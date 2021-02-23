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Нові ТРЦ в Києві, які будуються, матимуть необхідні інклюзивні елементи, - Терентьєв

Новини Цензор.НЕТ Київські новини

Нові ТРЦ в Києві, які будуються, матимуть необхідні інклюзивні елементи, - Терентьєв

Під час будівництва нових ТРЦ забудовники з самого початку мають встановлювати всі необхідні інклюзивні елементи.

Про це розповів голова комісії Київської міської ради з питань архітектури, містобудування та земельних відносин Михайло Терентьєв, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на kiev24.com.

За його словами, в одвічній суперечці між зеленими зонами і ТРЦ у столиці необхідний баланс з наголосом на інклюзивність.

"Адже на відкритому майданчику на свіжому повітрі менше перешкод, ніж у торговому центрі, тому що не всі з існуючих ТРЦ облаштовані, наприклад, навіть ліфтами. Однак, коли ми спостерігаємо погані погодні умови, і все просто пливе, то на рівень інклюзивності дивишся вже інакше", - зазначив Терентьєв.

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Він підкреслив, що дотримується жорсткої позиції – під час будівництва нових ТРЦ забудовник від самого початку має встановити всі необхідні інклюзивні елементи. "Так само, як і при створенні великого парку для маломобільних груп населення мають бути виконані всі умови для вільного пересування", - уточнив голова комісії Київради.
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Знаєте, як відрізнити хороше місто від лайнового?
В хорошому люди проводять час на вулицях, бо там вони для цього зроблені, а в лайновому - в ТРЦ, бо вулиці зроблені для машин.

Строящиеся новые ТРЦ в Киеве будут иметь необходимые инклюзивные элементы, - Терентьев - Цензор.НЕТ 6109
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22.02.2021 21:05 Відповісти
Для Тереньтьва,"должен быть по колена, а есть то что есть", сначала померяй у себя, а потом посмотри в ТРЦ.
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22.02.2021 21:30 Відповісти
хай не забудуть ще громадські вбиральні інклюзувати, щоб можна було кудись посцяти не під кущем
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22.02.2021 21:53 Відповісти
"необходимые инклюзивные элементы "Источник: https://censor.net/ru/n3249434 это фонтаны писяющий мальчик ?
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22.02.2021 21:55 Відповісти
Океан-Плаза отгрохали таких размеров, что с конца в конец нужен скутер.
А толку от таких площадей?
Цены должны быть нормальными, а не рассчитанными на иностранцев.
Иностранцы покупать в Украине именитые бренды, сделанные в Харькове, не будут,
и иностранцы в ценах разбираются лучше.
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23.02.2021 03:09 Відповісти
Іноземці точно не будуть купувати в наших бутиках нічого. Вони краще куплять це у себе вдома. Француженка не буде купувати сумку Chanel у нас, вона її купить у себе в Парижі на Rue Cambon.
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23.02.2021 03:23 Відповісти
Скільки ще треба вам цих торгівельних центрів? Немає нічого кращого, ніж невеличкі бутіки та продовольчі крамнички, в які можна зайти по дорозі до дому. Де кожного дня завозять свіжи продукти, а продавці всі тебе знають. Ненавиджу торгівельні центри.
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23.02.2021 03:17 Відповісти
В Магеллане купил зимние полусапожки Ecco - подошвы треснули в обоих поперёк.
Зимняя куртка Lee Cooper - протёрлась через год.
Больше я там ничего не покупаю.
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23.02.2021 05:41 Відповісти
 
 