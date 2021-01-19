Квитки на потяги в 2021 році подорожчають на 20%, - Криклій
Квитки на потяги подорожчають у 2021 році на 20%, поетапне підвищення щомісяця на 2% почнеться з 1 березня.
Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на 1+1.
За словами чиновника, індексація не проводилася з 2018 року. А в 2020 році була відкладена через карантинні обмеження, під час яких пасажирські перевезення були зупинені майже на три місяці.
"Індексація планувалася в 2020 році. Але були різні коронавірусні обмеження. Зокрема, більш як три місяці пасажирські перевезення були зупинені, тому не було сенсу. Заплановано, що з березня щомісяця будуть робити індексацію по два відсотки", - повідомив Криклій.
Міністр зазначив, що на квитках можна заощадити до 40%, якщо купувати їх завчасно.
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я так гляжу, те надо побольше золотого дождя от сывочолого на лицо? наслаждайся
Если бы что-то дешевело вот это новость сенсационная))
зебилы, где овации?
На палю гадів за брехню та обкрадання народу.
тут многие писали, что она выше чем в РФ теперь.
мне как пенсионеру билеты до юга совсем не в тягость, а это 6т км.<->
курить вот только нельзя теперь, дак остановки даже у скорых поездов каждые 2-4 часа, можно потерпеть.
идешь идешь, а там все по колено. ни поплавать ни понырять.
А теперь и вовсе возомнили о себе, много такого чего мне не приятно и слышать.
Не люблю перебежчиков, любой казанский татарин их в патриотизме к стране переплюнет.
даже молодоженка с тернопольским пацаном и то стали россиянами.
мне было не по себе, вагон шатало из стороны в сторону.
было сначала страшновато, потом привык ибо скорость низкая, тем более стали местные подсаживатся и успокаивать, что это в порядке вещей.
есть еще опвт на машине, но зачем уж о плохом все время.
вот и всё бездорожье.
а по бездорожью, да есть в малых населенных пунктах. ну нет у них денег на дороги, не будет же область им строить.
федералы только трассы делают, а уж в населенных пунктах сами пускай как хотят так и живут.
вот тебе и демократия, по доходу и расход.
Китай представил прототип современного транспортного средства на магнитной подушке, который, по словам ее разработчиков, может обеспечить более дешевый и быстрый способ передвижения нового поколения, приближающийся по скорости к некоторым самолетам, сообщает South China Morning Post. Исследователи из юго-западного университета Цзяотун представили новый поезд в Чэнду.
Ультрасовременный прототип способен двигаться со скоростью 620 км / ч, но исследователи заявили, что они работают над увеличением скорости до 800 км / ч.
Конструкторы сообщили местным СМИ, что до того, как новая технология станет коммерчески рентабельной, еще есть проблемы, которые необходимо решить. По их оценке, этот процесс может занять еще шесть лет. Старший инженер исследовательской группы, сказал, что ориентировочная стоимость строительства новой линии на магнитной подвеске составит от 250 миллионов юаней (38,65 миллиона долларов США) до 300 миллионов юаней за километр по сравнению с 200 миллионами юаней за километр высокоскоростной железной дороги. Эта стоимость может снизиться, если линии на магнитной подушке пойдут в массовое производство. Более легкий вагон поезда также поможет сократить расходы на строительство мостов и туннелей для новых линий.
Еще одна проблема, над которой работают исследователи, это шум, который инженеры надеются уменьшить за счет улучшения аэродинамики.
И ещё -шлаГбаумы в аренду .
Кто думает ,что такого не будет,вероятно находится в Занзибаре в командировке....
Эх и зачем ВЫ этим зеленым крокодилам подсказываете?
Так они еще и налог на почки и глаза введут
с учетом если по трассе средний автомобиль кушает 7-8л (есть и меньше) то поездка на авто выйдет 1000-1500 грн. цена двух билетов.
в дальнейшем будет только дорожать. никому ненужны пассажиры на ЖД они просто мешают царькам возить гружы
https://antikor.com.ua/articles/8208-kolomojskij_prodal_ukrainskoj_armii_kerosin_po_zavyshennoj_tsene Украинский олигарх, губернатор Днепропетровской области Игорь Коломойский обманул Вооруженные силы страны, продав им авиакеросин по цене в полтора раза дороже своей же отпускной. Купите паровоз, Ахметов цену на уголь поднимет.
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