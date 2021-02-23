Брату Героя Небесної Сотні Олега Ушневича Роману потрібна допомога

Напередодні вночі у Львові Роману Ушневичу, брату загиблого на Інститутській Олега Ушневича, 12 годин робили операцію на серці.

Як повідомила в Facebook адвокатка Євгенія Закревська, потрібна кров, інформує Цензор.НЕТ.

"Перша група, але якщо буде інша - обміняють. Кров можна здати з понеділка у Львівському обласному центрі крові (вул. Тараса Шевченка, 65). Сказати, що для Ушневича Р. М. Перед здачею крові попередньо повідомте про це по телефону: +380677671181 (Наталія). Хто може допомогти з коштами на лікування: картка ПБ 5168 7427 2249 6332 (Ушневич Роман Михайлович)", - сказано в повідомленні.

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Нагадаємо, Олег Ушневич загинув унаслідок вогнепального поранення під час обстрілу силовиками вулиці Інститутської 20 лютого 2014 року.

18 лютого слідчі відділу у "справах Майдану" Державного бюро розслідувань затримали і повідомили про підозру колишньому співробітникові спецпідрозділу "Омега" Володимиру Косенку.

За даними слідства, боєць "Омеги" разом зі співробітниками полку спеціального призначення "Беркут" розстрілював мітингувальників на вулиці Інститутській 20 лютого 2014 року. Слідчий Державного бюро розслідувань Андрій Ена заявив, що внаслідок застосування вогнепальної зброї спецпризначенцем загинув Олег Ушневич і зазнав поранень Віталій Гуков.

16 квітня суд пом'якшив запобіжний захід Косенку, замінивши цілодобовий домашній арешт особистим зобов'язанням.