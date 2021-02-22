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Мін'юст (919) мобільний зв'язок (248) шахрайство (668) в'язниця (389) Малюська Денис (295)

В українських в’язницях можуть встановити "глушилки" мобільного зв'язку, - Малюська

Новини Цензор.НЕТ Політика України

В українських в’язницях можуть встановити

У разі реалізації ініціативи про встановлення в українських колоніях "глушилок" мобільного зв'язку використовуватися буде лише фіксований зв'язок, зазначив міністр юстиції Денис Малюська.

В українських установах виконання покарань можуть встановити "глушилки" мобільного зв'язку. Про це міністр юстиції Денис Малюська повідомив "24 каналу" в інтерв'ю, яке було опубліковано 21 лютого, передає Цензор.НЕТ.

Мова про це зайшла після питання журналістки, чи відомо главі Мін'юсту про "телефонне шахрайство" в колоніях, коли ув'язнені виманюють в українців гроші.

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"Є індивідуальні чи групи шахраїв. В нас є бачення, як це зробити (впоратися з цим явищем. - "ГОРДОН"), але це потребує грошей. Історія проста – потрібно поставити "глушилки" мобільного зв'язку над установами виконання покарань і дозволити користуватись лише фіксованим зв'язком, запис розмов якого здійснюється адміністрацією", - сказав Малюська.

За його словами, цю ініціативу реалізують, коли будуть отримані кошти від продажу старих в'язниць.

Міністр стверджує, що в колоніях України телефонне шахрайство "зараз не процвітає".

"Якщо подивитися на статистику закриття call-центрів, які займалися шахрайством, то це ті, які не працювали у в’язницях. У в'язницях такого системного бізнесу на call-центрах, який поза в'язницями, принаймні мені здається, немає", - пояснив Малюська.

Всього в Україні функціонує 188 таких установ.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+15
А навіщо ставити глушилки, якщо в арештованих взагалі не повинно бути мобілок В українських в’язницях можуть встановити "глушилки" мобільного зв'язку, - Малюська - Цензор.НЕТ 6018
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22.02.2021 14:10
+9
Установи уже заодно глушилки бабла, бухла, наркоты, проституток и всего того грева, что передаётся в тюрьмы за взятки твоим подчинённым. В украинских тюрьмах могут установить "глушилки" мобильной связи, - Малюська - Цензор.НЕТ 2739
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22.02.2021 14:06
+8
не знаю, получится ли это, но большинство телефонных и интернет-мошеннчеств осуществляется из тюрем при поддержке с воли. Там целые схемы. В украинских тюрьмах могут установить "глушилки" мобильной связи, - Малюська - Цензор.НЕТ 8237
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22.02.2021 14:04
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В платных камерах или бесплатных?
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22.02.2021 14:01 Відповісти
В платных камерах будет бесплатный вайфай В украинских тюрьмах могут установить "глушилки" мобильной связи, - Малюська - Цензор.НЕТ 5038
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22.02.2021 14:06 Відповісти
з безлімітним інтернетом, бар з напоями, і диван з дівчатами, а охрана буде бігати з рюкзачками глово
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22.02.2021 14:52 Відповісти
Типу ті вертухаї, що за бабло дозволяють телефони, не зможуть за більше бабло тимчасово виключити глушилку))
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22.02.2021 14:01 Відповісти
буду сумувати за дзвінками про кредит, підключення інтернету та ін. В украинских тюрьмах могут установить "глушилки" мобильной связи, - Малюська - Цензор.НЕТ 3454
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22.02.2021 14:02 Відповісти
А картки банківські як тепер будемо розблоковувати?
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22.02.2021 14:04 Відповісти
а про то, что ваш брат только что человека убил? совсем скучно станет. В украинских тюрьмах могут установить "глушилки" мобильной связи, - Малюська - Цензор.НЕТ 5689
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22.02.2021 14:05 Відповісти
особенно если нет брата...
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22.02.2021 14:11 Відповісти
вот как-то попадают В українських в’язницях можуть встановити "глушилки" мобільного зв'язку, - Малюська - Цензор.НЕТ 9808
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22.02.2021 14:56 Відповісти
прошманать вже не здатні... В украинских тюрьмах могут установить "глушилки" мобильной связи, - Малюська - Цензор.НЕТ 2371
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22.02.2021 14:03 Відповісти
не знаю, получится ли это, но большинство телефонных и интернет-мошеннчеств осуществляется из тюрем при поддержке с воли. Там целые схемы. В украинских тюрьмах могут установить "глушилки" мобильной связи, - Малюська - Цензор.НЕТ 8237
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22.02.2021 14:04 Відповісти
Установи уже заодно глушилки бабла, бухла, наркоты, проституток и всего того грева, что передаётся в тюрьмы за взятки твоим подчинённым. В украинских тюрьмах могут установить "глушилки" мобильной связи, - Малюська - Цензор.НЕТ 2739
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22.02.2021 14:06 Відповісти
В украинских тюрьмах могут установить "глушилки" мобильной связи, - Малюська - Цензор.НЕТ 1268 Вишли з коми...
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22.02.2021 14:07 Відповісти
А на рубильники глушилки будет сидеть очень довольной подполкан со свежепришитыми дополнительными карманами?
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22.02.2021 14:08 Відповісти
А навіщо ставити глушилки, якщо в арештованих взагалі не повинно бути мобілок В українських в’язницях можуть встановити "глушилки" мобільного зв'язку, - Малюська - Цензор.НЕТ 6018
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22.02.2021 14:10 Відповісти
ну от тут тільки схема такого распіла наклюнулась, а ви.... от так одной фразой, всьо пагубили В українських в’язницях можуть встановити "глушилки" мобільного зв'язку, - Малюська - Цензор.НЕТ 4364
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22.02.2021 14:56 Відповісти
Координати мобілок в тюрмі знає мобільний оператор. По запиту відповідних установ, вони можуть їх видавати. Це очевидний витік інформації і тюремщикам доводиться ділитись за мовчання. Крім того досить важко контролювати свій же тюремний персонал, який теж не проти підзаробити і принести мобілку.
А так адміністрація вайфай буде продавати зекам і ні з ким не ділитись.
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22.02.2021 15:01 Відповісти
Якщо адміністрація не може забезпечити дотримання правил утримання арештованих, її необхідно міняти. Бажано разом з персоналом
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22.02.2021 15:14 Відповісти
Подлые янки наводнили зоны мобилками!!!Украинская коррупция ---безгранична!!!!
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22.02.2021 14:11 Відповісти
вони там що, у санаторії - які взагалі телефони ? які окремі номери та подобства ? в чому взагалі сенс тюрми, коли там так добре ?
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22.02.2021 14:14 Відповісти
Привата больше нет. В українських в’язницях можуть встановити "глушилки" мобільного зв'язку, - Малюська - Цензор.НЕТ 6482
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22.02.2021 14:18 Відповісти
могут поставить? а могут и не поставить))) наверное зависит от того сколько занесут малюске
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22.02.2021 14:16 Відповісти
Глушилка. В українських в’язницях можуть встановити "глушилки" мобільного зв'язку, - Малюська - Цензор.НЕТ 3678
В українських в’язницях можуть встановити "глушилки" мобільного зв'язку, - Малюська - Цензор.НЕТ 6278
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22.02.2021 14:18 Відповісти
Т.е. 3 000$ за глушилку - бешаные деньги?
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22.02.2021 14:18 Відповісти
На каждого! В українських в’язницях можуть встановити "глушилки" мобільного зв'язку, - Малюська - Цензор.НЕТ 5563
В українських в’язницях можуть встановити "глушилки" мобільного зв'язку, - Малюська - Цензор.НЕТ 1898
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22.02.2021 14:22 Відповісти
Давно пора.Воры из тюрем уже давно грабят всю страну...
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22.02.2021 14:31 Відповісти
Не поставлять глушилки, бо персонал тюрми залишиться без зв'язку.
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22.02.2021 14:42 Відповісти
Филатов на зеленой ниве будет в шоке.А воо
бще шныри в доле.
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22.02.2021 14:38 Відповісти
Давно пора.
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22.02.2021 14:39 Відповісти
Правильное решение. Уже достали уголовные кидалы на олх и других схемах. Торгуют наркотой прямо из тюремной параши,а менты в доле Не гнушаются ничем - обобрать инвалида или старого человека в порядке вещей. Мрази гаремные.
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22.02.2021 14:39 Відповісти
Почти все разводняки на OLX осуществляют из тюрем.
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22.02.2021 14:40 Відповісти
Давно пора.
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22.02.2021 14:41 Відповісти
откуда петяботы будут вещать теперь ?
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22.02.2021 14:59 Відповісти
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22.02.2021 15:25 Відповісти
Тільки дійшло.
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22.02.2021 15:30 Відповісти
То есть,они не могут отобрать у зэков мобилки.А как они тогда отберут оружие,наркотики?
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22.02.2021 15:31 Відповісти
Пам'ятаю ще влітку мені на Вайбер приходить повідомлення, що мовляв звертаються з служби безпеки банку і запитують, чи знімав я тільки що з картки гроші? Я зразу запитую, а з якої картки і якого банку. Далі тиша, потім пишуть, що з метою конфідеційності вони не називають номер карти, що мовляв це перевірка і все таке... А бачу, що у них Вайбер активований на польську сімку. Питаю в них, а з якого такого переляку у служби безпеки банку польська сімка? Більше не урбували... В українських в’язницях можуть встановити "глушилки" мобільного зв'язку, - Малюська - Цензор.НЕТ 9228
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22.02.2021 15:36 Відповісти
В минулому році в якійсь темі тут було обговорення про мобіли в тюрьмі. То один (певно вертухай) заявляв, що так ховають, так ховають, що й не найти. Я йому за пять хвилин нагуглив пристої для виявлення мобільного у вільному продажі.
Але глушилки - дійсно вихід. Якщо буде працювати постійно.
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22.02.2021 15:39 Відповісти
сейчас можно по утюгу связь наладить....
лучше ставить станции и писать разговоры(франция, шотландия)
обрезать интернет трафик и радиосигнал
благо это легко, как 2 пальца

и тогда опять пересылки и "кони")))
а "пулями" на олх обьяву не всунеш))
и цены не космос, бушки "ху@вея- море)
автоворы себе давно могут позволить личную gsm мини вышку
а тюрьмы- и в помине
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22.02.2021 17:20 Відповісти
Слушать надо и только в нужный момент включать глушение. А так слушать и ловить.
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22.02.2021 18:24 Відповісти
Огромное количество банковских афер, манипуляций с кредитными картами, развод близких "потерпевших" на деньги, звонки из "полиции" - все это "приятные развлечения" сидящих в тюрьмах и на зонах.
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22.02.2021 21:50 Відповісти
 
 