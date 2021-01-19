Квитки на потяги в 2021 році подорожчають на 20%, - Криклій

Квитки на потяги подорожчають у 2021 році на 20%, поетапне підвищення щомісяця на 2% почнеться з 1 березня.

Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на 1+1.

За словами чиновника, індексація не проводилася з 2018 року. А в 2020 році була відкладена через карантинні обмеження, під час яких пасажирські перевезення були зупинені майже на три місяці.

"Індексація планувалася в 2020 році. Але були різні коронавірусні обмеження. Зокрема, більш як три місяці пасажирські перевезення були зупинені, тому не було сенсу. Заплановано, що з березня щомісяця будуть робити індексацію по два відсотки", - повідомив Криклій.

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Міністр зазначив, що на квитках можна заощадити до 40%, якщо купувати їх завчасно.