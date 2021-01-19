Билеты на поезда в 2021 году подорожают на 20%, - Криклий
Билеты на поезда подорожают в 2021 году на 20%, поэтапное повышение ежемесячно на 2% начнется с 1 марта.
Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на 1+1.
По словам чиновника, индексация не проводилась с 2018 года. А в 2020 году была отложена из-за карантинных ограничений, во время которых пассажирские перевозки были остановлены почти на три месяца.
"Индексация планировалась в 2020 году. Но были разные коронавирусные ограничения. В частности, более трех месяцев пассажирские перевозки были остановлены, поэтому не было смысла. Запланировано, что с марта ежемесячно будут делать индексацию по два процента", - сообщил Криклий.
Министр отметил, что на билетах можно сэкономить до 40%, если покупать их заблаговременно.
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я так гляжу, те надо побольше золотого дождя от сывочолого на лицо? наслаждайся
Если бы что-то дешевело вот это новость сенсационная))
зебилы, где овации?
На палю гадів за брехню та обкрадання народу.
тут многие писали, что она выше чем в РФ теперь.
мне как пенсионеру билеты до юга совсем не в тягость, а это 6т км.<->
курить вот только нельзя теперь, дак остановки даже у скорых поездов каждые 2-4 часа, можно потерпеть.
идешь идешь, а там все по колено. ни поплавать ни понырять.
А теперь и вовсе возомнили о себе, много такого чего мне не приятно и слышать.
Не люблю перебежчиков, любой казанский татарин их в патриотизме к стране переплюнет.
даже молодоженка с тернопольским пацаном и то стали россиянами.
мне было не по себе, вагон шатало из стороны в сторону.
было сначала страшновато, потом привык ибо скорость низкая, тем более стали местные подсаживатся и успокаивать, что это в порядке вещей.
есть еще опвт на машине, но зачем уж о плохом все время.
вот и всё бездорожье.
а по бездорожью, да есть в малых населенных пунктах. ну нет у них денег на дороги, не будет же область им строить.
федералы только трассы делают, а уж в населенных пунктах сами пускай как хотят так и живут.
вот тебе и демократия, по доходу и расход.
Китай представил прототип современного транспортного средства на магнитной подушке, который, по словам ее разработчиков, может обеспечить более дешевый и быстрый способ передвижения нового поколения, приближающийся по скорости к некоторым самолетам, сообщает South China Morning Post. Исследователи из юго-западного университета Цзяотун представили новый поезд в Чэнду.
Ультрасовременный прототип способен двигаться со скоростью 620 км / ч, но исследователи заявили, что они работают над увеличением скорости до 800 км / ч.
Конструкторы сообщили местным СМИ, что до того, как новая технология станет коммерчески рентабельной, еще есть проблемы, которые необходимо решить. По их оценке, этот процесс может занять еще шесть лет. Старший инженер исследовательской группы, сказал, что ориентировочная стоимость строительства новой линии на магнитной подвеске составит от 250 миллионов юаней (38,65 миллиона долларов США) до 300 миллионов юаней за километр по сравнению с 200 миллионами юаней за километр высокоскоростной железной дороги. Эта стоимость может снизиться, если линии на магнитной подушке пойдут в массовое производство. Более легкий вагон поезда также поможет сократить расходы на строительство мостов и туннелей для новых линий.
Еще одна проблема, над которой работают исследователи, это шум, который инженеры надеются уменьшить за счет улучшения аэродинамики.
И ещё -шлаГбаумы в аренду .
Кто думает ,что такого не будет,вероятно находится в Занзибаре в командировке....
Эх и зачем ВЫ этим зеленым крокодилам подсказываете?
Так они еще и налог на почки и глаза введут
с учетом если по трассе средний автомобиль кушает 7-8л (есть и меньше) то поездка на авто выйдет 1000-1500 грн. цена двух билетов.
в дальнейшем будет только дорожать. никому ненужны пассажиры на ЖД они просто мешают царькам возить гружы
https://antikor.com.ua/articles/8208-kolomojskij_prodal_ukrainskoj_armii_kerosin_po_zavyshennoj_tsene Украинский олигарх, губернатор Днепропетровской области Игорь Коломойский обманул Вооруженные силы страны, продав им авиакеросин по цене в полтора раза дороже своей же отпускной. Купите паровоз, Ахметов цену на уголь поднимет.
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