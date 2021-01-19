Криклий отстранил директора Одесского морпорта Мясковского. ДОКУМЕНТ

Министр инфраструктуры Владислав Криклий отстранил от должности директора госпредприятия "Одесский морской торговый порт" Алексея Мясковского на время проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия.

Об этом сообщает сайт "Порты Украины", где обнародован соответствующий приказ министра от 16 января 2021, передает Цензор.НЕТ.

Согласно приказу, Мясковский отстранен "на время проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия".

Исполнение обязанностей директора порта на период отстранения Мясковского возложено на первого заместителя Александра Гармаша.

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