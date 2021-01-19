Криклій відсторонив директора Одеського морпорту Мясковського. ДОКУМЕНТ
Міністр інфраструктури Владислав Криклій відсторонив від посади директора держпідприємства "Одеський морський торговельний порт" Олексія Мясковського на час перевірки фінансово-господарської діяльності підприємства.
Про це повідомляє сайт "Порти України", де оприлюднено відповідний наказ міністра від 16 січня 2021 року, передає Цензор.НЕТ.
Згідно з наказом, Мясковський відсторонений "на час проведення перевірки фінансово-господарської діяльності підприємства".
Виконання обов'язків директора порту на період відсторонення Мясковського покладено на першого заступника Олександра Гармаша.
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trawler_tug
показати весь коментар19.01.2021 13:13 Відповісти Мені подобається 0
Василь Довганенко #437088
показати весь коментар19.01.2021 13:16 Відповісти Мені подобається 1
Жорж Рудий
показати весь коментар19.01.2021 13:36 Відповісти Мені подобається 1
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