривен. Я так понимаю, этот долг хотят продать Украэроруху
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22.02.2021 14:12 Ответить
 
 