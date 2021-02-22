В українських в’язницях можуть встановити "глушилки" мобільного зв'язку, - Малюська
Новини Цензор.НЕТ Політика України
У разі реалізації ініціативи про встановлення в українських колоніях "глушилок" мобільного зв'язку використовуватися буде лише фіксований зв'язок, зазначив міністр юстиції Денис Малюська.
В українських установах виконання покарань можуть встановити "глушилки" мобільного зв'язку. Про це міністр юстиції Денис Малюська повідомив "24 каналу" в інтерв'ю, яке було опубліковано 21 лютого, передає Цензор.НЕТ.
Мова про це зайшла після питання журналістки, чи відомо главі Мін'юсту про "телефонне шахрайство" в колоніях, коли ув'язнені виманюють в українців гроші.
"Є індивідуальні чи групи шахраїв. В нас є бачення, як це зробити (впоратися з цим явищем. - "ГОРДОН"), але це потребує грошей. Історія проста – потрібно поставити "глушилки" мобільного зв'язку над установами виконання покарань і дозволити користуватись лише фіксованим зв'язком, запис розмов якого здійснюється адміністрацією", - сказав Малюська.
За його словами, цю ініціативу реалізують, коли будуть отримані кошти від продажу старих в'язниць.
Міністр стверджує, що в колоніях України телефонне шахрайство "зараз не процвітає".
"Якщо подивитися на статистику закриття call-центрів, які займалися шахрайством, то це ті, які не працювали у в’язницях. У в'язницях такого системного бізнесу на call-центрах, який поза в'язницями, принаймні мені здається, немає", - пояснив Малюська.
Всього в Україні функціонує 188 таких установ.
Будь ласка, зачекайте...
А так адміністрація вайфай буде продавати зекам і ні з ким не ділитись.
бще шныри в доле.
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Але глушилки - дійсно вихід. Якщо буде працювати постійно.
лучше ставить станции и писать разговоры(франция, шотландия)
обрезать интернет трафик и радиосигнал
благо это легко, как 2 пальца
и тогда опять пересылки и "кони")))
а "пулями" на олх обьяву не всунеш))
и цены не космос, бушки "ху@вея- море)
автоворы себе давно могут позволить личную gsm мини вышку
а тюрьмы- и в помине