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Квитки на потяги в 2021 році подорожчають на 20%, - Криклій

Квитки на потяги в 2021 році подорожчають на 20%, - Криклій

Квитки на потяги подорожчають у 2021 році на 20%, поетапне підвищення щомісяця на 2% почнеться з 1 березня.

Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на 1+1.

За словами чиновника, індексація не проводилася з 2018 року. А в 2020 році була відкладена через карантинні обмеження, під час яких пасажирські перевезення були зупинені майже на три місяці.

"Індексація планувалася в 2020 році. Але були різні коронавірусні обмеження. Зокрема, більш як три місяці пасажирські перевезення були зупинені, тому не було сенсу. Заплановано, що з березня щомісяця будуть робити індексацію по два відсотки", - повідомив Криклій.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Укрзалізниця" встановить камери спостереження в електричках і "червону кнопку" в кабінах машиністів, - Жмак

Міністр зазначив, що на квитках можна заощадити до 40%, якщо купувати їх завчасно.

Автор: 

квитки (447) Укрзалізниця (6815) Криклій (548)


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Топ коментарі
+31
Билеты на поезда в 2021 году подорожают на 20%, - Криклий - Цензор.НЕТ 5795
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19.01.2021 01:38
+24
На что еще зеленые шмаркли не повысили цены в новом году?
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19.01.2021 00:38
+23
Билеты на поезда в 2021 году подорожают на 20%, - Криклий - Цензор.НЕТ 1932
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19.01.2021 00:57
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На что еще зеленые шмаркли не повысили цены в новом году?
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19.01.2021 00:38 Відповісти
на то же, на шо и шоколадная гамнина подымала во времена своей каденции каждый год.
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19.01.2021 02:22 Відповісти
Спалилась шмаркля.
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19.01.2021 05:08 Відповісти
та это ты ныкаешься по подворотням. я спокойно по улице хожу. так шо "спалился" - не про меня
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19.01.2021 15:54 Відповісти
С каких мне ныкаться? Уважаемый, я даже на форуме под своим именем, а не как некоторые с "собачьей кличкой".
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20.01.2021 09:16 Відповісти
ой-ой-ой, какой ты отважный! смотри не лусни от ЧСВ
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20.01.2021 13:26 Відповісти
Тобі, би№ло, окрім цін підняли зарплату втричі, а якщо ти не лінивий ка%ап, то можеш заробляти європейську зарплату.
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19.01.2021 06:55 Відповісти
спасибо, быдло, насмешило!
я так гляжу, те надо побольше золотого дождя от сывочолого на лицо? наслаждайся
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19.01.2021 15:53 Відповісти
какая зарплата у пдрса кріклія?
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19.01.2021 00:53 Відповісти
Билеты на поезда в 2021 году подорожают на 20%, - Криклий - Цензор.НЕТ 1932
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19.01.2021 00:57 Відповісти
Щоб повернути взад те зубожіння, потрібно знову років 10, якщо "профі" не довалять до корінця все збудоване і працююче.
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19.01.2021 08:01 Відповісти
Это к Янеку над вернуться? Так, Саакашвили сказал, что лет двадцать надо
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19.01.2021 08:42 Відповісти
Можете с ним в совок вернуться. Вам будет самое оно. Трындеть пустую туфту-- не мешки ворочать. Вы уже озолотились от его мощных реформ? Поделитесь?

Квитки на потяги в 2021 році подорожчають на 20%, - Криклій - Цензор.НЕТ 9833
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19.01.2021 08:59 Відповісти
Это стиль послереволюционных правителей
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19.01.2021 09:13 Відповісти
Это стиль тупого популиста, который может только врать. Особенно когда за это платят. Но 72% дебилов в это свято верили.
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19.01.2021 09:55 Відповісти
Зелёному шакалу импичмент!
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19.01.2021 00:59 Відповісти
это уже конец эпохи бедности? а то обещал сразу после выборов, а уже полтора года прошло
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19.01.2021 01:01 Відповісти
Эпоха бедности закончилась, он не соврал. .... Просто не сказал, что при нем начнется эпоха нищеты. Так что обещание сдержал, не подкопаешься.
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19.01.2021 01:41 Відповісти
Що ж зробиш коли 625 000 зарплати не хватає на життя чиновника
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19.01.2021 01:02 Відповісти
Когда что-то дорожает - это уже не новость, а обычный и похоже бесконечный процесс))
Если бы что-то дешевело вот это новость сенсационная))
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19.01.2021 01:05 Відповісти
очередная радость от зелёных гнид ...
зебилы, где овации?
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19.01.2021 01:05 Відповісти
Ото самі на своїх рухлядях з срср ще часів і катайтесь.👺👺👺👺👺
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19.01.2021 01:30 Відповісти
Билеты на поезда в 2021 году подорожают на 20%, - Криклий - Цензор.НЕТ 5795
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19.01.2021 01:38 Відповісти
Зелохи должны вернуться в родную говень.
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19.01.2021 01:45 Відповісти
хавай - те! тупі тілізрітєлі🤣
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19.01.2021 01:56 Відповісти
Народ нельзя перепрыгнуть, но его можно обойти.
На палю гадів за брехню та обкрадання народу.
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19.01.2021 02:45 Відповісти
я не понимаю чего так возмущается народ. минималку же подняли и будут поднимать.
тут многие писали, что она выше чем в РФ теперь.
мне как пенсионеру билеты до юга совсем не в тягость, а это 6т км.<->
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19.01.2021 02:46 Відповісти
да и вагоны теперь с кондеем и розеткой у каждого места, туалет, душ.
курить вот только нельзя теперь, дак остановки даже у скорых поездов каждые 2-4 часа, можно потерпеть.
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19.01.2021 02:54 Відповісти
На Мальдивы ездишь на поезде пенсионер?
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19.01.2021 02:57 Відповісти
пару раз был в Турции, ну ничего не удивило хотя 5 звезд оба раза Белек.
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19.01.2021 03:06 Відповісти
С чем не удивило с крымнашем? Был и я в Турции, в хорошей пятёрке в Алании, очень даже неплохо, теперь стараюсь ездить в Египет, дешевле, да и море получше и вокруг все свои.
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19.01.2021 03:11 Відповісти
Разик в Египте, но там мне не понравилось море.
идешь идешь, а там все по колено. ни поплавать ни понырять.
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19.01.2021 03:13 Відповісти
Выбирать надо отель, тогда и проблем не будет, но зато всегда хорошая погода и теплое море, не то что в Ялте летом бывает 15 градусов вода.
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19.01.2021 03:17 Відповісти
в Крыму давно не был лет 8, они там и раньше зазнайками были считали себя выше всех.
А теперь и вовсе возомнили о себе, много такого чего мне не приятно и слышать.
Не люблю перебежчиков, любой казанский татарин их в патриотизме к стране переплюнет.
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19.01.2021 03:17 Відповісти
Мы ездили, потому как Украина, последний раз как раз перед Майданом, в августе. Хорошо так посидели с россиянами, по дружески, прости Господи. Но шож, захотелось вам владычицей морскою стать, вот теперь у разбитого Крымита, хуже им теперь, небось вспоминают с теплом украинскую принадлежность.
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19.01.2021 03:27 Відповісти
на это могу сказать только то, что кто жил в Киеве все переехали обратно в Крым.
даже молодоженка с тернопольским пацаном и то стали россиянами.
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19.01.2021 03:39 Відповісти
У меня родственница жила в Крыму, работала в исполкоме, тоже радовалась крымнашу, думала коммунизм наступит, а её по приходу нахер с должности. Помыкалась, но всё плохо, переехала в Харьков к дочери. Отакои. Скажу напоследок, народу хуже стало в Крымнаше, чем при Украине.
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19.01.2021 03:46 Відповісти
Не нужно врать про всех.
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19.01.2021 10:17 Відповісти
Ну шож и за это надо рельсы перекрывать, не могут они сами людей неущемлять, надо постоянно майданить, а может и не дать сбежать, чтобы другим на будущее...
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19.01.2021 02:49 Відповісти
когда я заехал на украинскую территорию, транзит был к родственникам в Крым.
мне было не по себе, вагон шатало из стороны в сторону.
было сначала страшновато, потом привык ибо скорость низкая, тем более стали местные подсаживатся и успокаивать, что это в порядке вещей.
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19.01.2021 02:59 Відповісти
А шо на расее безрельсовые поезда уже? Да уж, китайцы далеко продвинулись, скоро Москву возьмут.
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19.01.2021 03:05 Відповісти
ну видимо за путями следят, поезда идут как по ковровой дорожке.
есть еще опвт на машине, но зачем уж о плохом все время.
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19.01.2021 03:10 Відповісти
Я понял, на танке опвт и бесконечные рельсы, мдя, ничего на расее не изменилось, бездорожье..
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19.01.2021 03:19 Відповісти
скажу одно покрывал расстояние по 1 времени в РФ в 2 раза быстрее, чем в Украине.
вот и всё бездорожье.
а по бездорожью, да есть в малых населенных пунктах. ну нет у них денег на дороги, не будет же область им строить.
федералы только трассы делают, а уж в населенных пунктах сами пускай как хотят так и живут.
вот тебе и демократия, по доходу и расход.
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19.01.2021 03:29 Відповісти
У нас тоже по трассам быстро, ну в остальном похоже на совок, ну ничего, маленький горшок слаще варит, не так велики расстояния, исправим со временем. Вот главное ваших оккупантов прогнать, чтобы не терроризировали Украину, да местных воров олигархов на палю. А народ у нас работящий.
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19.01.2021 03:38 Відповісти
Билеты на поезда в 2021 году подорожают на 20%, - Криклий - Цензор.НЕТ 2043
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19.01.2021 03:00 Відповісти
ступни обмазаны рошеном
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19.01.2021 16:33 Відповісти
А воздух, которым народ дышит, а дождь и снег - насколько подорожают?
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19.01.2021 03:46 Відповісти
пока криклий свистел, а глава УкрЖД брехал о том, что у него маленькая зряплата -

Китай представил прототип современного транспортного средства на магнитной подушке, который, по словам ее разработчиков, может обеспечить более дешевый и быстрый способ передвижения нового поколения, приближающийся по скорости к некоторым самолетам, сообщает South China Morning Post. Исследователи из юго-западного университета Цзяотун представили новый поезд в Чэнду.
Ультрасовременный прототип способен двигаться со скоростью 620 км / ч, но исследователи заявили, что они работают над увеличением скорости до 800 км / ч.
Конструкторы сообщили местным СМИ, что до того, как новая технология станет коммерчески рентабельной, еще есть проблемы, которые необходимо решить. По их оценке, этот процесс может занять еще шесть лет. Старший инженер исследовательской группы, сказал, что ориентировочная стоимость строительства новой линии на магнитной подвеске составит от 250 миллионов юаней (38,65 миллиона долларов США) до 300 миллионов юаней за километр по сравнению с 200 миллионами юаней за километр высокоскоростной железной дороги. Эта стоимость может снизиться, если линии на магнитной подушке пойдут в массовое производство. Более легкий вагон поезда также поможет сократить расходы на строительство мостов и туннелей для новых линий.
Еще одна проблема, над которой работают исследователи, это шум, который инженеры надеются уменьшить за счет улучшения аэродинамики.
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19.01.2021 05:37 Відповісти
да нахрена нам заморачиваться?! надА просто поднять цены....
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19.01.2021 10:54 Відповісти
___Нада просто продать вагоны. А рельсы приватизировать.Эффект колоссальный.
И ещё -шлаГбаумы в аренду .
Кто думает ,что такого не будет,вероятно находится в Занзибаре в командировке....
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19.01.2021 07:11 Відповісти
"Пробка! Подарок из Африки!"

Эх и зачем ВЫ этим зеленым крокодилам подсказываете?
Так они еще и налог на почки и глаза введут
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19.01.2021 08:18 Відповісти
пытаюсь ,как можно дальше увести от ещё более Абсурдных иДей !
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19.01.2021 19:47 Відповісти
В НОРМАЛЬНЫХ СТРАНАХ КЭШБЭК 20% , А У НАС КЭШФОРВАРД !!!
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19.01.2021 07:28 Відповісти
Поезд Киев-Трускавец. Цена 650 грн. Теперь под 800 грн будет что ли? Дешевле на самолете летать...
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19.01.2021 07:42 Відповісти
Киев - Трускавец расстояние между городами на машине 614 км., время пути 12 часов.
с учетом если по трассе средний автомобиль кушает 7-8л (есть и меньше) то поездка на авто выйдет 1000-1500 грн. цена двух билетов.

в дальнейшем будет только дорожать. никому ненужны пассажиры на ЖД они просто мешают царькам возить гружы
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19.01.2021 08:35 Відповісти
Петро Олексійович - АСТАЕАВІТЄСЬ! Що ж, Ви не даєте працювати гарним хлопчикам? Вони ж чекають, щось їх хвалили і кричали з кожної праски, які вони хАроші, а Ви їм ціни гоните вверх.
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19.01.2021 08:00 Відповісти
"Жму руку, абнимаю вас, Владимир Владимирович"
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19.01.2021 10:01 Відповісти
почетному железнодорожнику Лещенко денег нехватает.... поднимите еще
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19.01.2021 08:29 Відповісти
Дрібничка від зелених макак.
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19.01.2021 08:42 Відповісти
не порядок, ой не порядок. А де ролік від буби- про все будет харашо, все будет харашо я ета знаю...чи після буковелі рот замерз?
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19.01.2021 08:52 Відповісти
Квитки на потяги в 2021 році подорожчають на 20%, - Криклій - Цензор.НЕТ 7375
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19.01.2021 09:21 Відповісти
да, видно рыба передохла от перенапряжения....
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19.01.2021 10:48 Відповісти
Пост типичного совкодрочера, президент впереди, деньги есть, но товаров нет. Совок жив в заплесневелых зелёной плесенью головах.
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19.01.2021 11:18 Відповісти
Змішана , це коли дітки бобрів будуть в класі з педагогом, а діти прекаріата за ПК спілкуватись з Германом Грефом? Де він їм буде бухтіти, що освіченим народом важко маніпулювати, а значить цей винахід масонів - дистанційна "освіта" продукує тупих маніпул
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19.01.2021 09:23 Відповісти
Квитки на потяги в 2021 році подорожчають на 20%, - Криклій - Цензор.НЕТ 700
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19.01.2021 09:24 Відповісти
е ні, брате! ніяк не 0! то є цифра від'ємна, десь між -5 та -25, залежно від галузі)))
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19.01.2021 10:45 Відповісти
Квитки на потяги в 2021 році подорожчають на 20%, - Криклій - Цензор.НЕТ 7102
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19.01.2021 10:02 Відповісти
Ввести в Укрзалізницю Мустафу! Лєщєнка не справляється!
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19.01.2021 10:32 Відповісти
О! с Новым годом! еще чуть-чуть и дешевле будет личный вертолет прикупить)))
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19.01.2021 10:43 Відповісти
Купите вертолёт, Коломойский цену на керосин поднимет.

https://antikor.com.ua/articles/8208-kolomojskij_prodal_ukrainskoj_armii_kerosin_po_zavyshennoj_tsene Украинский олигарх, губернатор Днепропетровской области Игорь Коломойский обманул Вооруженные силы страны, продав им авиакеросин по цене в полтора раза дороже своей же отпускной. Купите паровоз, Ахметов цену на уголь поднимет.
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19.01.2021 13:23 Відповісти
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22.01.2021 22:55 Відповісти
уррра! по больше и по страшнее!!! зебилойдам на радость. какаяразница, паприколу
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19.01.2021 12:16 Відповісти
кто б сомневался
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19.01.2021 12:21 Відповісти
Хорошая новость Жуй те ,не обляпайтесь 73%.
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19.01.2021 12:39 Відповісти
Дякую, дуже дякую!
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19.01.2021 12:52 Відповісти
Какаяразница?
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19.01.2021 13:11 Відповісти
"Билеты на поезда в 2021 году подорожают на 20%, - Криклий" - это тоже МВФ требует?
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19.01.2021 13:16 Відповісти
Билеты на поезда в 2021 году подорожают на 20%, .

Квитки на потяги в 2021 році подорожчають на 20%, - Криклій - Цензор.НЕТ 7583 .
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19.01.2021 13:17 Відповісти
Звиняйтє , но мнє жє надо как то корміть семью . !? Шо тих поллімона зарплати ,, бац - і вже нема . На пару раз - в " Велюрі" посідєть , тільки і хватає .

Квитки на потяги в 2021 році подорожчають на 20%, - Криклій - Цензор.НЕТ 8460 .
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19.01.2021 13:24 Відповісти
вот если бы подешевели на 20;% нужно было бы задуматся что за подвох .а так прогнозируемо не удивили
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19.01.2021 15:59 Відповісти
 
 