Мы начали подготовку войск к боям в городской застройке, - Хомчак
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Боевые воинских части Вооруженных Сил Украины начали подготовку к действиям в наступлении на урбанизированной местности.
Об этом заявил главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Руслан Хомчак, информирует Цензор.НЕТ.
"Я хочу вас заверить, что Генеральный штаб сегодня, в новой J-структуре, отрабатывает все планы, все варианты реагирования на обстановку, которая только может быть. Все планы рассчитываются, все планы составляются, все планы соответствующему руководству Министерства обороны, государства докладываются установленным порядком, - сообщил Хомчак
"Что до наступательных действий, то в прошлом году мы начали подготовку всех наших боевых воинских частей к действиям в наступлении на урбанизированной местности, потому что это то к чему мы также должны быть готовы. Поэтому, готовим войска ко всем возможным вариантам развития ситуации", - подчеркнул главком ВСУ.
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- блокирование нас.пункта.
- обеспечение своих подразделений
Для боя если ты обучен и обеспечен для боев в квартале - величина и количество кварталов - НЕ ИМЕЕТ НИКАКОГО ЗНАЧЕНИЯ !
но бой в городской застройке - труднейший , тактика штурмовиков ой какая непростая задача,
нашим успеха и солдатского везения если дойдет до штурма
да и не надо сравнивать дырявых с неприступным измаилом
ты видать много девятиэтажек брал , если сталинград дерьмом считаешь , хотя наверно ты свистун
На брифинге журналист спросил, почему не было официального сообщения о двух погибших и одном раненом при пожаре в блиндаже на линии соприкосновения, и предположил, что командование скрывает эту информацию. По его информации, пожар произошел ночью с 19 на 20 февраля.
В ответ Хомчак подчеркнул, что воздерживается от голословных заявлений, пока нет точных фактов.
"Когда будут погибшие, будет сообщение. До сих пор еще тушат углубленные блиндажи, никак не могут туда вскрыть и добраться. Был пожар в блиндаже, долго там тлело и горело. Мы начали вчера вскрывать, не смогли, сегодня вскрывают", - рассказал он.
Хомчак также заявил, что ни одну потерю на протяжении всей войны в украинской армии "от кого-то скрыть невозможно". "Есть семья, есть могила, есть похороны, есть процедура", - сказал он и выразил желание, "чтобы вообще инсинуаций не было, что кто-то скрывает какие-то потери".
...а она, и не одна, там точно будет размещена.
2- все одно взнають
Чи то лднри на понт беруть?
Вже два роки, як говнокомандування практикує "відступательні действія".
Боевые воински(х) части Вооруженных Сил Украины начали подготовку к действиям в наступлении на урбанизированной местности.