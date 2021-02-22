Строящиеся новые ТРЦ в Киеве будут иметь необходимые инклюзивные элементы, - Терентьев
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При строительстве новых ТРЦ застройщики с самого начала должны установливать все необходимые инклюзивные элементы.
Об этом рассказал председатель комиссии Киевского городского совета по вопросам архитектуры, градостроительства и земельных отношений Михаил Терентьев, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на kiev24.com.
По его словам, в извечном споре между зелеными зонами и ТРЦ в столице необходим баланс с упором на инклюзивность.
"Ведь на открытой площадке на свежем воздухе меньше препятствий, чем в торговом центре, потому что не все из существующих ТРЦ обустроены, например, даже лифтами. Однако, когда мы наблюдаем плохие погодные условия, и все просто плывет, то на уровень инклюзивности смотришь уже иначе", - отметил Терентьев.
Он подчеркнул, что придерживается жесткой позиции - при строительстве новых ТРЦ застройщиком с самого начала должны быть установлены все необходимые инклюзивные элементы. "Так же, как и при создании большого парка для маломобильных групп населения должны быть выполнены все условия для свободного передвижения", - уточнил председатель комиссии Киевсовета.
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В хорошому люди проводять час на вулицях, бо там вони для цього зроблені, а в лайновому - в ТРЦ, бо вулиці зроблені для машин.
А толку от таких площадей?
Цены должны быть нормальными, а не рассчитанными на иностранцев.
Иностранцы покупать в Украине именитые бренды, сделанные в Харькове, не будут,
и иностранцы в ценах разбираются лучше.
Зимняя куртка Lee Cooper - протёрлась через год.
Больше я там ничего не покупаю.