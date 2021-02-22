Строящиеся новые ТРЦ в Киеве будут иметь необходимые инклюзивные элементы, - Терентьев

При строительстве новых ТРЦ застройщики с самого начала должны установливать все необходимые инклюзивные элементы.

Об этом рассказал председатель комиссии Киевского городского совета по вопросам архитектуры, градостроительства и земельных отношений Михаил Терентьев, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на kiev24.com.

По его словам, в извечном споре между зелеными зонами и ТРЦ в столице необходим баланс с упором на инклюзивность.

"Ведь на открытой площадке на свежем воздухе меньше препятствий, чем в торговом центре, потому что не все из существующих ТРЦ обустроены, например, даже лифтами. Однако, когда мы наблюдаем плохие погодные условия, и все просто плывет, то на уровень инклюзивности смотришь уже иначе", - отметил Терентьев.

Он подчеркнул, что придерживается жесткой позиции - при строительстве новых ТРЦ застройщиком с самого начала должны быть установлены все необходимые инклюзивные элементы. "Так же, как и при создании большого парка для маломобильных групп населения должны быть выполнены все условия для свободного передвижения", - уточнил председатель комиссии Киевсовета.