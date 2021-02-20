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Генштаб ЗС (4534) Горлівка (201) операція Об'єднаних сил (4158) Хомчак (245)

Російські окупанти обстрілюють свої позиції з провокаційною метою, - Хомчак

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

Російські окупанти обстрілюють свої позиції з провокаційною метою, - Хомчак

Останнім часом у районі проведення операції Об'єднаних сил, на окремих ділянках лінії розмежування, відбуваються провокації збройних формувань Російської Федерації та її найманців.

Про це йдеться в заяві головнокомандувача ЗСУ генерал-полковника Руслана Хомчака, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Хомчак підкреслює, що обстріли з боку противника наших позицій, а також мирних населених пунктів навіть на тимчасово окупованих територіях спостерігаються зазвичай напередодні засідань Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації в Донецькій та Луганській областях, а також після засідань Ради національної безпеки та оборони України щодо ухвалення санкцій за сприяння тероризму тощо.

Він уточнює, що основною метою провокацій із боку окупантів є створення ілюзії обстрілів Збройними силами України населених пунктів із застосуванням забороненого важкого озброєння, аби дискредитувати сил ООС.

"Зокрема, сьогодні, 20 лютого, противник здійснив прицільний обстріл зі 120-мм мінометів наших позицій, а також населеного пункту Новгородське, під час якого пошкоджено три житлові будинки, лінію електромереж та газопровід. Зі 122-мм артилерії вів вогонь по наших позиціях у районі населеного пункту Південне. Крім того, з позицій біля населеного пункту Горлівка збройні формуванням РФ відкрили вогонь по власних позиціях у районі газорозподільчої станції. Унаслідок обстрілу, за отриманою інформацією, загинув один їхній найманець та є поранені", - наголосив Хомчак.

Читайте також: Від початку доби 5 порушень режиму тиші. Терористи стріляли з артилерійських систем 122-го калібру поблизу Південного, - ООС

Він також стверджує, що ситуація на лінії розмежування в районі проведення операції Об'єднаних сил загалом стабільна та контрольована. На ділянках розведення сил і засобів режиму тиші дотримуються.

"Українські військовослужбовці в районі ООС перебувають на сталих позиціях, суворо дотримуються прийнятих домовленостей та норм міжнародного гуманітарного права, особливо щодо гарантій безпеки для відновлення інфраструктури. Підрозділи Об’єднаних сил завжди готові до відкриття вогню у відповідь, якщо є загроза їхньому життю, здоров’ю та для стримування противника від ведення активних дій", - підкреслює головнокомандувач ЗСУ.

"Будь-які звинувачення Збройних сил України в недотриманні ними режиму всеосяжного припинення вогню не мають жодного підґрунтя", - підсумував він.

Дивіться також: Найманці РФ обстріляли з 120-мм мінометів житлові квартали Новгородського: постраждалих немає, пошкоджено будинки і газопровід. ФОТОрепортаж
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Топ коментарі
+45
погибшему удачи и крепкого здоровья
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20.02.2021 18:29
+32
Как всегда, ***** ****** Воронеж.
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20.02.2021 18:26
+21
шо-то хреново они дискридитируют - один загнутый...неправдоподобно...нехай еще!!!
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20.02.2021 18:30
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к слову, у вас чисто еврейские имя и фамилия,
100500%, что так, скрепных буков не нашлось ?
воруете, как всегда ?
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21.02.2021 08:02 Відповісти
японец, но имя и фамилия то у вас производные от еврейского имени ...
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21.02.2021 08:12 Відповісти
самолёт и пилот дело дорогое, но только пока не паламается,
а ведь можно дать рузгому колбасы и он продаст самолёт ...
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21.02.2021 08:07 Відповісти
правильно делаем, сало лучше , чем шти, или чего вы там кушаете
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21.02.2021 08:16 Відповісти
Ти її хоч бачив, лапоть мокшанський? Те, що ти жрав, лошара, це видраті очі з кільки.
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21.02.2021 09:32 Відповісти
к слову, как там кредиты, выплачиваете ?
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21.02.2021 08:11 Відповісти
і мізки самі маленькі
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21.02.2021 08:58 Відповісти
Ну и отлично,надо им корректировку дать.
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21.02.2021 12:37 Відповісти
Бідні-нещасні росіянські найманці...
Вони вже і так ВСУ провокують, і сяк, а українці все ніяк не відповідають та не відповідають...
От колаборанти й змушені самі по своїх стріляти, ну щоби хоч якось підтримати фейк про "злобних бендерівців, що розпинають хлопчиків в трусиках".
Та пальніть ви вже по тій московитській ваті, якщо вона так вже просить, а то вона почне важко хворіти від дефіциту уваги до себе.
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21.02.2021 13:03 Відповісти
погибшему удачи и крепкого здоровья

погибшему?
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21.02.2021 13:43 Відповісти
Интересно, почему у нас до сих пор не поступили в армию массово минометы калибра 60 мм? Только 50 штук купили для ССО в Боснии и Герцеговине. Сейчас бы это было самое то для "очистки" серой зоны от всякого рашистского дерьма!
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21.02.2021 15:40 Відповісти
А чему мы удивляемся. Кацапы веками на протяжении всей своей придуманной "истории" уничтожали и убивали свое пушечное мясо на своей 25-летней службе в армии простых своих крепостных рабов на своих постоянных непрекращающихся завоевательных войнах.

Московский царь сначала Петр-1 а потом и Павел-1 своим российским крепостным рабам дали поблажку служить не всю жизнь, как обычно до этого, а всего-лишь 25 лет рядовыми крепостными солдатами без каких либо прав а только кепостное право в московско-российских войсках с 1696 года аж до 1861 года Російські окупанти обстрілюють свої позиції з провокаційною метою, - Хомчак - Цензор.НЕТ 8828 Російські окупанти обстрілюють свої позиції з провокаційною метою, - Хомчак - Цензор.НЕТ 1329 Російські окупанти обстрілюють свої позиції з провокаційною метою, - Хомчак - Цензор.НЕТ 1837 Російські окупанти обстрілюють свої позиції з провокаційною метою, - Хомчак - Цензор.НЕТ 3781
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21.02.2021 18:32 Відповісти
какой фсе таки маладец, Валодька Криваногих.
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21.02.2021 23:51 Відповісти
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