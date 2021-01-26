УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11373 відвідувача онлайн
Новини Коронавірус і карантин
979 5

Міжнародні авіаперевезення можуть повністю відновиться з 2023 року, - Криклій

Міжнародні авіаперевезення можуть повністю відновиться з 2023 року, - Криклій

Міжнародні авіаперевезення можуть повністю відновиться з 2023 року. Цього року Україна може вийти на половину обсягів авіаперевезень від 2019 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповів в інтерв'ю РБК-Україна міністр інфраструктури Владислав Криклій.

За його словами, в 2020 році Україна вийшла на менш ніж третину - 28% обсягу перевезення пасажирів від показників 2019 року. Криклій каже, що очікування і прогнози постійно змінюються.

"Ми розраховуємо, що цього року за умови, що все буде рухатися по прогнозованій площині, якщо успішно піде програма з вакцинації і країни будуть відкриватися, якщо не будуть виникати чергові штами коронавірусу чи нові всесвітні хвилі епідемії, ми вийдемо на половину обсягів авіаперевезень від 2019 року", - зазначив він.

Він нагадав, що 2019 рік був найуспішнішим для авіації.

"Вже у 2022 році - приблизно на три чверті, і тоді вже у 2023 році за такими прогнозами повністю відновимо той обсяг, який був до пандемії", - зазначив міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Грузія з 1 лютого скасовує заборону на міжнародні регулярні авіарейси, - Криклій

Нагадаємо, Дмитро Кулеба заявив, що уряд не планує запроваджувати обмеження на міжнародні авіасполучення. Рейси в інші країни здійснюватимуть у звичайному режимі.

Також Україна поки що не планує забороняти авіасполучення з Британією через виявлення нової мутації коронавірусу.

Автор: 

карантин (18172) авіасполучення (3063) Криклій (548) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Міжнародні авіаперевезення можуть повністю відновиться з 2023 року, - Криклій



з таким же успіхом він міг назвати і цифру 2024,2022..


до цього яасу його точно на цій посаді не буде... А хто зараз пам"ятає передбачення,наприклад Омеляна..Чи навіть Гройсмана ))))
показати весь коментар
26.01.2021 08:46 Відповісти
Что могут сделатЬ перевозки - возобновитЬся!!! Доколе?
показати весь коментар
26.01.2021 09:06 Відповісти
Мессия, однако
показати весь коментар
26.01.2021 09:53 Відповісти
Всім громадянам дали два роки покарання Батьківщиною, а от Лєра Аблігація може прилітати з Лондона і плутократи теж виїзні.
показати весь коментар
26.01.2021 10:33 Відповісти
 
 