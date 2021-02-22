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Мы начали подготовку войск к боям в городской застройке, - Хомчак

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Мы начали подготовку войск к боям в городской застройке, - Хомчак

Боевые воинских части Вооруженных Сил Украины начали подготовку к действиям в наступлении на урбанизированной местности.

Об этом заявил главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Руслан Хомчак, информирует Цензор.НЕТ.

"Я хочу вас заверить, что Генеральный штаб сегодня, в новой J-структуре, отрабатывает все планы, все варианты реагирования на обстановку, которая только может быть. Все планы рассчитываются, все планы составляются, все планы соответствующему руководству Министерства обороны, государства докладываются установленным порядком, - сообщил Хомчак

"Что до наступательных действий, то в прошлом году мы начали подготовку всех наших боевых воинских частей к действиям в наступлении на урбанизированной местности, потому что это то к чему мы также должны быть готовы. Поэтому, готовим войска ко всем возможным вариантам развития ситуации", - подчеркнул главком ВСУ.

Также смотрите: Признаков подготовки противника к наступлению на Донбассе нет, - Хомчак. ВИДЕО

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+34
Мы начали подготовку всех наших боевых воинских частей к действиям в наступлении на урбанизированной местности, - Хомчак - Цензор.НЕТ 4962
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22.02.2021 19:11
+21
Нормальна адміністрація США - нормальні дії кловуна-говнокомандувача. А уявіть, якби в Україні ще й президент був нормальний
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22.02.2021 19:11
+19
уже научены , будем бить лаптей прямо на границе Байракторами
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22.02.2021 19:10
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Превосходный саркастический парадоксализм мышления, ув. Дребен. Респект.
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23.02.2021 01:39 Ответить
Величина населенного пункта важна только для определенных вещей:
- блокирование нас.пункта.
- обеспечение своих подразделений

Для боя если ты обучен и обеспечен для боев в квартале - величина и количество кварталов - НЕ ИМЕЕТ НИКАКОГО ЗНАЧЕНИЯ !
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22.02.2021 19:52 Ответить
донецк не крепость , даже не сплошной укреп- район , там очаговая оборона по периметру
но бой в городской застройке - труднейший , тактика штурмовиков ой какая непростая задача,
нашим успеха и солдатского везения если дойдет до штурма
да и не надо сравнивать дырявых с неприступным измаилом
ты видать много девятиэтажек брал , если сталинград дерьмом считаешь , хотя наверно ты свистун
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22.02.2021 20:00 Ответить
///
На брифинге журналист спросил, почему не было официального сообщения о двух погибших и одном раненом при пожаре в блиндаже на линии соприкосновения, и предположил, что командование скрывает эту информацию. По его информации, пожар произошел ночью с 19 на 20 февраля.
В ответ Хомчак подчеркнул, что воздерживается от голословных заявлений, пока нет точных фактов.
"Когда будут погибшие, будет сообщение. До сих пор еще тушат углубленные блиндажи, никак не могут туда вскрыть и добраться. Был пожар в блиндаже, долго там тлело и горело. Мы начали вчера вскрывать, не смогли, сегодня вскрывают", - рассказал он.
Хомчак также заявил, что ни одну потерю на протяжении всей войны в украинской армии "от кого-то скрыть невозможно". "Есть семья, есть могила, есть похороны, есть процедура", - сказал он и выразил желание, "чтобы вообще инсинуаций не было, что кто-то скрывает какие-то потери".
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22.02.2021 19:49 Ответить
При помощи беспилотников можно сейчас точечно отбомбить по тяжелой технике в любом городе Донбасса,а потом только отлавливать ихтамнетов и орков ,которые побегут оттуда как крысы из тонущего корабля.Будут и мирные жертвы,но без них ни один конфликт никогда не обходился.
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22.02.2021 19:50 Ответить
лучше не беспилотников, а сразу космических кораблей.
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22.02.2021 21:30 Ответить
Если не знаешь, что рядом(30-100км) размещена "Красуха"...
...а она, и не одна, там точно будет размещена. Ми почали підготовку військ до боїв у міській забудові, - Хомчак - Цензор.НЕТ 1763
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23.02.2021 09:51 Ответить
бідні азербайджанці не знали про кацапську вундервафлю красуху і знищили купу вірменської техніки байрактарами. Інакше напевно б побоялися )) В Лівії турки також накрошили купу кацапів, причому там, серед кацапського металолому байрактари ше й красуху розфігачили. Мабуть ваші нєімєющієаналогоф реби були тоді виключені ))
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23.02.2021 15:26 Ответить
Не поможет русофашам и оркам красуха.Рашкинские рлс уже обосраны и обсцаны в стычках турецкими и израильскими беспилотниками. Ми почали підготовку військ до боїв у міській забудові, - Хомчак - Цензор.НЕТ 2946
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23.02.2021 17:20 Ответить
Ага. Шмируй на срана-юей зі своїми казками про вундервафлі, мюнхаузен саморобний.
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23.02.2021 17:48 Ответить
7 років війни аж 57 спецназів різних відомств посилено тренувались ... і тільки тепер виявилось що підготовку до "дій у наступі в урбанізованій місцевості" вони ще не тренували. Оце так! Що на Марсі збирались воювати? Чи в тирі? Може на татамі? Морди спецназівці понаїдали як сумоїсти і лейтенанти стали за сім років полковниками... Ну який їм сенс щось там звільняти - їх і так "******** кормлять"! Я одного такого питаю "Сільки кацапів ти вбив?" А воно мнеться, жметься "я тренувався, ми вивчали..." Та нафуй Україні твої показушні тренування, твої погони, режим, харчування, пайок, тьолки, квартири і перспектива військової пенсії в порівнянні з втратою 20% території і щоденною загибеллю простих солдатів на війні... От жлоби ... Ми почали підготовку військ до боїв у міській забудові, - Хомчак - Цензор.НЕТ 4679
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22.02.2021 19:51 Ответить
Давно пора, как то поздновато...
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22.02.2021 19:56 Ответить
Ще б ударні гелікоптери мати...але ментам гвинтокрили більш потрібні.
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22.02.2021 20:00 Ответить
СЛАВА ЗЕЛЕНСКОМУ
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22.02.2021 20:02 Ответить
Маша зауральская, с бутылки соскочило?
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22.02.2021 20:11 Ответить
ясно иэто плохо и неправильно
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22.02.2021 20:24 Ответить
Облиште. Воно ще не всі букви опанувало.
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23.02.2021 17:50 Ответить
Тут скорее слава Джо!
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23.02.2021 10:23 Ответить
Сєпари моліться, навчання націленні на Донецьк і Луганськ ... Ми почали підготовку військ до боїв у міській забудові, - Хомчак - Цензор.НЕТ 9217
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22.02.2021 20:34 Ответить
Это хорошо но зачем об этом расказывать ?
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22.02.2021 20:41 Ответить
1- це реклама Ми почали підготовку військ до боїв у міській забудові, - Хомчак - Цензор.НЕТ 2402
2- все одно взнають Ми почали підготовку військ до боїв у міській забудові, - Хомчак - Цензор.НЕТ 3648
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22.02.2021 20:46 Ответить
На кокой хрен этот Хомчак нужен -сообщать о потерях ?! Ты кто - главнокомандующий или губошлёп !
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22.02.2021 21:11 Ответить
тебе канешно виднее !может расскажешь как надо воевать? Ми почали підготовку військ до боїв у міській забудові, - Хомчак - Цензор.НЕТ 9094
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22.02.2021 21:32 Ответить
Я-не главнокомандующий .Что не ясно , притырок !
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23.02.2021 16:56 Ответить
Я наївно думав, що інформація такого роду є секретною.
Чи то лднри на понт беруть? Ми почали підготовку військ до боїв у міській забудові, - Хомчак - Цензор.НЕТ 6909
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22.02.2021 22:06 Ответить
З 2015 року підготовка до наступальних дій в місті була обовязквою в навчальних центрах. Напевно Хомчак не в курсі, або дуже глибоко втілилв доктрину "просто прекратить стрелять".
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22.02.2021 23:21 Ответить
Еще один пропагандонский трюк от зеленых?
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22.02.2021 23:42 Ответить
Це попередження для іхтамнєтов, щоб випалювали цілі квартали напалмом...
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23.02.2021 05:34 Ответить
Ми почали підготовку військ до боїв у міській забудові, - Хомчак - Цензор.НЕТ 1004Ми почали підготовку військ до боїв у міській забудові, - Хомчак - Цензор.НЕТ 4211
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23.02.2021 09:15 Ответить
путинские наймиты используют спины местных сепаратистов и даже простых граждан как щит.из-за которого БЕЗНАКАЗАННО ведут прицельный огонь и убивают украинских воинов.пора этому поставить точку.если кто-то прикрывает своей спиной захватчика,то понесёт вместе с тем долю его сукдьбы-быть убитому или перепуганному живому.если местные позволяют российским наёмникам стрелять с их дворов и даже домов,то теперь у них станет выбор-позволять чужаку прячтаться за их спины или сдавать позиции боевиков украинским солдатам.Украинские солдаты должны теперь уметь и "не стесняться" входить с боями в города,другого пути освобождения от сепаратистов и наёмников может уже не быть.Дипломатия НЕ ДАЛА результатов за много лет.пора дать слово армии.
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23.02.2021 09:41 Ответить
"Наступательных действий" Ми почали підготовку військ до боїв у міській забудові, - Хомчак - Цензор.НЕТ 9212
Вже два роки, як говнокомандування практикує "відступательні действія".
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23.02.2021 10:21 Ответить
Не надо нас "заверить". Учения покажи в "урбанизированной местности". Нету? Так отож ...
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23.02.2021 10:29 Ответить
J ЭТО ПОТОМУ ЧТО ЧУДИКИ-JUDEKI ПРИДУМАЛИ !?)
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23.02.2021 10:35 Ответить
Ну, ведення бою в міських умовах це, стандартні заняття для армії. Це, має відбуватися регулярно.
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23.02.2021 11:19 Ответить
Автор статьи поправьте текст,
Боевые воински(х) части Вооруженных Сил Украины начали подготовку к действиям в наступлении на урбанизированной местности.
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23.02.2021 11:41 Ответить
В боевых уставах СВ присутствует раздел"Бой в населенном пункте",который должен отрабатываться каждым подразделением на занятиях, согласно утвержденных планов боевой подготовки..
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23.02.2021 12:44 Ответить
Боевые действия в городской застройке это сотни тысяч погибших . Такие потери в современной войне , только кацапы могут позволить .
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23.02.2021 13:59 Ответить
От тому кацапов треба нищити, як скажених собак безпощадно і безоглядно -- і старих, і малих і ненароджених. Тільки таким способом можна вберегти світ від таких нелюдів.
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23.02.2021 15:29 Ответить
К боям в городской застройке Львова? Или Ужгорода?
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23.02.2021 17:49 Ответить
давно пора уже от кацапа Крым освобождать - народ там уже просто стонет от тирании и нищеты...а армия у кацапа барахло - пару раз выстрелить в их сторону и побегут, теряя лапти...верю в лучшее... Ми почали підготовку військ до боїв у міській забудові, - Хомчак - Цензор.НЕТ 7183
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23.02.2021 18:46 Ответить
Ми почали підготовку військ до боїв у міській забудові, - Хомчак - Цензор.НЕТ 3734
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23.02.2021 19:10 Ответить
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