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Генштаб ВС (4308) Горловка (2381) операция Объединенных сил (4182) Хомчак (250)

Российские оккупанты обстреливают свои позиции в провокационных целях, - Хомчак

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Российские оккупанты обстреливают свои позиции в провокационных целях, - Хомчак

В последнее время в районе проведения операции Объединенных сил, на отдельных участках линии разграничения, происходят провокации вооруженных формирований Российской федерации и ее наемников.

Об этом говорится в заявлении главнокомандующего ВСУ генерал-полковника Руслана Хомчака, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Хомчак подчеркивает, что обстрелы со стороны противника наших позиций, а также мирных населенных пунктов даже на временно оккупированных территориях наблюдаются, как правило, накануне заседаний трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях, а также после заседаний Совета национальной безопасности и обороны Украины относительно принятия санкций за содействие терроризму и тому подобное.

Он уточняет, что основная цель провокаций со стороны оккупантов направлена ​​на создание иллюзии обстрелов Вооруженными Силами Украины населенных пунктов с применением запрещенного тяжелого вооружения с целью дискредитации сил ООС.

"Так, сегодня 20 февраля, противник совершил прицельный обстрел из 120-мм минометов наших позиций, а также населенного пункта Новгородское, во время которого повреждены три жилых дома, линия электросетей и газопровод. Из 122-мм артиллерии противник вел огонь по нашим позициям в районе населенного пункта Пивденне. Кроме того, с позиций у населенного пункта Горловка, вооруженные формирования РФ открыли огонь по собственным позициям в районе газораспределительной станции от которого, по полученной информации, погиб один их наемник и есть раненые", - подчеркивает Хомчак.

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Он также утверждает, что ситуация на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил в целом стабильная и контролируемая. На участках разведения сил и средств режим тишины соблюдается.

"Украинские военнослужащие в районе ООС находятся на постоянных позициях, строго придерживаются принятых договоренностей и норм международного гуманитарного права, особенно в отношении гарантий безопасности для восстановления инфраструктуры. Подразделения Объединенных сил всегда готовы к открытию огня в ответ, если есть угроза их жизни, здоровью и для сдерживания противника от ведения активных действий", - подчеркивает главнокомандующий ВСУ.

"Любые обвинения Вооруженных Сил Украины в несоблюдении ими режима всеобъемлющего прекращения огня не имеют никаких оснований", - подытожил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наемники РФ обстреляли из 120-мм минометов жилые кварталы Новгородского: пострадавших нет, повреждены дома и газопровод. ФОТОрепортаж

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+45
погибшему удачи и крепкого здоровья
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20.02.2021 18:29
+32
Как всегда, ***** ****** Воронеж.
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20.02.2021 18:26
+21
шо-то хреново они дискридитируют - один загнутый...неправдоподобно...нехай еще!!!
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20.02.2021 18:30
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к слову, у вас чисто еврейские имя и фамилия,
100500%, что так, скрепных буков не нашлось ?
воруете, как всегда ?
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21.02.2021 08:02 Ответить
японец, но имя и фамилия то у вас производные от еврейского имени ...
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21.02.2021 08:12 Ответить
самолёт и пилот дело дорогое, но только пока не паламается,
а ведь можно дать рузгому колбасы и он продаст самолёт ...
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21.02.2021 08:07 Ответить
правильно делаем, сало лучше , чем шти, или чего вы там кушаете
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21.02.2021 08:16 Ответить
Ти її хоч бачив, лапоть мокшанський? Те, що ти жрав, лошара, це видраті очі з кільки.
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21.02.2021 09:32 Ответить
к слову, как там кредиты, выплачиваете ?
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21.02.2021 08:11 Ответить
і мізки самі маленькі
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21.02.2021 08:58 Ответить
Ну и отлично,надо им корректировку дать.
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21.02.2021 12:37 Ответить
Бідні-нещасні росіянські найманці...
Вони вже і так ВСУ провокують, і сяк, а українці все ніяк не відповідають та не відповідають...
От колаборанти й змушені самі по своїх стріляти, ну щоби хоч якось підтримати фейк про "злобних бендерівців, що розпинають хлопчиків в трусиках".
Та пальніть ви вже по тій московитській ваті, якщо вона так вже просить, а то вона почне важко хворіти від дефіциту уваги до себе.
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21.02.2021 13:03 Ответить
погибшему удачи и крепкого здоровья

погибшему?
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21.02.2021 13:43 Ответить
Интересно, почему у нас до сих пор не поступили в армию массово минометы калибра 60 мм? Только 50 штук купили для ССО в Боснии и Герцеговине. Сейчас бы это было самое то для "очистки" серой зоны от всякого рашистского дерьма!
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21.02.2021 15:40 Ответить
А чему мы удивляемся. Кацапы веками на протяжении всей своей придуманной "истории" уничтожали и убивали свое пушечное мясо на своей 25-летней службе в армии простых своих крепостных рабов на своих постоянных непрекращающихся завоевательных войнах.

Московский царь сначала Петр-1 а потом и Павел-1 своим российским крепостным рабам дали поблажку служить не всю жизнь, как обычно до этого, а всего-лишь 25 лет рядовыми крепостными солдатами без каких либо прав а только кепостное право в московско-российских войсках с 1696 года аж до 1861 года Російські окупанти обстрілюють свої позиції з провокаційною метою, - Хомчак - Цензор.НЕТ 8828 Російські окупанти обстрілюють свої позиції з провокаційною метою, - Хомчак - Цензор.НЕТ 1329 Російські окупанти обстрілюють свої позиції з провокаційною метою, - Хомчак - Цензор.НЕТ 1837 Російські окупанти обстрілюють свої позиції з провокаційною метою, - Хомчак - Цензор.НЕТ 3781
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21.02.2021 18:32 Ответить
какой фсе таки маладец, Валодька Криваногих.
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21.02.2021 23:51 Ответить
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