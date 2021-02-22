В украинских тюрьмах могут установить "глушилки" мобильной связи, - Малюська
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
В случае реализации инициативы об установке в украинских колониях "глушилок" мобильной связи использоваться будет лишь фиксированная связь, отметил министр юстиции Денис Малюська.
В украинских учреждениях исполнения наказаний могут установить "глушилки" мобильной связи. Об этом министр юстиции Денис Малюська сообщил "24 каналу" в интервью, которое было опубликовано 21 февраля, передает Цензор.НЕТ.
Речь об этом зашла после вопроса журналистки, известно ли главе Минюста о "телефонном мошенничестве" в колониях, когда заключенные выманивают у украинцев деньги.
"Есть индивидуальные или группы мошенников. У нас есть видение, как это сделать (справиться с этим явлением. – "ГОРДОН"), но это требует денег. История простая – нужно поставить "глушилки" мобильной связи над учреждениями исполнения наказаний и позволить пользоваться только фиксированной связью, запись разговоров которой осуществляется администрацией", – сказал Малюська.
По его словам, эту инициативу реализуют, когда будут получены средства от продажи старых тюрем.
Министр утверждает, что в колониях Украины телефонное мошенничество "сейчас не процветает".
"Если посмотреть на статистику закрытия call-центров, которые занимались мошенничеством, то это те, которые не работали в тюрьмах. В тюрьмах такого системного бизнеса на call-центрах, который вне тюрем, по крайней мере, мне кажется, что нет", – объяснил Малюська.
Всего в Украине функционирует 188 тюремных учреждений.
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А так адміністрація вайфай буде продавати зекам і ні з ким не ділитись.
бще шныри в доле.
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Але глушилки - дійсно вихід. Якщо буде працювати постійно.
лучше ставить станции и писать разговоры(франция, шотландия)
обрезать интернет трафик и радиосигнал
благо это легко, как 2 пальца
и тогда опять пересылки и "кони")))
а "пулями" на олх обьяву не всунеш))
и цены не космос, бушки "ху@вея- море)
автоворы себе давно могут позволить личную gsm мини вышку
а тюрьмы- и в помине