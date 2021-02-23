Ми почали підготовку військ до боїв у міській забудові, - Хомчак
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Бойові військові частини Збройних Сил України розпочали підготовку до дій у наступі на урбанізованій місцевості.
Про це заявив головнокомандувач ЗСУ генерал-полковник Руслан Хомчак, інформує Цензор.НЕТ.
"Я хочу вас запевнити, що Генеральний штаб сьогодні, в новій J-структурі, відпрацьовує всі плани, всі варіанти реагування на обстановку, яка тільки може бути. Всі плани розраховуються, всі плани складаються, всі плани відповідному керівництву Міністерства оборони, держави доповідаються встановленим порядком", - повідомив Хомчак
"Щодо наступальних дій, то минулого року ми почали підготовку всіх наших бойових військових частин до дій у наступі на урбанізованій місцевості, тому що це те, до чого ми також повинні бути готові. Тому, готуємо війська до всіх можливих варіантів розвитку ситуації", - підкреслив головком ЗСУ.
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- блокирование нас.пункта.
- обеспечение своих подразделений
Для боя если ты обучен и обеспечен для боев в квартале - величина и количество кварталов - НЕ ИМЕЕТ НИКАКОГО ЗНАЧЕНИЯ !
но бой в городской застройке - труднейший , тактика штурмовиков ой какая непростая задача,
нашим успеха и солдатского везения если дойдет до штурма
да и не надо сравнивать дырявых с неприступным измаилом
ты видать много девятиэтажек брал , если сталинград дерьмом считаешь , хотя наверно ты свистун
На брифинге журналист спросил, почему не было официального сообщения о двух погибших и одном раненом при пожаре в блиндаже на линии соприкосновения, и предположил, что командование скрывает эту информацию. По его информации, пожар произошел ночью с 19 на 20 февраля.
В ответ Хомчак подчеркнул, что воздерживается от голословных заявлений, пока нет точных фактов.
"Когда будут погибшие, будет сообщение. До сих пор еще тушат углубленные блиндажи, никак не могут туда вскрыть и добраться. Был пожар в блиндаже, долго там тлело и горело. Мы начали вчера вскрывать, не смогли, сегодня вскрывают", - рассказал он.
Хомчак также заявил, что ни одну потерю на протяжении всей войны в украинской армии "от кого-то скрыть невозможно". "Есть семья, есть могила, есть похороны, есть процедура", - сказал он и выразил желание, "чтобы вообще инсинуаций не было, что кто-то скрывает какие-то потери".
...а она, и не одна, там точно будет размещена.
2- все одно взнають
Чи то лднри на понт беруть?
Вже два роки, як говнокомандування практикує "відступательні действія".
Боевые воински(х) части Вооруженных Сил Украины начали подготовку к действиям в наступлении на урбанизированной местности.