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Новости Коронавирус и карантин
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Международные авиаперевозки могут полностью возобновиться с 2023 года, - Криклий

Международные авиаперевозки могут полностью возобновиться с 2023 года, - Криклий

Международные авиаперевозки могут полностью возобновиться с 2023 года. В этом году Украина может выйти на половину объемов авиаперевозок от 2019 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом рассказал в интервью РБК-Украина министр инфраструктуры Владислав Криклий.

По его словам, в 2020 году Украина вышла на менее чем треть - 28% объема перевозок пассажиров от показателей 2019 года. Криклий говорит, что ожидания и прогнозы постоянно меняются.

"Мы рассчитываем, что в этом году при условии, что все будет двигаться по прогнозируемой плоскости, если успешно пойдет программа по вакцинации и страны будут открываться, если не будут возникать очередные штаммы коронавируса или новые всемирные волны эпидемии, мы выйдем на половину объемов авиаперевозок от 2019 года", - отметил он.

Он напомнил, что 2019 год был самым успешным для авиации.

"Уже в 2022 году - примерно на три четверти, и тогда уже в 2023 году по таким прогнозам полностью восстановим тот объем, который был до пандемии", - отметил министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Грузия с 1 февраля отменяет запрет на международные регулярные авиарейсы, - Криклий

Напомним, Дмитрий Кулеба заявил, что правительство не планирует вводить ограничения на международные авиасообщения. Рейсы в другие страны будут осуществлять в обычном режиме.

Также Украина пока не планирует запрещать авиасообщение с Британией из-за обнаружения новой мутации коронавируса.

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Міжнародні авіаперевезення можуть повністю відновиться з 2023 року, - Криклій



з таким же успіхом він міг назвати і цифру 2024,2022..


до цього яасу його точно на цій посаді не буде... А хто зараз пам"ятає передбачення,наприклад Омеляна..Чи навіть Гройсмана ))))
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26.01.2021 08:46 Ответить
Что могут сделатЬ перевозки - возобновитЬся!!! Доколе?
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26.01.2021 09:06 Ответить
Мессия, однако
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26.01.2021 09:53 Ответить
Всім громадянам дали два роки покарання Батьківщиною, а от Лєра Аблігація може прилітати з Лондона і плутократи теж виїзні.
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26.01.2021 10:33 Ответить
 
 