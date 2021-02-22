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Строящиеся новые ТРЦ в Киеве будут иметь необходимые инклюзивные элементы, - Терентьев

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости

Строящиеся новые ТРЦ в Киеве будут иметь необходимые инклюзивные элементы, - Терентьев

При строительстве новых ТРЦ застройщики с самого начала должны установливать все необходимые инклюзивные элементы.

Об этом рассказал председатель комиссии Киевского городского совета по вопросам архитектуры, градостроительства и земельных отношений Михаил Терентьев, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на kiev24.com.

По его словам, в извечном споре между зелеными зонами и ТРЦ в столице необходим баланс с упором на инклюзивность.

"Ведь на открытой площадке на свежем воздухе меньше препятствий, чем в торговом центре, потому что не все из существующих ТРЦ обустроены, например, даже лифтами. Однако, когда мы наблюдаем плохие погодные условия, и все просто плывет, то на уровень инклюзивности смотришь уже иначе", - отметил Терентьев.

Он подчеркнул, что придерживается жесткой позиции - при строительстве новых ТРЦ застройщиком с самого начала должны быть установлены все необходимые инклюзивные элементы. "Так же, как и при создании большого парка для маломобильных групп населения должны быть выполнены все условия для свободного передвижения", - уточнил председатель комиссии Киевсовета.

Автор: Володимир Янченко
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Знаєте, як відрізнити хороше місто від лайнового?
В хорошому люди проводять час на вулицях, бо там вони для цього зроблені, а в лайновому - в ТРЦ, бо вулиці зроблені для машин.

Строящиеся новые ТРЦ в Киеве будут иметь необходимые инклюзивные элементы, - Терентьев - Цензор.НЕТ 6109
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22.02.2021 21:05 Ответить
Для Тереньтьва,"должен быть по колена, а есть то что есть", сначала померяй у себя, а потом посмотри в ТРЦ.
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22.02.2021 21:30 Ответить
хай не забудуть ще громадські вбиральні інклюзувати, щоб можна було кудись посцяти не під кущем
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22.02.2021 21:53 Ответить
"необходимые инклюзивные элементы "Источник: https://censor.net/ru/n3249434 это фонтаны писяющий мальчик ?
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22.02.2021 21:55 Ответить
Океан-Плаза отгрохали таких размеров, что с конца в конец нужен скутер.
А толку от таких площадей?
Цены должны быть нормальными, а не рассчитанными на иностранцев.
Иностранцы покупать в Украине именитые бренды, сделанные в Харькове, не будут,
и иностранцы в ценах разбираются лучше.
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23.02.2021 03:09 Ответить
Іноземці точно не будуть купувати в наших бутиках нічого. Вони краще куплять це у себе вдома. Француженка не буде купувати сумку Chanel у нас, вона її купить у себе в Парижі на Rue Cambon.
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23.02.2021 03:23 Ответить
Скільки ще треба вам цих торгівельних центрів? Немає нічого кращого, ніж невеличкі бутіки та продовольчі крамнички, в які можна зайти по дорозі до дому. Де кожного дня завозять свіжи продукти, а продавці всі тебе знають. Ненавиджу торгівельні центри.
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23.02.2021 03:17 Ответить
В Магеллане купил зимние полусапожки Ecco - подошвы треснули в обоих поперёк.
Зимняя куртка Lee Cooper - протёрлась через год.
Больше я там ничего не покупаю.
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23.02.2021 05:41 Ответить
 
 