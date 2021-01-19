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Криклій відсторонив директора Одеського морпорту Мясковського. ДОКУМЕНТ

Криклій відсторонив директора Одеського морпорту Мясковського. ДОКУМЕНТ

Міністр інфраструктури Владислав Криклій відсторонив від посади директора держпідприємства "Одеський морський торговельний порт" Олексія Мясковського на час перевірки фінансово-господарської діяльності підприємства.

Про це повідомляє сайт "Порти України", де оприлюднено відповідний наказ міністра від 16 січня 2021 року, передає Цензор.НЕТ.

Згідно з наказом, Мясковський відсторонений "на час проведення перевірки фінансово-господарської діяльності підприємства".

Виконання обов'язків директора порту на період відсторонення Мясковського покладено на першого заступника Олександра Гармаша.

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Криклій відсторонив директора Одеського морпорту Мясковського 01

Автор: 

Одеса (5432) порт (2037) Мінінфраструктури (2060) Криклій (548)


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Отстранил. На время проведения проверки, что дважды указано в тексте новости. Новость только для заголовка, в котором интригующее просто "отстранил"?
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19.01.2021 13:13 Відповісти
Зазвичай після відсторонення з такої посади назад не повертаються. Раніше потрібно було мізкувати, чи не занадто мало з накраденого він передає наверх.
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19.01.2021 13:16 Відповісти
Це крикливе падло хоче повернути ТО для автомобілів, .качнуть добре грошей з рабів.
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19.01.2021 13:36 Відповісти
 
 