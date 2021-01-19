Криклій відсторонив директора Одеського морпорту Мясковського. ДОКУМЕНТ

Міністр інфраструктури Владислав Криклій відсторонив від посади директора держпідприємства "Одеський морський торговельний порт" Олексія Мясковського на час перевірки фінансово-господарської діяльності підприємства.

Про це повідомляє сайт "Порти України", де оприлюднено відповідний наказ міністра від 16 січня 2021 року, передає Цензор.НЕТ.

Згідно з наказом, Мясковський відсторонений "на час проведення перевірки фінансово-господарської діяльності підприємства".

Виконання обов'язків директора порту на період відсторонення Мясковського покладено на першого заступника Олександра Гармаша.

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