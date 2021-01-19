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Новости
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Мининфраструктуры разработало план перехода на экотранспорт, - Криклий

Мининфраструктуры разработало план перехода на экотранспорт, - Криклий

В Министерстве инфраструктуры разработали пошаговый action plan внедрения в Украине экологического транспорта в рамках Национальной транспортной стратегии до 2030 года.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"Национальной транспортной стратегией до 2030 года предусмотрено обеспечение безопасного экологически чистого и энергоэффективного транспорта. Сейчас есть соответствующий action plan, который в ближайшее время будет приниматься. Он предусматривает конкретные и действенные шаги, которые определяют зеленый курс как один из приоритетов", - отметил Криклий.

По словам министра, положения плана предусматривают прежде всего развитие общественного электротранспорта и велосипедной инфраструктуры в городах Украины.

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Криклий заметил, что приоритетами транспортной стратегии является обеспечение замены транспорта с углеводородными выбросами на "зеленый" транспорт, развитие необходимой инфраструктуры, в частности зарядных станций, внедрение маркировки транспорта в соответствии с уровнем опасности, стимулирование развития альтернативных видов авиационного топлива.

По словам Криклия, в 2019-2020 году сеть электрозарядных станций в Украине возросла на 57% и на сегодняшний день насчитывает более 8500 станций.

"Но этого мало. Сеть электрозарядных станций преимущественно размещена на городских территориях и их не хватает между городами", - подчеркнул министр.

Поэтому в рамках стратегии кроме развития необходимой инфраструктуры в городах ведомство планирует размещать на магистралях, между населенными пунктами и на дорогах государственного значения зарядные станции для электротранспорта.

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Автор: 

транспорт (1757) экология (1607) Мининфраструктуры (941) Криклий (323)


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Топ комментарии
+1
теперь бубу педали заставят крутить...
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19.01.2021 17:21
+1
Сегодня походу кокса подвезли в мининфраструктуры. То они мечтают до 350 км/ч разгонять еще совковые электровозы и с вокзалов торговые центры делать. И опять же сегодня мы уже начинаем переходит на экотранспорт))) День еще не закончился, сей час еще дорожку оприходуют и с 2025 на Марс трамваи пустят)
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19.01.2021 17:22
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Чекаємо електробуси українського виробництва на вулицях українських мегаполісів!
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19.01.2021 17:16 Ответить
Як мінімум потрібні тролейбуси з автономним ходом - дуобуси. Зараз їх виробляють в Білорусі а мають виробляти і в Україні.
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19.01.2021 17:18 Ответить
Беларусь будет демпинговать, но свое продаст.
Пол (ну 10%) РФ в Белорусских автобусах ибо отдают почти даром.
Это рынок детка
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19.01.2021 17:21 Ответить
Проти білоруського еспорту будуть введені антидиктаторські санкції.
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19.01.2021 17:27 Ответить
Кто делать будет? У нас обычные троллейбусы только "Богдан" и исключительно совместно с чехами и с Китам.
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19.01.2021 18:15 Ответить
Богдан моторс виробляє тролейбуси з автономним ходом, в Кременчуці їздять.
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19.01.2021 18:52 Ответить
Можно элетролобзики на колёса поставить Классный стартап
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19.01.2021 17:19 Ответить
Не спешите Маска . Человеку надо работать . У него нет свободной недели , чтобы поржать .
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19.01.2021 17:20 Ответить
теперь бубу педали заставят крутить...
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19.01.2021 17:21 Ответить
Сегодня походу кокса подвезли в мининфраструктуры. То они мечтают до 350 км/ч разгонять еще совковые электровозы и с вокзалов торговые центры делать. И опять же сегодня мы уже начинаем переходит на экотранспорт))) День еще не закончился, сей час еще дорожку оприходуют и с 2025 на Марс трамваи пустят)
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19.01.2021 17:22 Ответить
трамваи на марс на педальной тяге...хиба бувайе круче?
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19.01.2021 17:28 Ответить
А чому науковці, які працюють в цьому напрямку нічого про такі плану не знають?..
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19.01.2021 18:14 Ответить
Скільки потрібно електрики,якщо буде декілька мільйонів таких автівок? Де будуть переробляти акумулятори?
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19.01.2021 18:20 Ответить
какой бред, 60% на тавриях и тазах ездят, и тут все гоп и на электромобилях. Зеклоуны!
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19.01.2021 18:34 Ответить
 
 