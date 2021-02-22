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Новости Политика Украины
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Минюст (1698) мобильная связь (420) мошенничество (1126) тюрьма (817) Малюська Денис (292)

В украинских тюрьмах могут установить "глушилки" мобильной связи, - Малюська

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В украинских тюрьмах могут установить

В случае реализации инициативы об установке в украинских колониях "глушилок" мобильной связи использоваться будет лишь фиксированная связь, отметил министр юстиции Денис Малюська.

В украинских учреждениях исполнения наказаний могут установить "глушилки" мобильной связи. Об этом министр юстиции Денис Малюська сообщил "24 каналу" в интервью, которое было опубликовано 21 февраля, передает Цензор.НЕТ.

Речь об этом зашла после вопроса журналистки, известно ли главе Минюста о "телефонном мошенничестве" в колониях, когда заключенные выманивают у украинцев деньги.

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"Есть индивидуальные или группы мошенников. У нас есть видение, как это сделать (справиться с этим явлением. – "ГОРДОН"), но это требует денег. История простая – нужно поставить "глушилки" мобильной связи над учреждениями исполнения наказаний и позволить пользоваться только фиксированной связью, запись разговоров которой осуществляется администрацией", – сказал Малюська.

По его словам, эту инициативу реализуют, когда будут получены средства от продажи старых тюрем.

Министр утверждает, что в колониях Украины телефонное мошенничество "сейчас не процветает".

"Если посмотреть на статистику закрытия call-центров, которые занимались мошенничеством, то это те, которые не работали в тюрьмах. В тюрьмах такого системного бизнеса на call-центрах, который вне тюрем, по крайней мере, мне кажется, что нет", – объяснил Малюська.

Всего в Украине функционирует 188 тюремных учреждений.
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Топ комментарии
+15
А навіщо ставити глушилки, якщо в арештованих взагалі не повинно бути мобілок В українських в’язницях можуть встановити "глушилки" мобільного зв'язку, - Малюська - Цензор.НЕТ 6018
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22.02.2021 14:10
+9
Установи уже заодно глушилки бабла, бухла, наркоты, проституток и всего того грева, что передаётся в тюрьмы за взятки твоим подчинённым. В украинских тюрьмах могут установить "глушилки" мобильной связи, - Малюська - Цензор.НЕТ 2739
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22.02.2021 14:06
+8
не знаю, получится ли это, но большинство телефонных и интернет-мошеннчеств осуществляется из тюрем при поддержке с воли. Там целые схемы. В украинских тюрьмах могут установить "глушилки" мобильной связи, - Малюська - Цензор.НЕТ 8237
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22.02.2021 14:04
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Правила форума Совет форумчан
В платных камерах или бесплатных?
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22.02.2021 14:01 Ответить
В платных камерах будет бесплатный вайфай В украинских тюрьмах могут установить "глушилки" мобильной связи, - Малюська - Цензор.НЕТ 5038
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22.02.2021 14:06 Ответить
з безлімітним інтернетом, бар з напоями, і диван з дівчатами, а охрана буде бігати з рюкзачками глово
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22.02.2021 14:52 Ответить
Типу ті вертухаї, що за бабло дозволяють телефони, не зможуть за більше бабло тимчасово виключити глушилку))
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22.02.2021 14:01 Ответить
буду сумувати за дзвінками про кредит, підключення інтернету та ін. В украинских тюрьмах могут установить "глушилки" мобильной связи, - Малюська - Цензор.НЕТ 3454
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22.02.2021 14:02 Ответить
А картки банківські як тепер будемо розблоковувати?
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22.02.2021 14:04 Ответить
а про то, что ваш брат только что человека убил? совсем скучно станет. В украинских тюрьмах могут установить "глушилки" мобильной связи, - Малюська - Цензор.НЕТ 5689
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22.02.2021 14:05 Ответить
особенно если нет брата...
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22.02.2021 14:11 Ответить
вот как-то попадают В українських в’язницях можуть встановити "глушилки" мобільного зв'язку, - Малюська - Цензор.НЕТ 9808
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22.02.2021 14:56 Ответить
прошманать вже не здатні... В украинских тюрьмах могут установить "глушилки" мобильной связи, - Малюська - Цензор.НЕТ 2371
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22.02.2021 14:03 Ответить
не знаю, получится ли это, но большинство телефонных и интернет-мошеннчеств осуществляется из тюрем при поддержке с воли. Там целые схемы. В украинских тюрьмах могут установить "глушилки" мобильной связи, - Малюська - Цензор.НЕТ 8237
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22.02.2021 14:04 Ответить
Установи уже заодно глушилки бабла, бухла, наркоты, проституток и всего того грева, что передаётся в тюрьмы за взятки твоим подчинённым. В украинских тюрьмах могут установить "глушилки" мобильной связи, - Малюська - Цензор.НЕТ 2739
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22.02.2021 14:06 Ответить
В украинских тюрьмах могут установить "глушилки" мобильной связи, - Малюська - Цензор.НЕТ 1268 Вишли з коми...
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22.02.2021 14:07 Ответить
А на рубильники глушилки будет сидеть очень довольной подполкан со свежепришитыми дополнительными карманами?
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22.02.2021 14:08 Ответить
А навіщо ставити глушилки, якщо в арештованих взагалі не повинно бути мобілок В українських в’язницях можуть встановити "глушилки" мобільного зв'язку, - Малюська - Цензор.НЕТ 6018
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22.02.2021 14:10 Ответить
ну от тут тільки схема такого распіла наклюнулась, а ви.... от так одной фразой, всьо пагубили В українських в’язницях можуть встановити "глушилки" мобільного зв'язку, - Малюська - Цензор.НЕТ 4364
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22.02.2021 14:56 Ответить
Координати мобілок в тюрмі знає мобільний оператор. По запиту відповідних установ, вони можуть їх видавати. Це очевидний витік інформації і тюремщикам доводиться ділитись за мовчання. Крім того досить важко контролювати свій же тюремний персонал, який теж не проти підзаробити і принести мобілку.
А так адміністрація вайфай буде продавати зекам і ні з ким не ділитись.
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22.02.2021 15:01 Ответить
Якщо адміністрація не може забезпечити дотримання правил утримання арештованих, її необхідно міняти. Бажано разом з персоналом
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22.02.2021 15:14 Ответить
Подлые янки наводнили зоны мобилками!!!Украинская коррупция ---безгранична!!!!
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22.02.2021 14:11 Ответить
вони там що, у санаторії - які взагалі телефони ? які окремі номери та подобства ? в чому взагалі сенс тюрми, коли там так добре ?
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22.02.2021 14:14 Ответить
Привата больше нет. В українських в’язницях можуть встановити "глушилки" мобільного зв'язку, - Малюська - Цензор.НЕТ 6482
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22.02.2021 14:18 Ответить
могут поставить? а могут и не поставить))) наверное зависит от того сколько занесут малюске
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22.02.2021 14:16 Ответить
Глушилка. В українських в’язницях можуть встановити "глушилки" мобільного зв'язку, - Малюська - Цензор.НЕТ 3678
В українських в’язницях можуть встановити "глушилки" мобільного зв'язку, - Малюська - Цензор.НЕТ 6278
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22.02.2021 14:18 Ответить
Т.е. 3 000$ за глушилку - бешаные деньги?
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22.02.2021 14:18 Ответить
На каждого! В українських в’язницях можуть встановити "глушилки" мобільного зв'язку, - Малюська - Цензор.НЕТ 5563
В українських в’язницях можуть встановити "глушилки" мобільного зв'язку, - Малюська - Цензор.НЕТ 1898
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22.02.2021 14:22 Ответить
Давно пора.Воры из тюрем уже давно грабят всю страну...
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22.02.2021 14:31 Ответить
Не поставлять глушилки, бо персонал тюрми залишиться без зв'язку.
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22.02.2021 14:42 Ответить
Филатов на зеленой ниве будет в шоке.А воо
бще шныри в доле.
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22.02.2021 14:38 Ответить
Давно пора.
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22.02.2021 14:39 Ответить
Правильное решение. Уже достали уголовные кидалы на олх и других схемах. Торгуют наркотой прямо из тюремной параши,а менты в доле Не гнушаются ничем - обобрать инвалида или старого человека в порядке вещей. Мрази гаремные.
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22.02.2021 14:39 Ответить
Почти все разводняки на OLX осуществляют из тюрем.
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22.02.2021 14:40 Ответить
Давно пора.
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22.02.2021 14:41 Ответить
откуда петяботы будут вещать теперь ?
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22.02.2021 14:59 Ответить
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22.02.2021 15:25 Ответить
Тільки дійшло.
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22.02.2021 15:30 Ответить
То есть,они не могут отобрать у зэков мобилки.А как они тогда отберут оружие,наркотики?
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22.02.2021 15:31 Ответить
Пам'ятаю ще влітку мені на Вайбер приходить повідомлення, що мовляв звертаються з служби безпеки банку і запитують, чи знімав я тільки що з картки гроші? Я зразу запитую, а з якої картки і якого банку. Далі тиша, потім пишуть, що з метою конфідеційності вони не називають номер карти, що мовляв це перевірка і все таке... А бачу, що у них Вайбер активований на польську сімку. Питаю в них, а з якого такого переляку у служби безпеки банку польська сімка? Більше не урбували... В українських в’язницях можуть встановити "глушилки" мобільного зв'язку, - Малюська - Цензор.НЕТ 9228
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22.02.2021 15:36 Ответить
В минулому році в якійсь темі тут було обговорення про мобіли в тюрьмі. То один (певно вертухай) заявляв, що так ховають, так ховають, що й не найти. Я йому за пять хвилин нагуглив пристої для виявлення мобільного у вільному продажі.
Але глушилки - дійсно вихід. Якщо буде працювати постійно.
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22.02.2021 15:39 Ответить
сейчас можно по утюгу связь наладить....
лучше ставить станции и писать разговоры(франция, шотландия)
обрезать интернет трафик и радиосигнал
благо это легко, как 2 пальца

и тогда опять пересылки и "кони")))
а "пулями" на олх обьяву не всунеш))
и цены не космос, бушки "ху@вея- море)
автоворы себе давно могут позволить личную gsm мини вышку
а тюрьмы- и в помине
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22.02.2021 17:20 Ответить
Слушать надо и только в нужный момент включать глушение. А так слушать и ловить.
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22.02.2021 18:24 Ответить
Огромное количество банковских афер, манипуляций с кредитными картами, развод близких "потерпевших" на деньги, звонки из "полиции" - все это "приятные развлечения" сидящих в тюрьмах и на зонах.
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22.02.2021 21:50 Ответить
 
 