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Новини
2 025 14

Мінінфраструктури розробило план переходу на екотранспорт, - Криклій

Мінінфраструктури розробило план переходу на екотранспорт, - Криклій

У Міністерстві інфраструктури розробили покроковий action plan впровадження в Україні екологічного транспорту в рамках Національної транспортної стратегії до 2030 року.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

"Національною транспортною стратегією до 2030 року передбачено забезпечення безпечного екологічно чистого та енергоефективного транспорту. Зараз є відповідний action plan, який найближчим часом буде ухвалюватися. Він передбачає конкретні та дієві кроки, які визначають зелений курс як один із пріоритетів", - зазначив Криклій.

За словами міністра, положення плану передбачають перш за все розвиток громадського електротранспорту і велосипедної інфраструктури в містах України.

Криклій зауважив, що пріоритетами транспортної стратегії є забезпечення заміни транспорту з вуглеводневими викидами на "зелений" транспорт, розбудова необхідної інфраструктури, зокрема зарядних станцій, запровадження маркування транспорту відповідно до рівня екологічної небезпеки, стимулювання розвитку альтернативних видів авіаційного палива.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поживанов розкритикував законопроєкт міністра Криклія про реформу громадського транспорту

За словами Криклія, у 2019-2020 році мережа електрозарядних станцій в Україні зросла на 57% і наразі налічує понад 8500 станцій.

"Але цього замало. Мережа електрозарядних станцій переважно розміщена на міських територіях і їх бракує між містами", - наголосив міністр.

Тому в рамках стратегії окрім розвитку необхідної інфраструктури у містах відомство планує розміщувати на магістралях, між населенними пунктами і на дорогах державного значення зарядні станції для електротранспорту.

Читайте також: У Європі підприємствам повертають екоподаток на модернізацію, а у нас ніхто не знає, куди цей податок зникає, - нардеп Шахов

Автор: 

транспорт (1390) екологія (1346) Мінінфраструктури (2060) Криклій (548)


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Топ коментарі
+1
теперь бубу педали заставят крутить...
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19.01.2021 17:21
+1
Сегодня походу кокса подвезли в мининфраструктуры. То они мечтают до 350 км/ч разгонять еще совковые электровозы и с вокзалов торговые центры делать. И опять же сегодня мы уже начинаем переходит на экотранспорт))) День еще не закончился, сей час еще дорожку оприходуют и с 2025 на Марс трамваи пустят)
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19.01.2021 17:22
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Чекаємо електробуси українського виробництва на вулицях українських мегаполісів!
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19.01.2021 17:16 Відповісти
Як мінімум потрібні тролейбуси з автономним ходом - дуобуси. Зараз їх виробляють в Білорусі а мають виробляти і в Україні.
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19.01.2021 17:18 Відповісти
Беларусь будет демпинговать, но свое продаст.
Пол (ну 10%) РФ в Белорусских автобусах ибо отдают почти даром.
Это рынок детка
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19.01.2021 17:21 Відповісти
Проти білоруського еспорту будуть введені антидиктаторські санкції.
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19.01.2021 17:27 Відповісти
Кто делать будет? У нас обычные троллейбусы только "Богдан" и исключительно совместно с чехами и с Китам.
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19.01.2021 18:15 Відповісти
Богдан моторс виробляє тролейбуси з автономним ходом, в Кременчуці їздять.
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19.01.2021 18:52 Відповісти
Можно элетролобзики на колёса поставить Классный стартап
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19.01.2021 17:19 Відповісти
Не спешите Маска . Человеку надо работать . У него нет свободной недели , чтобы поржать .
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19.01.2021 17:20 Відповісти
теперь бубу педали заставят крутить...
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19.01.2021 17:21 Відповісти
Сегодня походу кокса подвезли в мининфраструктуры. То они мечтают до 350 км/ч разгонять еще совковые электровозы и с вокзалов торговые центры делать. И опять же сегодня мы уже начинаем переходит на экотранспорт))) День еще не закончился, сей час еще дорожку оприходуют и с 2025 на Марс трамваи пустят)
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19.01.2021 17:22 Відповісти
трамваи на марс на педальной тяге...хиба бувайе круче?
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19.01.2021 17:28 Відповісти
А чому науковці, які працюють в цьому напрямку нічого про такі плану не знають?..
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19.01.2021 18:14 Відповісти
Скільки потрібно електрики,якщо буде декілька мільйонів таких автівок? Де будуть переробляти акумулятори?
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19.01.2021 18:20 Відповісти
какой бред, 60% на тавриях и тазах ездят, и тут все гоп и на электромобилях. Зеклоуны!
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19.01.2021 18:34 Відповісти
 
 