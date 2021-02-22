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Брату Героя Небесной Сотни Олега Ушневича Роману нужна помощь

Новости Цензор.НЕТ Общество

Брату Героя Небесной Сотни Олега Ушневича Роману нужна помощь

Накануне ночью во Львове Роману Ушневичу, брату погибшего на Институтской Олега Ушневича, 12 часов делали операцию на сердце.

Как сообщила в Facebook адвокат Евгения Закревская, нужна кровь, информирует Цензор.НЕТ.

"Первая группа, но если будет другая - обменяют. Кровь можно сдать с понедельника во Львовском областном центре крови (ул. Тараса Шевченко, 65). Сказать, что для Ушневича Р. М. Перед сдачей крови предварительно сообщите об этом по телефону: +380677671181 (Наталья). Кто может помочь со средствами на лечение: карта ПБ 5168 7427 2249 6332 (Ушневич Роман Михайлович)", - говорится в сообщении.

Брату Героя Небесной Сотни Олега Ушневича Роману нужна помощь 01

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Напомним, Олег Ушневич погиб в результате огнестрельного ранения во время обстрела силовиками улицы Институтской 20 февраля 2014 года.

18 февраля 2020 года следователи отдела по "делам Майдана" Государственного бюро расследований задержали и сообщили о подозрении бывшему сотруднику спецподразделения "Омега" Владимира Косенко.

По данным следствия, боец ​​"Омеги" вместе с сотрудниками полка специального назначения "Беркут" расстреливал митингующих на улице Институтской 20 февраля 2014 года. Следователь Государственного бюро расследований Андрей Ена заявил, что в результате применения огнестрельного оружия спецназовцем погиб Олег Ушневич и получил ранения Виталий Гуков.

16 апреля суд смягчил меру пресечения Косенко, заменив круглосуточный домашний арест личным обязательством.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+8
+ Одужуйте.
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22.02.2021 18:34
+7
А на Монику Зеленски можно рассчитывать? Он же широко известен своей благотворительностью...
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22.02.2021 18:35
+3
Станьте донором.
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22.02.2021 18:33
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А если не брату, а рядовому украинцу надо кровь сдать?
Брат, сват, кум, сосед племянник.
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22.02.2021 18:26 Ответить
Станьте донором.
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22.02.2021 18:33 Ответить
Його брат генералом не був.
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23.02.2021 09:34 Ответить
на Кнура Олексійовича хай не розраховують - він всі гроші віддав за ТК *Кривий*...
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22.02.2021 18:32 Ответить
А на Монику Зеленски можно рассчитывать? Он же широко известен своей благотворительностью...
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22.02.2021 18:35 Ответить
Интересно, сколько срублишек заработал Нелох шуточкой про Майдан, шерстяную одежду и эбонитовые палочки, в то самое время, когда Людей убивали на Майдане ваши братья-дикари? А сколько ему отвалили за шуточку про то, шо ваша любимая страна-помойка просто отодвигает границу, в то время когда ЗСУ и добробаты буквально своими телами останавливали танки ваших братьев-дикарей?
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22.02.2021 18:42 Ответить
Боитесь...Там гнусавая свинособака Зеленский ведет анти-Украинскую пропаганду за срублики.
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22.02.2021 18:55 Ответить
Так у тебя мозгов нет - чем тебе розумиты.
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22.02.2021 19:22 Ответить
Що заважає мультимільйонеру Бубіянелоху зайнятися благочинністю? Чи вам особисто?
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22.02.2021 18:36 Ответить
На замовлення дИілів, все що було реформовано при Порошенкові, ВАЗеленський повернув взад. Жрі.Те, не обляпайтесь.
І як з приводу допомоги, в даному конкретному випадку?
Допоможете, чи боти люсіафірістович заходять, виключно, погадить?
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22.02.2021 18:45 Ответить
Брату Героя Небесной Сотни Олега Ушневича Роману нужна помощь - Цензор.НЕТ 7209
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22.02.2021 18:56 Ответить
Брату Героя Небесной Сотни Олега Ушневича Роману нужна помощь - Цензор.НЕТ 5555 Факти "ВКРАДЕНО" приведете, чи як завжди повітря зіпсували?
Що там з "ковід фондом"? Куди "чесна" Зелена Бубочка його випаровувала? Гроші за розпродані маски? Зарплати, доплати медикам?
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22.02.2021 18:58 Ответить
Кому взад? Себе или тебе курве?
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22.02.2021 19:23 Ответить
Все як було в заду пры Свыночолому так там и осталось. Просто раньше при Свыночолому вам говорили на говно что то шоколад а вы верили и лопали
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22.02.2021 19:09 Ответить
Я ел и ем шоколад, а ты я полагаю ел гавно и продолжаешь запихиваться им же.
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22.02.2021 19:25 Ответить
+ Одужуйте.
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22.02.2021 18:34 Ответить
+
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23.02.2021 09:37 Ответить
 
 