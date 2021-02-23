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Брату Героя Небесної Сотні Олега Ушневича Роману потрібна допомога

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Брату Героя Небесної Сотні Олега Ушневича Роману потрібна допомога

Напередодні вночі у Львові Роману Ушневичу, брату загиблого на Інститутській Олега Ушневича, 12 годин робили операцію на серці.

Як повідомила в Facebook адвокатка Євгенія Закревська, потрібна кров, інформує Цензор.НЕТ.

"Перша група, але якщо буде інша - обміняють. Кров можна здати з понеділка у Львівському обласному центрі крові (вул. Тараса Шевченка, 65). Сказати, що для Ушневича Р. М. Перед здачею крові попередньо повідомте про це по телефону: +380677671181 (Наталія). Хто може допомогти з коштами на лікування: картка ПБ 5168 7427 2249 6332 (Ушневич Роман Михайлович)", - сказано в повідомленні.

Брату Героя Небесної Сотні Олега Ушневича Роману потрібна допомога 01

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Нагадаємо, Олег Ушневич загинув унаслідок вогнепального поранення під час обстрілу силовиками вулиці Інститутської 20 лютого 2014 року.

18 лютого слідчі відділу у "справах Майдану" Державного бюро розслідувань затримали і повідомили про підозру колишньому співробітникові спецпідрозділу "Омега" Володимиру Косенку. 

За даними слідства, боєць "Омеги" разом зі співробітниками полку спеціального призначення "Беркут" розстрілював мітингувальників на вулиці Інститутській 20 лютого 2014 року. Слідчий Державного бюро розслідувань Андрій Ена заявив, що внаслідок застосування вогнепальної зброї спецпризначенцем загинув Олег Ушневич і зазнав поранень Віталій Гуков.

16 квітня суд пом'якшив запобіжний захід Косенку, замінивши цілодобовий домашній арешт особистим зобов'язанням.
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Топ коментарі
+8
+ Одужуйте.
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22.02.2021 18:34
+7
А на Монику Зеленски можно рассчитывать? Он же широко известен своей благотворительностью...
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22.02.2021 18:35
+3
Станьте донором.
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22.02.2021 18:33
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А если не брату, а рядовому украинцу надо кровь сдать?
Брат, сват, кум, сосед племянник.
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22.02.2021 18:26 Відповісти
Станьте донором.
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22.02.2021 18:33 Відповісти
Його брат генералом не був.
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23.02.2021 09:34 Відповісти
на Кнура Олексійовича хай не розраховують - він всі гроші віддав за ТК *Кривий*...
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22.02.2021 18:32 Відповісти
А на Монику Зеленски можно рассчитывать? Он же широко известен своей благотворительностью...
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22.02.2021 18:35 Відповісти
Интересно, сколько срублишек заработал Нелох шуточкой про Майдан, шерстяную одежду и эбонитовые палочки, в то самое время, когда Людей убивали на Майдане ваши братья-дикари? А сколько ему отвалили за шуточку про то, шо ваша любимая страна-помойка просто отодвигает границу, в то время когда ЗСУ и добробаты буквально своими телами останавливали танки ваших братьев-дикарей?
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22.02.2021 18:42 Відповісти
Боитесь...Там гнусавая свинособака Зеленский ведет анти-Украинскую пропаганду за срублики.
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22.02.2021 18:55 Відповісти
Так у тебя мозгов нет - чем тебе розумиты.
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22.02.2021 19:22 Відповісти
Що заважає мультимільйонеру Бубіянелоху зайнятися благочинністю? Чи вам особисто?
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22.02.2021 18:36 Відповісти
На замовлення дИілів, все що було реформовано при Порошенкові, ВАЗеленський повернув взад. Жрі.Те, не обляпайтесь.
І як з приводу допомоги, в даному конкретному випадку?
Допоможете, чи боти люсіафірістович заходять, виключно, погадить?
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22.02.2021 18:45 Відповісти
Брату Героя Небесной Сотни Олега Ушневича Роману нужна помощь - Цензор.НЕТ 7209
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22.02.2021 18:56 Відповісти
Брату Героя Небесной Сотни Олега Ушневича Роману нужна помощь - Цензор.НЕТ 5555 Факти "ВКРАДЕНО" приведете, чи як завжди повітря зіпсували?
Що там з "ковід фондом"? Куди "чесна" Зелена Бубочка його випаровувала? Гроші за розпродані маски? Зарплати, доплати медикам?
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22.02.2021 18:58 Відповісти
Кому взад? Себе или тебе курве?
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22.02.2021 19:23 Відповісти
Все як було в заду пры Свыночолому так там и осталось. Просто раньше при Свыночолому вам говорили на говно что то шоколад а вы верили и лопали
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22.02.2021 19:09 Відповісти
Я ел и ем шоколад, а ты я полагаю ел гавно и продолжаешь запихиваться им же.
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22.02.2021 19:25 Відповісти
+ Одужуйте.
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22.02.2021 18:34 Відповісти
+
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23.02.2021 09:37 Відповісти
 
 