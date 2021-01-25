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Грузия с 1 февраля отменяет запрет на международные регулярные авиарейсы, - Криклий

Грузия с 1 февраля отменяет запрет на международные регулярные авиарейсы, - Криклий

Допуск полетов будет осуществляться с учетом всех мер безопасности и медицинских протоколов.

Об этом в Telegram сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий, информирует Цензор.НЕТ.

"Грузия отменяет запрет на международные регулярные авиарейсы с 1 февраля. Теперь все новые и действующие авиакомпании могут планировать регулярные полеты из и в Грузию с определенной регулярностью", - подчеркнул Криклий.

Отмечается, что допуск полетов будет осуществляться с учетом всех мер безопасности и медицинских протоколов.

"Также грузинские власти обсуждает варианты упрощения режима въезда в Грузию для визитеров из разных стран, в первую очередь, стран ЕС, Персидского залива и Израиля, чтобы уже к лету 2021 иметь возможность принимать всех туристов", - добавил Криклий.

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Автор: 

Грузия (4499) авиасообщение (793) Криклий Владислав (323)


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