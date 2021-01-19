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Криклий отстранил директора Одесского морпорта Мясковского. ДОКУМЕНТ

Криклий отстранил директора Одесского морпорта Мясковского. ДОКУМЕНТ

Министр инфраструктуры Владислав Криклий отстранил от должности директора госпредприятия "Одесский морской торговый порт" Алексея Мясковского на время проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия.

Об этом сообщает сайт "Порты Украины", где обнародован соответствующий приказ министра от 16 января 2021, передает Цензор.НЕТ.

Согласно приказу, Мясковский отстранен "на время проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия".

Исполнение обязанностей директора порта на период отстранения Мясковского возложено на первого заместителя Александра Гармаша.

Криклий отстранил директора Одесского морпорта Мясковского 01

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Одесса (7864) порт (731) Мининфраструктуры (941) Криклий (323)


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Отстранил. На время проведения проверки, что дважды указано в тексте новости. Новость только для заголовка, в котором интригующее просто "отстранил"?
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19.01.2021 13:13 Ответить
Зазвичай після відсторонення з такої посади назад не повертаються. Раніше потрібно було мізкувати, чи не занадто мало з накраденого він передає наверх.
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19.01.2021 13:16 Ответить
Це крикливе падло хоче повернути ТО для автомобілів, .качнуть добре грошей з рабів.
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19.01.2021 13:36 Ответить
 
 