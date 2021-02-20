Російські окупанти обстрілюють свої позиції з провокаційною метою, - Хомчак
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Останнім часом у районі проведення операції Об'єднаних сил, на окремих ділянках лінії розмежування, відбуваються провокації збройних формувань Російської Федерації та її найманців.
Про це йдеться в заяві головнокомандувача ЗСУ генерал-полковника Руслана Хомчака, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Хомчак підкреслює, що обстріли з боку противника наших позицій, а також мирних населених пунктів навіть на тимчасово окупованих територіях спостерігаються зазвичай напередодні засідань Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації в Донецькій та Луганській областях, а також після засідань Ради національної безпеки та оборони України щодо ухвалення санкцій за сприяння тероризму тощо.
Він уточнює, що основною метою провокацій із боку окупантів є створення ілюзії обстрілів Збройними силами України населених пунктів із застосуванням забороненого важкого озброєння, аби дискредитувати сил ООС.
"Зокрема, сьогодні, 20 лютого, противник здійснив прицільний обстріл зі 120-мм мінометів наших позицій, а також населеного пункту Новгородське, під час якого пошкоджено три житлові будинки, лінію електромереж та газопровід. Зі 122-мм артилерії вів вогонь по наших позиціях у районі населеного пункту Південне. Крім того, з позицій біля населеного пункту Горлівка збройні формуванням РФ відкрили вогонь по власних позиціях у районі газорозподільчої станції. Унаслідок обстрілу, за отриманою інформацією, загинув один їхній найманець та є поранені", - наголосив Хомчак.
Він також стверджує, що ситуація на лінії розмежування в районі проведення операції Об'єднаних сил загалом стабільна та контрольована. На ділянках розведення сил і засобів режиму тиші дотримуються.
"Українські військовослужбовці в районі ООС перебувають на сталих позиціях, суворо дотримуються прийнятих домовленостей та норм міжнародного гуманітарного права, особливо щодо гарантій безпеки для відновлення інфраструктури. Підрозділи Об’єднаних сил завжди готові до відкриття вогню у відповідь, якщо є загроза їхньому життю, здоров’ю та для стримування противника від ведення активних дій", - підкреслює головнокомандувач ЗСУ.
"Будь-які звинувачення Збройних сил України в недотриманні ними режиму всеосяжного припинення вогню не мають жодного підґрунтя", - підсумував він.
Будь ласка, зачекайте...
100500%, что так, скрепных буков не нашлось ?
воруете, как всегда ?
а ведь можно дать рузгому колбасы и он продаст самолёт ...
Вони вже і так ВСУ провокують, і сяк, а українці все ніяк не відповідають та не відповідають...
От колаборанти й змушені самі по своїх стріляти, ну щоби хоч якось підтримати фейк про "злобних бендерівців, що розпинають хлопчиків в трусиках".
Та пальніть ви вже по тій московитській ваті, якщо вона так вже просить, а то вона почне важко хворіти від дефіциту уваги до себе.
погибшему?
Московский царь сначала Петр-1 а потом и Павел-1 своим российским крепостным рабам дали поблажку служить не всю жизнь, как обычно до этого, а всего-лишь 25 лет рядовыми крепостными солдатами без каких либо прав а только кепостное право в московско-российских войсках с 1696 года аж до 1861 года