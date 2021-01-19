Мининфраструктуры разработало план перехода на экотранспорт, - Криклий

В Министерстве инфраструктуры разработали пошаговый action plan внедрения в Украине экологического транспорта в рамках Национальной транспортной стратегии до 2030 года.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"Национальной транспортной стратегией до 2030 года предусмотрено обеспечение безопасного экологически чистого и энергоэффективного транспорта. Сейчас есть соответствующий action plan, который в ближайшее время будет приниматься. Он предусматривает конкретные и действенные шаги, которые определяют зеленый курс как один из приоритетов", - отметил Криклий.

По словам министра, положения плана предусматривают прежде всего развитие общественного электротранспорта и велосипедной инфраструктуры в городах Украины.

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Криклий заметил, что приоритетами транспортной стратегии является обеспечение замены транспорта с углеводородными выбросами на "зеленый" транспорт, развитие необходимой инфраструктуры, в частности зарядных станций, внедрение маркировки транспорта в соответствии с уровнем опасности, стимулирование развития альтернативных видов авиационного топлива.

По словам Криклия, в 2019-2020 году сеть электрозарядных станций в Украине возросла на 57% и на сегодняшний день насчитывает более 8500 станций.

"Но этого мало. Сеть электрозарядных станций преимущественно размещена на городских территориях и их не хватает между городами", - подчеркнул министр.

Поэтому в рамках стратегии кроме развития необходимой инфраструктуры в городах ведомство планирует размещать на магистралях, между населенными пунктами и на дорогах государственного значения зарядные станции для электротранспорта.

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