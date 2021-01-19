Билеты на поезда в 2021 году подорожают на 20%, - Криклий

Билеты на поезда подорожают в 2021 году на 20%, поэтапное повышение ежемесячно на 2% начнется с 1 марта.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на 1+1.

По словам чиновника, индексация не проводилась с 2018 года. А в 2020 году была отложена из-за карантинных ограничений, во время которых пассажирские перевозки были остановлены почти на три месяца.

"Индексация планировалась в 2020 году. Но были разные коронавирусные ограничения. В частности, более трех месяцев пассажирские перевозки были остановлены, поэтому не было смысла. Запланировано, что с марта ежемесячно будут делать индексацию по два процента", - сообщил Криклий.

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Министр отметил, что на билетах можно сэкономить до 40%, если покупать их заблаговременно.