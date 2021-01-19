Мінінфраструктури розробило план переходу на екотранспорт, - Криклій

У Міністерстві інфраструктури розробили покроковий action plan впровадження в Україні екологічного транспорту в рамках Національної транспортної стратегії до 2030 року.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

"Національною транспортною стратегією до 2030 року передбачено забезпечення безпечного екологічно чистого та енергоефективного транспорту. Зараз є відповідний action plan, який найближчим часом буде ухвалюватися. Він передбачає конкретні та дієві кроки, які визначають зелений курс як один із пріоритетів", - зазначив Криклій.

За словами міністра, положення плану передбачають перш за все розвиток громадського електротранспорту і велосипедної інфраструктури в містах України.

Криклій зауважив, що пріоритетами транспортної стратегії є забезпечення заміни транспорту з вуглеводневими викидами на "зелений" транспорт, розбудова необхідної інфраструктури, зокрема зарядних станцій, запровадження маркування транспорту відповідно до рівня екологічної небезпеки, стимулювання розвитку альтернативних видів авіаційного палива.

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За словами Криклія, у 2019-2020 році мережа електрозарядних станцій в Україні зросла на 57% і наразі налічує понад 8500 станцій.

"Але цього замало. Мережа електрозарядних станцій переважно розміщена на міських територіях і їх бракує між містами", - наголосив міністр.

Тому в рамках стратегії окрім розвитку необхідної інфраструктури у містах відомство планує розміщувати на магістралях, між населенними пунктами і на дорогах державного значення зарядні станції для електротранспорту.

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